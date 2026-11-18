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Utility Global und Tata Steel Planen Erstes Industrielles H2Gen®-Projekt in Indien



18.11.2026 / 06:05 CET/CEST

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H2Gen®-Projekt soll wirtschaftliche Dekarbonisierung im industriellen Maßstab am Tata-Steel-Standort Kalinganagar in Odisha, Indien, demonstrieren und erproben

HOUSTON, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Utility Global („Utility"), ein international tätiges Unternehmen, das wirtschaftliche Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie mit besonderem Schwerpunkt auf der Stahlindustrie entwickelt, und Tata Steel, einer der weltweit führenden Stahlhersteller, haben heute Pläne für die gemeinsame Durchführung einer Front-End-Engineering-and-Design-Studie (FEED) bekannt gegeben. Die Studie soll die Grundlage für die endgültige Investitionsentscheidung (Final Investment Decision, FID) über ein H2Gen®-Projekt im integrierten Stahlwerk von Tata Steel in Kalinganagar im indischen Bundesstaat Odisha schaffen. Das geplante Projekt soll ein Gemisch aus Hochofengas und Konvertergas nutzen, um täglich zehn Tonnen sauberen Wasserstoff aus Wasser zu erzeugen. Damit wäre es das bislang größte weltweit angekündigte industrielle H2Gen®-Projekt von Utility und zugleich das erste angekündigte Projekt des Unternehmens in Indien. Indien ist nicht nur der weltweit am schnellsten wachsende Stahlmarkt, sondern verfügt auch über die größte Anzahl in Betrieb befindlicher Hochöfen außerhalb Chinas. Damit stellt das Land den größten potenziellen Markt für die H2Gen®-Technologie von Utility dar, die eine wirtschaftliche Dekarbonisierung bestehender Hochöfen auf einzigartige Weise ermöglicht.

Utility and Tata Steel Executives at ISA Steel Conclave 2026

Die proprietäre H2Gen®-Technologie von Utility erzeugt sauberen Wasserstoff aus Wasser, indem sie die in industriellen Prozessgasen enthaltene Restenergie nutzt, ohne dass dem Reaktor externe elektrische Energie zugeführt werden muss. Gleichzeitig entsteht ein separater, konzentrierter CO₂-Strom, der die Kosten und die Komplexität der CO₂-Abscheidung reduziert. Am Standort Kalinganagar könnte der erzeugte Wasserstoff wieder in einen Hochofen eingeblasen werden. Durch diese technischen Vorteile bietet H2Gen® einen der wirtschaftlichsten Wege zur Dekarbonisierung emissionsintensiver Industrien, deren Emissionen sich bislang nur schwer reduzieren lassen.

Gemessen an der jährlichen Produktionsmenge ist Tata Steel der zehntgrößte Stahlhersteller weltweit. Das Unternehmen baut seine Kapazitäten kontinuierlich aus und strebt in Indien eine jährliche Produktionskapazität von 40 Millionen Tonnen an. Diese Expansion spiegelt die dynamische Entwicklung der indischen Stahlindustrie wider, die von einem Wirtschaftswachstum von nahezu acht Prozent pro Jahr getragen wird.

Das geplante Projekt soll Tata Steel dabei unterstützen, sein Ziel zu erreichen, bis 2045 Netto-Null-Emissionen zu erzielen.

Subodh Pandey, Vice President – Technology, R&D, New Materials Business and Graphene bei Tata Steel, erklärte: „Damit eine Technologie einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Stahlindustrie leisten kann, muss sie unter den komplexen Bedingungen eines laufenden Stahlwerks und im industriellen Maßstab funktionieren. Technologien wie H2Gen® eröffnen uns die Möglichkeit, Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig unsere bestehende Infrastruktur weiter zu nutzen. Die Zusammenarbeit mit Utility Global ist ein weiterer wichtiger Meilenstein auf dem Weg von Tata Steel zu einer umfassenderen Dekarbonisierung unserer Betriebsabläufe."

Mit Stahlwerken in Indien, Großbritannien, den Niederlanden und Thailand zählt Tata Steel zu den Vorreitern einer emissionsarmen Stahlproduktion. Das Unternehmen treibt die industrielle Skalierung innovativer Technologien zur CO₂-Abscheidung, -Nutzung und -Speicherung sowie weiterer Dekarbonisierungslösungen aktiv voran. Der geplante Einsatz der proprietären H2Gen®-Technologie ergänzt das wachsende Portfolio von Tata Steel an Initiativen für eine emissionsarme Stahlherstellung.

