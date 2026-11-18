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Neue globale Datensätze kartieren die Schnittstellen zwischen Bergbau, Metallgewinnung und Biodiversität



18.11.2026 / 11:05 CET/CEST

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Laut der ersten Analyse dieser Art sind Risiken und Chancen für Biodiversität und Wirtschaft ungleichmäßig auf eine relativ geringe Anzahl von Standorten verteilt.

LONDON, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Heute veröffentlicht das ICMM einen globalen branchenweiten Biodiversitätsdatensatz, der 12.000 Bergbau- und Metallanlagen mit international anerkannten Indikatoren für den Zustand und den Erhaltungsstatus des Ökosystems kombiniert. Die Analyse liefert eine Evidenzgrundlage für Entscheidungen über die Bereitstellung der für die Dekarbonisierung benötigten Mineralien und Metalle und trägt gleichzeitig zur Erreichung der Ziele des Kunming-Montreal Global Biodiversity Framework (GBF) bei.

Der Globale Datensatz zur Biodiversität im Bergbau und in der Metallindustrie zeigt, dass sich 22 % der Anlagen in Landschaften mit hohem oder sehr hohem Ökosystemzustand befinden, wo die ursprüngliche Biodiversität weitgehend erhalten ist und die Lebensräume miteinander verbunden bleiben, während sich nur 5 % mit wichtigen Biodiversitätsgebieten (KBAs) und 4 % mit Schutzgebieten (PCA) überschneiden.

Im Rahmen des GBF haben sich 196 Länder verpflichtet, den Verlust von Landschaften mit hoher Integrität bis 2030 nahezu auf null zu reduzieren und 30 % der Land-, Wasser- und Meeresflächen wirksam zu schützen, einschließlich der für die Biodiversität wichtigsten Gebiete wie KBAs. Um eines der beiden Ziele zu erreichen, muss entschieden werden, wo die Anstrengungen konzentriert werden sollen. Bislang gab es kein globales Bild davon, wo sich die Bergbau- und Metallanlagen im Verhältnis zu diesen Standorten befinden.

Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede zwischen den mineralischen Lieferketten auf, was bedeutet, dass die Chancen und Risiken für die Biodiversität sowie für den Bergbau- und Metallsektor je nach Lieferkette und Region variieren. Beispielsweise sind Anlagen zur Gewinnung von Antimon, Diamanten und Lithium in Gebieten mit hohem ökologischem Zustand überrepräsentiert, während Anlagen zur Gewinnung von Platingruppenmetallen, Barium und Chromit unterrepräsentiert sind. Anlagen zur Gewinnung von Mangan, Zinn und Diamanten sind in den KBAs im Vergleich zum globalen Durchschnitt überrepräsentiert, während Stahl, Lithium und Kohleanlagen proportional unterrepräsentiert sind. In Indonesien befinden sich 84 % der Bergbau- und Metallanlagen, hauptsächlich Anlagen zur Gewinnung von thermischer Kohle, in Gebieten mit hohem ökologischen Wert, die zudem unter dem Druck anderer Faktoren stehen.

Die 607 Einrichtungen, die sich mit den KBAs überschneiden, liegen innerhalb von 359 Standorten, und 12 dieser Standorte beherbergen jeweils sechs oder mehr Einrichtungen. Chrissie Pans in Südafrika, ein Feuchtgebiet, das für das weltweite Überleben einer Art zu 100 % unersetzlich ist, beherbergt 18 Kohleanlagen, von denen keine in einem Schutzgebiet liegt.

