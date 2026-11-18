EQS-News: SignPost Six / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

Menschliches Verhalten bleibt ein entscheidender blinder Fleck beim Insider-Risiko, warnt ein neuer Bericht von Signpost Six



18.11.2026 / 10:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





DEN HAAG, Niederlande, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Europäische Organisationen, insbesondere in den Bereichen Verteidigung, kritische Infrastruktur sowie Transport und Logistik, sind derzeit vorrangige Ziele für Störungen im Zusammenhang mit den anhaltenden geopolitischen Konflikten. Obwohl Organisationen in physische und digitale Sicherheitsmaßnahmen investieren, bleibt menschliches Verhalten der entscheidende Faktor bei jeder Sicherheitsherausforderung. Der neue Bericht von Signpost Six mit dem Titel The Psychology of Insider Risk zeigt auf, wie menschliches Verhalten und organisatorische Dynamiken branchenübergreifend die wesentlichsten und am schwierigsten zu behebenden Schwachstellen schaffen.

Signpost SixÂ Logo

Die Ergebnisse unterstreichen eine zentrale Botschaft: Vorfälle durch Insider entstehen selten über Nacht. Psychologische und verhaltensbezogene Faktoren – von Konflikten am Arbeitsplatz über finanziellen Druck und persönliche Krisen bis hin zu externen Einflüssen und menschlichem Vehlverhalten – können das Verhalten einer Person schrittweise verändern und die Anfälligkeit für Insiderrisiken erhöhen.

Insiderrisiken sind im Grunde genommen eine menschenbezogene organisatorische Herausforderung. Organisationen – ob private Unternehmen, Betreiber kritischer Infrastrukturen oder staatliche Institutionen – agieren heute in einem Umfeld, in dem feindlich gesinnte Akteure wie ausländische Nachrichtendienste, organisierte kriminelle Gruppen und kommerzielle Wettbewerber gezielt Mitarbeiter dieser Organisationen ins Visier nehmen. Diese Mitarbeiter verfügen über etwas, das Technologie nicht bieten kann: Kontextwissen, Einblicke in die Betriebsabläufe und legitimen Zugang.

Das Ausmaß der Herausforderung ist beträchtlich, wie eine aktuelle Veröffentlichung des niederländischen Allgemeinen Nachrichten- und Sicherheitsdienstes (AIVD) bestätigt. Anderen im „Signpost Six"-Bericht zitierten Quellen zufolge waren 83% der Organisationen in den vergangenen zwölf Monaten von solchen Vorfällen betroffen, während nur 23% angeben, ausreichend gerüstet zu sein, um diese wirksam zu verhindern. Die durchschnittlichen Kosten für eine Organisation können jährlich bis zu 17,5 Millionen Euro betragen, wobei die Auswirkungen solcher Vorfälle im Verteidigungssektor und im Bereich kritischer Infrastrukturen zunehmend heikel werden.

Der Bericht zeigt, dass sich Organisationen nicht ausschließlich auf technische Sicherheitsmaßnahmen verlassen können, um ein grundsätzlich menschenzentriertes Risiko zu bewältigen. Ein wirksamer Ansatz zur Bewältigung von Insiderrisiken erfordert, dass Organisationen sowohl Verhaltensänderungen als auch technische Anomalien erkennen und analysieren. Ein umfassender Überblick über bestehende Schwachstellen ist hierbei ein wesentlicher Ausgangspunkt.

Darüber hinaus müssen physische Sicherheitsmaßnahmen mit der Erkennung ungewöhnlichen Verhaltens, der Stärkung der Resilienz der Mitarbeiter und der Fähigkeit zur schnellen Reaktion kombiniert werden. In Anbetracht der aktuellen geopolitischen Lage wird es für europäische Unternehmen immer dringlicher, das Bewusstsein und die Resilienz in Bezug auf Insiderrisiken rasch zu stärken.

Vollständiger Bericht: The Psychology of Insider Risk

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/menschliches-verhalten-bleibt-ein-entscheidender-blinder-fleck-beim-insider-risiko-warnt-ein-neuer-bericht-von-signpost-six-302943628.html

18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2437580 18.11.2026 CET/CEST