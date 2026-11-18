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Pyramid AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 und gibt Forecast-Update – Profitabilität erhöht – Akquise zahlreicher neuer Großprojekte gelungen – Einstieg in Physical AI-Lösungen



18.11.2026 / 08:30 CET/CEST

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Pyramid AG blickt auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 und gibt Forecast-Update – Profitabilität erhöht – Akquise zahlreicher neuer Großprojekte gelungen – Einstieg in Physical AI-Lösungen

Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026 bei etwa EUR 85 Mio. und adjusted Konzern-EBITDA im Bereich von EUR 4,0 Mio. erwartet (bereinigt um Kapitalbeschaffungskosten sowie Restrukturierungsaufwendungen)

Zahlreiche neue Kunden im Geschäftsjahr 2026 gewonnen, darunter einen weiteren der weltweit größten Einzelhandelskonzerne

Strategischer Fokus auf Physical AI Entwicklungen mit intelligenten Schnittstellen für die führenden AI Modelle

München, 18.11.2026 – Aufgrund der erfolgreichen operativen Entwicklung des Unternehmens gibt die Pyramid AG („Pyramid“, ISIN DE000A41YDL0) ein positives Forecast-Update für das laufende Geschäftsjahr 2026 bekannt. Der Konzernumsatz im Geschäftsjahr 2026 wird bei etwa EUR 85 Mio. erwartet. Das um den Aufwand für die im ersten Halbjahr durchgeführte Kapitalerhöhung und Restrukturierungskosten bereinigte Konzern-EBITDA soll im Bereich von EUR 4,0 Mio. liegen.

Für die 100%ige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH erwartet die Geschäftsführung im Geschäftsjahr 2026 ein um einmalige Restrukturierungskosten in Höhe von rund EUR 0,25 Mio. bereinigtes EBITDA von etwa EUR 4,3 Mio. Die Restrukturierungskosten fielen im zweiten Halbjahr 2026 an. Die EBITDA-Marge wird sich im Geschäftsjahr 2026 voraussichtlich wieder auf über 5 % verbessern.

Diese Zahlen zeigen eine deutliche Steigerung gegenüber dem Vorjahr und lassen auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2026 blicken. Das voraussichtliche organische Umsatzwachstum von über 15 % und die Verdopplung des Ergebnisses auf EBITDA-Ebene sind das Resultat der vom Vorstand eingeleiteten operativen Maßnahmen im ersten Halbjahr 2026, die bereits deutlich Früchte tragen.

„2026 ist für Pyramid ein Jahr wichtiger operativer und strategischer Fortschritte. Besonders stolz bin ich auf die Leistung unseres Teams, dem es gelungen ist, im Geschäftsjahr 2026 zahlreiche neue, namhafte Kunden zu gewinnen und damit eine wesentliche Grundlage für unser zukünftiges Wachstum zu schaffen. Durch diese Vertriebserfolge konnten wir die bislang hinter unserer ursprünglichen Planung zurückgebliebenen Bestellungen aus dem im Oktober 2025 bekanntgegebenen Rahmenvertrag über KI-Server erfolgreich kompensieren. Der Vorstand rechnet ab dem Geschäftsjahr 2027 mit dem Beginn des großen Roll-outs im Rahmen dieser Vereinbarung, von dem wir uns zusätzliche Wachstumsimpulse und einen bedeutenden Beitrag zur weiteren Geschäftsentwicklung versprechen“, sagt Andreas Empl, Vorstandsvorsitzender der Pyramid AG.

Im laufenden Jahr hat die Gesellschaft erhebliche Ressourcen in die Entwicklung innovativer Produkte und Lösungen investiert. Zu den wesentlichen Entwicklungsschwerpunkten zählten leistungsfähige KI-Server sowie der Aufbau eines umfassenden Ökosystems rund um die Pyramid AI Camera Rail. Für die kommenden Geschäftsjahre erwartet Pyramid nennenswerte Umsatzanteile mit und durch diese neuen Produkte. Die strategische Fokussierung auf Physical AI-Produkte wird insbesondere durch die steigenden Anforderungen an technologische und digitale Souveränität im europäischen Markt begünstigt. Unternehmen und öffentliche Institutionen streben zunehmend danach, ihre Abhängigkeit von bislang dominierenden außereuropäischen Technologieanbietern zu reduzieren.

Mit der konsequenten Ausrichtung auf lokale Entwicklung, europäische Produktion und eigenständige Projektverantwortung positioniert sich Pyramid gezielt, um von dieser Entwicklung zu profitieren und den wachsenden Bedarf an technologischer Unabhängigkeit mit leistungsfähigen, souveränen Lösungen zu bedienen.

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Der Begriff EBITDA wird verwendet als Summe aus Umsatzerlösen, Veränderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen, Andere aktivierte Eigenleistungen und Sonstige betriebliche Erträge, abzüglich Materialaufwand, Personalaufwand und Sonstige betriebliche Aufwendungen.

Über die Pyramid AG:

Die Pyramid AG, ein internationaler Hardwarelösungs- und Standardanbieter für Automatisierung und Digitalisierung, ist seit Oktober 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (Segment „Basic Board“) sowie seit Februar 2026 in das Segment m:access der Börse München einbezogen (Börsenkürzel: M3B0, ISIN: DE000A41YDL0). Die 100-prozentige Tochtergesellschaft Pyramid Computer GmbH gilt als Pionier für den digitalen Marktplatz. Das süddeutsche Unternehmen ist ein führender Entwickler und Hersteller von IT-Lösungen, inklusive Physical-AI-Produkten, u. a. für den Einzelhandel sowie den Finanz- und Industriesektor. Darüber hinaus hält die Pyramid AG eine 100-prozentige Beteiligung an der RNT Rausch GmbH, einem in Deutschland ansässigen Technologiepionier, der seit über 25 Jahren für hochperformante, individuelle IT-Infrastrukturlösungen steht – von Servern und Storage-Appliances bis zu mobilen Rechenzentren. Zudem werden unter der Marke faytech europaweit Touchscreen-Produkte für das B2B-Segment vertrieben. Unter www.pyramid-ag.com erhalten interessierte Anleger weitere Informationen zur Pyramid AG.

Kontakt Pyramid AG:

Andreas Empl

Vorstandsvorsitzender

info@pyramid-ag.com

www.pyramid-ag.com

ISIN: DE000A41YDL0 | WKN: A41YDL | Symbol: M3B0

Ansprechpartner Investor Relations

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Pyramid AG Sendlinger-Tor-Platz 8 80336 München Deutschland Telefon: +49 89 244192 200 Fax: +49 89 244192 230 E-Mail: info@pyramid-ag.com Internet: www.pyramid-ag.com ISIN: DE000A41YDL0 WKN: A41YDL Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München (m:access), Stuttgart, Tradegate BSX LEI Code: 5299002CFPVFWJVMBK43 EQS News ID: 2437290

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