Weltweit sind die meisten der KBAs mit Anlagen innerhalb ihrer Grenzen (73%) nicht vollständig formell geschützt, und die Aufrechterhaltung der Schutzwerte, für die sie ausgewiesen wurden, hängt von freiwilligen Standards für verantwortungsvollen Bergbau und den Verpflichtungen der Unternehmen ab. Auch den Regierungen kommt eine wichtige Rolle bei der Formalisierung und Durchsetzung des Schutzes von Gebieten zu, die für die globale Biodiversität von Bedeutung sind. Unabhängig davon, ob diese ungeschützten Gebiete als global bedeutende KBAs anerkannt werden oder ob es sich um Ökosysteme in hervorragendem Zustand handelt, stellen sie entscheidende Möglichkeiten dar, die Ziele des GBF voranzubringen.

ICMM veröffentlicht diese Daten, damit Regierungen, Industrie und Naturschutzorganisationen anhand dieser Daten feststellen können, wo gemeinsames Handeln den größten Nutzen bringen würde, insbesondere in den intakten Landschaften, die im Rahmen des ersten Ziels des Rahmenwerks Priorität haben. ICMM ruft außerdem Unternehmen und Forscher dazu auf, Daten zu Anlagengrenzen beizusteuern, damit Punktstandorte in operative Flächen umgewandelt werden können.

Die Analyse misst nicht die Auswirkungen einzelner Anlagen, und die Indikatoren auf Landschaftsebene können den Beitrag einer Anlage zum Zustand des umliegenden Gebiets nicht isolieren. Es überlagert die Standorte der Anlagen mit globalen Biodiversitätsdaten von IBAT und dem WWF Biodiversity Risk Filter und kartiert Überschneidungen im gesamten großflächigen, formalen Sektor. Da jede Einrichtung als Punkt und nicht als Grundfläche dargestellt wird, beschreiben die Zahlen den Anteil der Einrichtungen und nicht die Fläche, die sie einnehmen.

Dr. Emma Gagen, Direktorin für Daten und Forschung am ICMM, sagte:

„Die wachsende weltweite Nachfrage nach Mineralien und Metallen zu decken und gleichzeitig die Natur zu schützen, ist eine der zentralen Herausforderungen für die Nachhaltigkeit unserer Zeit. Dieser Datensatz bietet erstmals eine globale Evidenzbasis über Rohstoffe, Anlagentypen und verschiedene Biodiversitätsindikatoren hinweg, um besser zu verstehen, wo Bergbau- und Metallanlagen mit Gebieten in Berührung kommen, die für die Biodiversität und den Naturschutz von Bedeutung sind. Indem es Chancen und Risiken aufzeigt, kann es Regierungen, Industrie, Investoren und der Zivilgesellschaft helfen, ihre Anstrengungen dort zu konzentrieren, wo sie die größte Wirkung bei der Unterstützung sowohl der Energiewende als auch der Ziele des Globalen Rahmenwerks für biologische Vielfalt erzielen können.

Obwohl die Anzahl der großflächigen, formalen Bergbau- und Metallanlagen, die Gebiete durchschneiden, die für die Biodiversität oder den Naturschutz von Bedeutung sind, im Verhältnis zum gesamten Sektor gering ist (4-22 % aller Anlagen in unserem Datensatz), erfassen unsere Daten nicht die Fläche, die von diesem Anteil bedeckt ist. Diese Einrichtungen sind daher im Hinblick auf die Fortschritte bei der Erreichung der GBF-Ziele nicht zu vernachlässigen.

Wichtig ist auch, dass die Daten keine illegalen oder kleingewerblichen handwerklichen Bergbauaktivitäten umfassen. Um die GBF-Ziele zu erreichen und gleichzeitig die für den Klimaschutz benötigten Mineralien und Metalle bereitzustellen, müssen die Regierungen einen verantwortungsvollen Bergbau anerkennen und ermöglichen, gleichzeitig gegen illegalen Bergbau vorgehen und den informellen handwerklichen und kleingewerblichen Sektor praktisch unterstützen."

Der Datensatz umfasst groß angelegte, formalisierte Bergbau-, Schmelz-, Raffinerie- und Verarbeitungsanlagen. Ausgenommen sind handwerklicher und kleingewerblicher Bergbau, illegale Betriebe und stillgelegte Standorte. Es wird auch nicht zwischen den Einrichtungen der ICMM-Mitglieder und dem Rest des Sektors unterschieden.

