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Synthesys gibt Zusammenarbeit mit WisdomTree nach der Registrierung von drei tokenisierten Fonds in Singapur bekannt



18.11.2026 / 08:25 CET/CEST

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Synthesys Network wird regulierten Intermediären den Zugang zum Portfolio tokenisierter Fonds von WisdomTree ermöglichen, beginnend mit drei Fonds, die Geldmarkt-, US-Large-Cap-Aktien- und Technologiestrategien abdecken, nachdem die Genehmigung für den Vertrieb in Singapur erteilt wurde.

SINGAPUR und NEW YORK, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Synthesys, das Finanzmarkt-Infrastrukturunternehmen für tokenisierte Kapitalmärkte, gab heute eine Zusammenarbeit mit WisdomTree (NYSE: WT), einem globalen Finanzinnovator, bekannt, durch die die tokenisierten Fonds von WisdomTree über regulierte Kanäle zugänglich gemacht werden, die in das Synthesys Network integriert sind.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden die Fonds für regulierte Vertriebspartner zugänglich, die über das Synthesys Network verbunden sind – eine verbindende Infrastrukturebene, die den regulierten Vertrieb über mehr als 80 Vertriebskanäle weltweit ermöglicht. Der erste dieser Partner ist Pinetree Securities, das die tokenisierten Fonds von WisdomTree bei bestimmten berechtigten institutionellen Kunden in Singapur vermarkten wird, die die geltenden gesetzlichen Anforderungen erfüllen; weitere Vertriebspartner werden folgen.

Zu den Fonds gehören der WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), der WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) und der WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX). WisdomTree hat die Fonds in Singapur als „Restricted Schemes" registriert, wodurch sie einem breiteren Kreis berechtigter Anleger zur Verfügung stehen. Zusammen bieten sie berechtigten Anlegern über tokenisierte, regulierte Anlageinstrumente Zugang zu USD-Cash-Management, US-Large-Cap-Aktien und technologieorientierten Anlagen.

Die meisten tokenisierten Fonds agieren nach wie vor weitgehend isoliert voneinander. Jede Bank, jedes Fintech-Unternehmen, jeder Broker oder jede Plattform, die darauf aufbauen möchte, muss sich separat mit jedem Fondsmanager integrieren – Kette für Kette und Rechtsraum für Rechtsraum –, sodass selbst die besten Produkte nur einen Bruchteil ihres adressierbaren Marktes erreichen. Das Synthesys Network ermöglicht die Konnektivität und die operative Ebene, die regulierte Vertriebskanäle – darunter Banken, Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen und Finanzinstitute über verschiedene Rechtsräume hinweg – über eine einzige Integration mit tokenisierten Produkten auf institutionellem Niveau verbindet.

Mehr als 80 an das Synthesys Network angeschlossene regulierte Vertriebskanäle werden auf die Fonds zugreifen können, ohne eine separate bilaterale Integration mit WisdomTree aufbauen und pflegen zu müssen – vorbehaltlich der jeweiligen behördlichen Genehmigungen und der Zulassungsvoraussetzungen für Anleger, einschließlich des Abschlusses des Onboardings und der Anleger-Due-Diligence-Prüfung.

„WisdomTree ist ein Pionier in der Branche der tokenisierten Fonds und verfügt über eines der größten tokenisierten Portfolios, das verschiedene Strategien abdeckt. Wir freuen uns, die Expansion des Unternehmens mit dem Synthesys Network zu unterstützen und diese Fonds weltweit in weitere regulierte Vertriebskanäle zu bringen. Wenn der Vertrieb nicht mehr der Engpass ist, setzen sich die besten Produkte durch, und Anleger erhalten Zugang, der nicht mehr davon abhängt, bei welcher Bank sie zufällig Kunde sind."

— Darien Poh, CEO, Synthesys

WisdomTree bringt umfangreiche Erfahrung und Größe in das Synthesys Network ein. Der globale Vermögensverwalter bietet 15 bei der SEC registrierte tokenisierte Fonds an, die Geldmarktinstrumente, Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Asset-Allokation und alternative Anlagen auf acht öffentlichen Blockchains abdecken. Das Vermögen seiner tokenisierten Fonds überstieg im September 2026 1,2 Milliarden US-Dollar, gegenüber etwa 770 Millionen US-Dollar zu Jahresbeginn.

„On-Chain-Finanzdienstleistungen sind von Natur aus global, und Singapur ist ein wichtiger Markt für die nächste Wachstumsphase. Die Zusammenarbeit mit Synthesys bietet uns eine praktische Möglichkeit, die tokenisierten Fonds von WisdomTree über die regulierten Kanäle, die diese Anleger bereits nutzen, einem größeren Kreis berechtigter Anleger zugänglich zu machen. Wenn wir den Zugang zu regulierten Produkten und deren Nutzung marktübergreifend weiter vereinfachen, wird die Akzeptanz weiter zunehmen."

— Vinh Tran, Associate Director of Business Development bei WisdomTree Onchain

Die Verfügbarkeit über die einzelnen Kanäle unterliegt weiterhin den jeweiligen behördlichen Genehmigungen sowie der Anlegerzulassung. Der Zugang zu den Produkten über das Synthesys Network steht ausschließlich regulierten Vermittlern und über diese den nach geltendem Recht berechtigten Anlegern zur Verfügung.

