Berlin/Frankfurt, 18. Nov (Reuters) - ⁠Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht weiterhin erhöhte Risiken für die Finanzstabilität im Euroraum. Sie benennt in ihrem am Mittwoch veröffentlichten Bericht unter anderem Gefahren im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz (KI) und durch fiskalische Ungleichgewichte. Frankreich und andere verschuldete Staaten müssten ihre Ausgaben begrenzen, sonst drohten ihnen noch höhere Kreditkosten, mahnte die ‌EZB: "Langfristig betrachtet kann Marktdisziplin dazu beitragen, Anfälligkeiten einzudämmen, indem sie Preissignale liefert, die zu einer umsichtigen Fiskalpolitik und rechtzeitigen politischen Kurskorrekturen anregen."

Frankreich, das sein Defizit bis 2029 eigentlich unter die ⁠EU-Obergrenze von drei ⁠Prozent senken soll, wird laut Prognose der EU-Kommission in diesem Jahr ein Haushaltsdefizit von 5,5 Prozent aufweisen. 2027 dürfte es zwar auf 5,4 Prozent sinken. Doch für 2028 wird bei ausbleibenden politischen Kursänderungen bereits wieder ein Anstieg erwartet - auf dann 5,7 Prozent. Die französischen Staatsschulden beliefen sich Mitte des Jahres auf 119 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) und lagen damit nach Griechenland und Italien ‌an dritter Stelle in der Euro-Zone.

Die zweitgrößte Volkswirtschaft der Euro-Zone ‌entwickelt sich somit immer mehr zum Sorgenkind. Dies auch, weil soziale Unruhen die zuletzt schrumpfende Wirtschaft belasten. Mitte Oktober musste EZB-Chefin Christine Lagarde Spekulationen über ein Eingreifen der Notenbank am Anleihemarkt einfangen. Es liege ⁠an der Regierung in Paris, die Anleger zu beruhigen, betonte sie.

Unter Investoren wuchs die Sorge, dass ‌politisches Gerangel im Vorfeld der Präsidentschaftswahl im kommenden ⁠Jahr die Anstrengungen der Minderheitsregierung zur Senkung des hohen Haushaltsdefizits behindern könnte. Die EZB verfügt mit dem Transmission Protection Instrument (TPI) über ein Programm, mit dem sie unbegrenzt Staatsanleihen eines in Bedrängnis geratenen Euro-Landes ankaufen kann. Es wurde bislang allerdings noch nie eingesetzt.

KI-FINANZIERUNG ‌IM FOKUS

Risiken für die Finanzstabilität sieht die EZB ⁠auch im Zusammenhang mit KI. Die Begeisterung ⁠für das transformative Potenzial dieser boomenden Technologie habe zwar zu deutlichen Kursgewinnen an den globalen Aktienmärkten geführt. Die aktuellen Bewertungen stützten sich allerdings auf "ambitionierte Gewinnerwartungen", erklärte EZB-Vizechef Boris Vujcic. Diese könnten durch Finanzierungssorgen oder den Wettbewerb durch günstigere KI-Modelle infrage gestellt werden.

Investitionen in KI-Infrastruktur würden zunehmend über Fremdkapital finanziert. Eine mögliche Stimmungswende könnte dazu führen, dass sich Verluste von den Aktienmärkten auf die Anleihemärkte ausweiteten, warnte die EZB. Durch das Engagement von Banken und Nichtbanken im Bereich der KI-Finanzierung sowie bei Staatsanleihen seien diese Akteure Risiken durch eine Neubewertung von Vermögenswerten ⁠ausgesetzt. Zu Nichtbanken zählen beispielsweise Unternehmen, die finanzielle Dienstleistungen anbieten, aber nicht zur Bankenbranche gehören.

(Bericht von Reinhard Becker, Balazs Koranyi, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion ‌unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)