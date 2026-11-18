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Voltage Energy präsentiert Mikronetzsystem und neue EBOS-Lösungen auf der RE+ 2026



18.11.2026 / 16:35 CET/CEST

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Die neuen Angebote unterstützen eine schnelle Bereitstellung und eine bessere Energiewirtschaftlichkeit für unternehmenskritische Stromversorgung und verbessern gleichzeitig die Installationseffizienz und die Projektflexibilität bei Solarkraftwerken im Versorgungsmaßstab.

TIMBERLAKE, N.C., 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für unternehmenskritische Stromversorgungsarchitekturen für Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab, Batteriespeichersysteme und Rechenzentren, hat heute auf der RE+ 2026 in Las Vegas sein Microgrid System (MGS) vorgestellt und zwei neue Produkte für die elektrische Systembalance (EBOS) eingeführt: die Load Break Disconnect Box (LBD) und die Combiner Box (CBX).

Voltage Energy Unveils Microgrid System and New EBOS Solutions at RE+ 2026

Die neuen Angebote heben zwei Innovationsbereiche hervor: Schnell einsetzbare netzunabhängige Stromversorgung für unternehmenskritische Anwendungen und ein wachsendes EBOS-Portfolio für Solarkraftwerksprojekte. Zusammen demonstrieren sie die Ingenieurskompetenz von Voltage Energy bei der Bereitstellung praktischer und zuverlässiger Lösungen für die Strominfrastruktur in unterschiedlichsten Energieanwendungen.

Schnell einsetzbare Stromversorgung für unternehmenskritische Anwendungen

Voltage Energy präsentiert auf der RE+ 2026 das Microgrid System (MGS), das Solarenergieerzeugung und Batteriespeicher in einem modularen netzunabhängigen System kombiniert. Es verfügt über ein faltbares PV-Montagesystem und einen vormontierten Power Skid, der Wechselrichter, Batterien, Anschlusstechnik und Notstrom-Dieselgeneratoren integriert. Die werkseitige Vorverkabelung vereinfacht den Anschluss vor Ort, während faltbare PV-Unterkonstruktionen eine schnellere Installation und einen einfacheren Umbau ermöglichen. Verstellbare Schraubfüße gleichen Steigungen und unebenes Gelände aus.

Das 64-kW-MGS-System ist für den schnellen Einsatz konzipiert und kann unter geeigneten Installationsbedingungen von einem dreiköpfigen Team innerhalb von 24 Stunden installiert werden. Ein beispielhafter Energiekostenvergleich zeigt zudem, dass die Energiekosten je nach Betriebsannahmen etwa 40 % niedriger sind als bei der Dieselstromerzeugung vor Ort.

MGS unterstützt temporäre und missionskritische Energiebedürfnisse bei der Errichtung von Solarkraftwerken im Versorgungsmaßstab, dem Bau von Rechenzentren, der Katastrophenhilfe und dem Einsatz auf Bergbaustandorten. Von der Stromversorgung von Baustellen bis hin zur Bereitstellung von Strom für zeitkritische Notfalleinsätze nach Naturkatastrophen liefert das System zuverlässige netzunabhängige Energie genau dann und dort, wo sie am wichtigsten ist.

Erweiterung der EBOS-Lösungen mit den neuen LBD- und CBX-Systemen

Parallel zu MGS stellte Voltage Energy seine neuen Modelle LBD und CBX vor und erweiterte damit sein EBOS-Portfolio für Solarkraftwerksprojekte. Diese Produkte unterstützen sowohl Trunk-Bus- als auch Multi-String-Architekturen und bieten Entwicklern und EPCs somit mehr Flexibilität bei der Auswahl von DC-Sammellösungen, die auf ihre Projektlayouts, elektrischen Anforderungen und Installationspläne zugeschnitten sind.

Für die Trunk-Bus-Architektur bietet LYNX PLUS eine modulare Lösung, die die Leistung mehrerer PV-Strings entlang eines gemeinsamen Stammes aggregiert. Die neue LBD fügt einen definierten Trennpunkt hinzu, der die elektrische Trennung von Abschnitten des Gleichstromsystems ermöglicht. Bei Multi-String-Architekturen gruppieren IBEX PLUS und IBEX-Lösungen PV-Strings zu kundenspezifischen Kabelbaumbaugruppen, um eine flexible Verlegung über verschiedene Projektlayouts hinweg zu ermöglichen. Der neue CBX bündelt bis zu 16 PV-String-Eingänge zu einem einzigen Ausgang zum Wechselrichter und unterstützt gleichzeitig parallele Ausgangsleiter sowie den Zugang zu den Sicherungen für Betrieb und Wartung.

Voltage Energy wurde 2016 in North Carolina gegründet und baut seine Produktionskapazitäten in den USA kontinuierlich aus, während es gleichzeitig auf seiner Ingenieurkompetenz aufbaut. Das Voltage Power Ranch in Timberlake, North Carolina, ging im Oktober 2026 in die Pilotphase über, mit einem geplanten Kapazitätsausbau bis 2027. Die Anlage unterstreicht das Engagement des Unternehmens für hohe Ingenieursqualität und zuverlässige Projektabwicklung im Bereich der inländischen Energieinfrastruktur.

Von missionskritischen netzunabhängigen Stromversorgungen bis hin zu maßgeschneiderten EBOS-Lösungen für Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab nutzt Voltage Energy seine Ingenieurkompetenz und Fertigungskapazitäten, um die heutigen Projektanforderungen zu erfüllen und den Energiebedarf von morgen zu decken. Besucher können die neuesten Lösungen von Voltage Energy an den Ständen N936 und N736 während der RE+ 2026 vom 17. bis 19. November in Las Vegas entdecken.

ÜberVoltage Energy Group

Die Voltage Energy Group ("Voltage Energy") wurde 2016 gegründet und ist ein weltweit führender Anbieter von Solar-EBOS-Lösungen im Versorgungsmaßstab sowie von Lösungen für die unternehmenskritische Strominfrastruktur. Der Hauptsitz befindet sich in Timberlake, North Carolina. Voltage Energy bietet innovative, auf Wertschöpfung ausgerichtete Technologien und Dienstleistungen, die die Installationseffizienz steigern, die Sicherheit erhöhen und die langfristige Systemleistung optimieren.

Wir sind eine Gruppe innovativer Menschen, denen die Branche der erneuerbaren Energien wirklich am Herzen liegt. Mehr erfahren Sie auf der neuen Website des Unternehmens: www.voltageenergy.com.

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