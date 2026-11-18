EQS Gesamtstimmrechtsmitteilung: pferdewetten.de AG / Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte

pferdewetten.de AG: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung



18.11.2026 / 21:37 CET/CEST

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Veröffentlichung über neue Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG

1. Angaben zum Emittenten

pferdewetten.de AG

Kaistr. 4

40221 Düsseldorf

Deutschland

2. Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme

Art der Kapitalmaßnahme oder sonstigen Maßnahme Stand zum / Datum der Wirksamkeit Ausgabe von Bezugsaktien (§ 41 Abs. 2 WpHG) X Sonstige (Kapital-)Maßnahme (§ 41 Abs. 1 WpHG) 18.11.2026

3. Neue Gesamtzahl der Stimmrechte:

10.940.182

davon Anzahl Mehrstimmrechte: 0

18.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Internet: www.pferdewetten.ag LEI Code: 391200QG00R11VCOUR60

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