Der Bericht und der Datensatz sind hier verfügbar: https://www.icmm.com/global-datasets/biodiversity

Hinweise für Redakteure

Dieser Datensatz und der Bericht sind Teil des umfassenderen Global Mining Data Project des ICMM, das darauf abzielt, die Qualität und Zugänglichkeit branchenweiter Informationen deutlich zu verbessern, indem robuste, transparente Daten erstellt werden, die als Grundlage für politische Entscheidungen dienen und breitere Diskussionen über die sich wandelnde Rolle des Bergbaus und der Metalle in der nachhaltigen Entwicklung voranbringen können.

Wie alle groß angelegten Datensätze hat auch der Globale Biodiversitätsdatensatz für Bergbau und Metalle seine Grenzen. Wir haben die wichtigsten Einschränkungen sowohl der Indikatoren für Biodiversität und Gebiete mit Schutzwert als auch der in dieser Analyse verwendeten globalen Bergbaudaten identifiziert und beschrieben. Dies trägt dazu bei, dass Unsicherheiten, Datenlücken und methodische Einschränkungen transparent gemacht werden. Indem wir diese Einschränkungen offen anerkennen, wollen wir eine Grundlage für zukünftige Forschung schaffen, die Daten verbessern, Wissenslücken schließen und die Evidenzbasis stärken kann. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Einschränkungen" unseres Berichts.

Darüber hinaus enthält der Datensatz keine Daten über die Auswirkungen auf die Biodiversität auf Anlagen- oder Unternehmensebene und versucht auch nicht, die operative Leistung, Effizienz oder Fortschritte im Hinblick auf die Unternehmensziele zu bewerten. Daher sollte der Datensatz nicht dazu verwendet werden, einzelne Vermögenswerte oder Unternehmen zu vergleichen oder Rückschlüsse auf die Übereinstimmung der Offenlegungen einzelner Unternehmen mit den Ergebnissen auf Branchenebene zu ziehen.

Methodik

Die Datensätze von IBAT und dem WWF Biodiversity Risk Filter wurden aufgrund ihrer breiten Anerkennung und umfassenden Abdeckung von Biodiversitätsrisiken und Gebieten von Schutzwert ausgewählt. Jeder der verwendeten Datensätze weist spezifische Stärken und Schwächen auf, und das ICMM bewertete beide, um die relevantesten Indikatoren für die Aufnahme in den globalen Datensatz zur Biodiversität im Bergbau und in der Metallindustrie zu ermitteln. Es existieren alternative Indikatoren und Datensätze, und wir ermutigen zu weiteren Forschungen mit diesen Datensätzen, um ein umfassenderes Bild des Zusammenhangs zwischen Bergbau und Biodiversität zu erhalten.

Wir haben außerdem mit einem unabhängigen Gutachter zusammengearbeitet, um die Grenzen und Stärken unserer Methodik, der verwendeten Datensätze und der gewonnenen Erkenntnisse zu verstehen. Dies half uns, unseren Ansatz und unsere Daten zu verfeinern und letztendlich unseren Ansatz zu stärken, während wir gleichzeitig unsere Grenzen transparent darlegten. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Methodenteil des Berichts.

Über ICMM

ICMM steht für Bergbau mit Prinzipien. Wir bringen ein Drittel der globalen Metall- und Bergbauindustrie sowie wichtige Partner zusammen, um Führungsstärke, Maßnahmen und Innovationen für eine nachhaltige Entwicklung voranzutreiben und letztendlich einen positiven Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Durch Zusammenarbeit setzen die Mitgliedsunternehmen des ICMM den Standard für verantwortungsvoll produzierte Mineralien und Metalle in einer sicheren, gerechten und nachhaltigen Welt.

Cision

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