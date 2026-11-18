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Die Wall Street startet freundlich. Rückenwind kommt aus dem KI-Sektor. Nvidia hat die Erwartungen deutlich übertroffen und den Ausblick angehoben. Der Umsatz stieg im dritten Quartal um 103 Prozent auf 115,8 Milliarden US-Dollar, das Data-Center-Geschäft um mehr als 110 Prozent auf 107,6 Milliarden US-Dollar. Für das laufende Quartal stellt Nvidia rund 130 Milliarden US-Dollar Umsatz in Aussicht, deutlich mehr als erwartet. Noch wichtiger: Die bisherige Wachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2028 wurde nicht nur bestätigt, sondern von 70 auf 75 Prozent angehoben. Gleichzeitig betont das Management, dass die Nachfrage weiterhin deutlich über dem Angebot liegt. Damit verschiebt sich der Fokus bereits auf den nächsten großen Test für den KI-Trade. Anthropic soll heute Abend seinen Börsengang bepreisen und am Donnerstag erstmals gehandelt werden. Die Nachfrage gilt bislang als robust. Belastend bleibt die Geldpolitik: Heute Nachmittag kommen die Fed-Protokolle, während mehrere Notenbanker weitere Zinserhöhungen für notwendig halten.



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