„Dieses geplante Projekt ist unser bislang größtes weltweit angekündigtes kommerzielles H2Gen®-Projekt. Es eröffnet uns den Zugang zu Indien, dem am schnellsten wachsenden Stahlmarkt der Welt und unserem größten einzelnen Zielmarkt, und bringt uns mit einem der führenden Stahlproduzenten des Landes zusammen", sagte Parker Meeks, Chief Executive Officer von Utility Global. „Genau dafür wurde H2Gen® entwickelt: um wirtschaftlichen Mehrwert zu schaffen und die wirtschaftliche Nutzungsdauer bestehender Industrieanlagen zu verlängern."

Laut Meeks sind die Lösungen von Utility Global darauf ausgelegt, sich in bestehende industrielle Infrastrukturen und Produktionsprozesse integrieren zu lassen. Damit ermöglichen sie einen wirtschaftlich tragfähigen Weg zur Dekarbonisierung, ohne die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen zu beeinträchtigen.

Utility Global ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer weltweit tätigen Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentgesellschaft, die sich auf die Dekarbonisierung der industriellen Wirtschaft konzentriert.

Über Utility Global Utility Global ist ein Unternehmen, das wirtschaftlich tragfähige Lösungen zur Dekarbonisierung der Industrie entwickelt. Die proprietäre H2Gen®-Technologie des Unternehmens wandelt Wasser direkt am Industriestandort ohne externe Stromzufuhr zum Reaktor in reinen Wasserstoff (H₂) um und erzeugt aus industriellen Prozessgasen einen konzentrierten Kohlendioxidstrom (CO₂). Dadurch lassen sich die Kosten der CO₂-Abscheidung erheblich senken. Utility schafft wirtschaftlichen Mehrwert, indem das Unternehmen die Dekarbonisierung bestehender Industrieanlagen und industrieller Produkte ermöglicht, ohne dass diese ersetzt werden müssen. H2Gen® befindet sich weltweit in der kommerziellen Einführung und ist für die hohen Anforderungen des industriellen Dauerbetriebs ausgelegt. Utility verbindet tiefgreifende technologische Innovation mit einer Unternehmenskultur, die von Neugier, Zusammenarbeit und einem klaren gemeinsamen Ziel geprägt ist.

Utility ist ein Portfoliounternehmen von Ara Partners, einer weltweit tätigen Private-Equity- und Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung der industriellen Wirtschaft.

Weitere Informationen über die Lösungen und Dienstleistungen von Utility Global finden Sie unter www.utilityglobal.com.

Über Tata Steel Die Tata Steel Group zählt zu den weltweit führenden Stahlunternehmen und verfügt über eine jährliche Rohstahlproduktionskapazität von 36 Millionen Tonnen. Als einer der geografisch am breitesten aufgestellten Stahlhersteller der Welt ist das Unternehmen mit Produktionsstandorten und Geschäftsaktivitäten weltweit vertreten. Im Geschäftsjahr zum 31. März 2026 erzielte die Gruppe einen konsolidierten Umsatz von rund 26 Milliarden US-Dollar. Tata Steel Limited ist gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften, assoziierten Unternehmen und Joint Ventures auf fünf Kontinenten tätig und beschäftigt mehr als 77.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Tata Steel hat sich umfassende Nachhaltigkeitsziele gesetzt, darunter das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2045.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tatasteel.com.

Über Ara Partners

Ara Partners wurde 2017 gegründet und ist eine weltweit tätige Investmentgesellschaft für private Märkte mit Schwerpunkt auf der Dekarbonisierung der industriellen Wirtschaft. Das Unternehmen investiert im Mittelstandssegment in drei Geschäftsbereichen: Private Equity, Infrastruktur und Energie. Ara Partners unterstützt die Skalierung kommerziell erprobter Dekarbonisierungslösungen, investiert in Unternehmen und Infrastrukturen, die deren Einführung ermöglichen, und fördert die direkte Reduzierung von Emissionen entlang der konventionellen Energiewertschöpfungskette. Ara Partners ist von seinen Standorten in Houston, Boston, Dublin und Washington, D.C., aus tätig und verwaltete zum 30. Juni 2026 ein Vermögen von rund 10,6 Milliarden US-Dollar.

Weitere Informationen finden Sie unter www.arapartners.com.

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Tata Steel

Cision

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