Brüssel, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die EU-Kommission hat einen neuen Kredit über 45 Milliarden Euro für die Ukraine vorgeschlagen. Das Geld soll helfen, im kommenden Jahr eine Finanzierungslücke von 70 Milliarden Euro zu schließen, vor der die Regierung in Kiew im Abwehrkampf gegen die 2022 begonnene russische Invasion steht. Die ‌Ukraine müsse das Darlehen erst zurückzahlen, wenn Russland Reparationen für die durch den Krieg verursachten Schäden gezahlt habe, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vor Journalisten ⁠in Brüssel.

"Fünf ⁠Jahre nach Beginn dieses Angriffskrieges steht Europa geschlossen zusammen", erklärte sie. "Wir sind entschlossener denn je, die Ukraine im Krieg und im Frieden zu unterstützen." Die anderen internationalen Partner Kiews sollten den Rest des Geldes aufbringen, um den verbleibenden Finanzbedarf für das kommende Jahr zu decken, sagte von der Leyen weiter. Die Brüsseler Behörde schlug vor, dass bis ‌zu 25 Milliarden Euro aus dem neuen Kredit für ‌Militärhilfe und bis zu 20 Milliarden Euro für allgemeine Unterstützung des Staatshaushalts ausgegeben werden könnten.

Die EU-Kommission würde zur Finanzierung des Darlehens im Namen der EU Geld auf den internationalen Finanzmärkten aufnehmen, sagten ⁠EU-Vertreter. EU-Wirtschaftskommissar Valdis Dombrovskis erklärte, die Ukraine benötige zusätzliche Unterstützung, weil Russland die Angriffe auf ‌die kritische Infrastruktur verschärfe und den Handel ⁠störe, insbesondere durch die Blockade von Exportrouten im Schwarzen Meer. "Seit fast fünf Jahren bietet die Ukraine der russischen Aggression die Stirn, die auch unsere Bürger, unser Territorium und unsere Lebensweise bedroht", sagte er. "Unsere Unterstützung macht uns zu einem entscheidenden ‌strategischen Partner für die Ukraine."

Die geplante Maßnahme ⁠erfordert die Zustimmung der EU-Mitgliedstaaten. Sie käme ⁠zu einem ähnlichen Kredit über 90 Milliarden Euro hinzu, den die Staats- und Regierungschefs der EU Ende vergangenen Jahres vereinbart hatten, um die Ukraine in den Jahren 2026 und 2027 finanziell zu unterstützen. Von der Leyen äußerte sich zuversichtlich, dass alle EU-Mitglieder das neue Darlehen mittragen werden, obwohl sich drei Staaten – Ungarn, Tschechien und die Slowakei – an dem vorangegangenen nicht beteiligt hatten. Selbst jene EU-Länder, die keine Militärhilfe für die Ukraine befürworteten, fühlten sich weiterhin einer allgemeineren Unterstützung Kiews verpflichtet, sagte sie. Ihr ⁠Beitrag zu dem Kredit könne daher der Deckung des zivilen Bedarfs zugerechnet werden.

(Bericht von Andrew Gray und Bart H. MeijerBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)