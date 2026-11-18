Mit dem Unterschreiten der Schlüsselmarke von 1,12 USD hat das Währungspaar EUR/USD die vorangegangene Bodenbildung negiert. Gleichzeitig liegt eine Topbildung vor, welche der Euro im Vergleich zum Greenback zwischen 1,20 USD und 1,13 USD ausgebildet hat. Aus deren Höhe lässt sich ein kalkulatorisches Abschlagspotenzial von rund 7 US-Cents ableiten. Daraus ergibt sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 1,06 USD. Diese Anlaufmarke ist gleich mehrfach von Bedeutung: So hat die europäische Einheitswährung in der Vergangenheit auf diesem Niveau regelmäßig wichtige Hoch- und Tiefpunkte etabliert. Darüber hinaus verläuft hier der seit September 2022 bestehende Aufwärtstrend (akt. bei 1,0606 USD), sodass in der Summe auf diesem Niveau eine neuralgische Rückzugszone besteht. Aus Sicht der EUR-Bullen gestaltet sich die charttechnische Lage damit anspruchsvoll. Um das angeschlagene Chartbild zu verbessern, müsste das Währungspaar EUR/USD zumindest die Marke von 1,12 USD zurückerobern. Ohne eine solchen Befreiungsschlag müssen Anlegerinnen und Anleger mit einer weiteren EUR-Schwäche rechnen.

EUR/USD (Monthly)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart EUR/USD

Quelle: LSEG, tradesignal²

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