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Informationen zu Synthesys und Pinetree

Synthesys ist ein Finanzmarkt-Infrastrukturunternehmen für tokenisierte Fonds und Wertpapiere. Sein Flaggschiffprodukt, das Synthesys Network, ist eine emittentenunabhängige Konnektivitätsschicht, die regulierten Vertriebskanälen wie Banken, Zahlungsanbietern, Fintech-Unternehmen und Wertpapierhäusern über eine einzige Integration Zugang zu tokenisierten Produkten auf institutionellem Niveau ermöglicht, wobei die Einhaltung der Vorschriften und die Anlegerzulassung auf Netzwerkebene durchgesetzt werden. Das Netzwerk führt derzeit tokenisierte Fonds und bietet Renditen in über zehn Währungen für mehr als 80 Vertriebskanäle weltweit an. Neben dem Netzwerk ermöglicht die Produktpalette von Synthesys traditionellen Finanzinstituten den nahtlosen Einstieg in die tokenisierte Wirtschaft, darunter Synthesys Mint und Zodiac.

Mehr erfahren Sie unter synthesys.co.

Die vorgenannten Aktivitäten in Bezug auf die tokenisierten Fonds von WisdomTree werden über Pinetree Securities Pte. Ltd., die Inhaberin einer Kapitalmarktdienstleistungslizenz ist und von der Monetary Authority of Singapore zur Ausübung regulierter Tätigkeiten beaufsichtigt wird, darunter der Handel mit Kapitalmarktprodukten, bei denen es sich um Wertpapiere oder Organismen für gemeinsame Anlagen handelt. Das Kerngeschäft von Pinetree besteht darin, seine Kunden bei jedem Anlageprozess zu unterstützen, sei es durch die Erschließung und Weitergabe potenzieller Anlagemöglichkeiten oder durch die Identifizierung und Vermittlung potenzieller Anleger, wobei das Unternehmen sein Fachwissen und seine Präsenz auf den Märkten in Singapur und Südostasien nutzt.

Haftungsausschluss: Diese Mitteilung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt in keiner Rechtsordnung ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren oder Fondsanteilen dar. Synthesys bietet keine Wertpapiere an, verkauft diese nicht und vertreibt sie nicht. Produkte, die über das Synthesys-Netzwerk zugänglich sind, werden von regulierten Vermittlern wie Pinetree im Rahmen ihrer eigenen behördlichen Genehmigungen bereitgestellt; die Verfügbarkeit hängt von der Eignung der Anleger und der jeweiligen Rechtsordnung ab.

Informationen zu WisdomTree

WisdomTree ist ein moderner, global tätiger Vermögensverwalter mit Kompetenzen in den Bereichen öffentliche Märkte, private Märkte, Tokenisierung und On-Chain-Finanzierung. Wir bieten eine vielfältige Palette an börsengehandelten Produkten, Modellen und Lösungen, Investitionen in private Märkte sowie Blockchain-basierte Produkte und Dienstleistungen an und unterstützen damit Anleger dabei, ihre finanzielle Zukunft zu gestalten, und Finanzfachleute beim Ausbau ihres Geschäfts. Mit WisdomTree Onchain™ vereinen wir tokenisierte Anlageprodukte, Infrastruktur und Vertriebskapazitäten zu einer integrierten Finanzdienstleistungsplattform für Privatanleger und institutionelle Anleger.

WisdomTree verwaltet derzeit weltweit ein Vermögen von rund 172,3 Milliarden US-Dollar, einschließlich der von Ceres Partners, LLC verwalteten Vermögenswerte zum letzten Berichtszeitraum.

Weitere Informationen zu WisdomTree Onchain finden Sie unter: https://www.wisdomtree.com/onchain

Besuchen Sie uns auf X unter @WisdomTreeOnchn.

WisdomTree® ist der Markenname von WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) und deren weltweiten Tochtergesellschaften.

WisdomTree Digital Management, Inc. fungiert als Anlageberater für den WisdomTree Money Market Digital Fund (WTGXX), den WisdomTree 500 Digital Fund (SPXUX) und den WisdomTree Technology and Innovation 100 Digital Fund (TECHX) (die „Fonds"), bei denen es sich um Serien des WisdomTree Digital Trust handelt. WisdomTree Digital Management, Inc. und der WisdomTree Digital Trust sind bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission) registriert. WisdomTree Digital Management hat die Fonds zudem als eingeschränkte Fonds bei der Monetary Authority of Singapore registriert.

Anleger sollten vor einer Anlage die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Kosten der Fonds sorgfältig prüfen; diese Informationen sind über Pinetree erhältlich. Mit einer Anlage sind Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Durch eine Anlage in einen Fonds, einschließlich des WTGXX, könnten Sie Geld verlieren. Obwohl WTGXXbestrebt ist, den Wert Ihrer Anlage bei 1,00 US-Dollar pro Anteil zu halten, kann er dies nicht garantieren. Eine Anlage in den WTGXX ist kein Bankkonto und wird weder von der Federal Deposit Insurance Corporation noch von einer anderen staatlichen Behörde versichert oder garantiert. Der Berater des Fonds ist nicht verpflichtet, dem Fonds Verluste zu erstatten, und Sie sollten nicht davon ausgehen, dass der Berater dem Fonds zu irgendeinem Zeitpunkt finanzielle Unterstützung gewährt, auch nicht in Zeiten von Marktstress.

Mögliche Produkte und Dienstleistungen sowie der jeweilige Zeitpunkt der Markteinführung und die damit verbundenen Gebühren befinden sich in der Entwicklung, können sich ändern oder möglicherweise nie verfügbar werden, unter anderem aufgrund regulatorischer Erwägungen. Alle bereitgestellten Informationen und/oder damit verbundenen Pläne können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, und WisdomTree ist nicht verpflichtet, zusätzliche Informationen bereitzustellen.

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