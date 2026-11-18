EQS-News: WIRobotics / Schlagwort(e): Vereinbarung/Vertrag

WIRobotics und Ottobock bündeln ihre Kräfte, um den Zugang zu tragbaren Robotern in ganz Nordamerika auszuweiten



18.11.2026 / 01:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die Vertriebsvereinbarung umfasst die Vereinigten Staaten und Kanada, wobei der Verkauf in den USA beginnt.

WIM S wird über die Online-Plattform von Ottobock und den Online-Shop von WIRobotics USA erhältlich sein.

Verbraucher können WIM S in ausgewählten Kliniken für Orthesen- und Prothesenversorgung in den USA ausprobieren.

SEOUL, Südkorea, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- WIRobotics, ein weltweit tätiges Robotikunternehmen unter der gemeinsamen Geschäftsführung von Younbaek Lee und Yongjae Kim, gab bekannt, dass seine Tochtergesellschaft WIRobotics USA Inc. am 15. Oktober eine Vertriebs- und Verkaufsvereinbarung mit Otto Bock HealthCare LP unterzeichnet hat. WIRobotics USA wird seinen tragbaren Mobilitätsroboter WIM S liefern, während Ottobock in den USA und Kanada als Vertriebspartner fungiert.

Photo courtesy of WIRobotics

Verbraucher in den USA können WIM S über die Online-Plattformen beider Unternehmen erwerben und ihn zunächst in ausgewählten Kliniken für Orthesen- und Prothesenversorgung (O&P) ausprobieren. Auf Grundlage des Kundenfeedbacks werden die Unternehmen eine Erweiterung der Teststandorte in den USA und eine Ausweitung des Vertriebs nach Kanada in Erwägung ziehen.

Die Partnerschaft vereint die tragbare Robotertechnologie von WIRobotics mit Ottobocks mehr als 100-jähriger Erfahrung im Bereich der menschlichen Mobilität. Ottobock wurde 1919 in Deutschland gegründet und hat in beiden Ländern Netzwerke für Vertrieb, klinische Versorgung sowie Service aufgebaut. Die Unternehmen planen eine Zusammenarbeit bei der Marktentwicklung, dem Markenaufbau, der Produktschulung und dem Kundendienst, wobei WIRobotics USA die lokalen Schulungs- und Serviceaktivitäten unterstützen wird.

WIM befindet sich inzwischen im dritten Jahr seiner Vermarktung, hat insgesamt mehr als 4000 Einheiten verkauft und seine Präsenz über Südkorea hinaus auf Europa, China sowie Japan ausgeweitet. Die Unternehmen sehen zudem große Chancen, ihre Zusammenarbeit auf WIM Medi auszuweiten, das WIRobotics für den medizinischen Einsatz entwickelt.

„Unser Ziel ist, dass Menschen tragbare Mobilitätstechnologie leichter selbst erleben und in ihren Alltag integrieren können", sagte Younbaek Lee, einer der beiden Geschäftsführer von WIRobotics. „Die Zusammenarbeit mit Ottobock bietet uns die Möglichkeit, WIM S mehr Menschen in ganz Nordamerika vorzustellen."

„WIRobotics ist ein außergewöhnliches Unternehmen, dessen Technologie sehr gut zu unserem Engagement für Mobilität und Selbstständigkeit passt", sagte Scott Schneider, Leiter der Bereiche Regierungs- und Medizinangelegenheiten sowie Zukunftsentwicklung bei Ottobock. „Wir freuen uns darauf, WIM S Verbrauchern in ganz Nordamerika vorzustellen, wobei wir mit einer gezielten Markteinführung in den USA beginnen und zugleich neue Möglichkeiten erkunden, wie Menschen tragbare Mobilitätstechnologie selbst erleben können."

ID-936db7a184ff-Logo.jpg?id=OA3079690

Cision

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/wirobotics-und-ottobock-bundeln-ihre-krafte-um-den-zugang-zu-tragbaren-robotern-in-ganz-nordamerika-auszuweiten-302943010.html

18.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2437254 18.11.2026 CET/CEST