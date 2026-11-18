Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 18.11.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 18. November 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|Bullish
|Bericht 3. Quartal 2026
|Everpure (ehem. Pure Storage)
|Bericht 3. Quartal 2027
|Hafnia
|Bericht 3. Quartal 2026
|KGHM Polska Miedz
|Bericht 3. Quartal 2026
|M1 Kliniken
|Bericht 3. Quartal 2026
|Maschinenfabrik Berthold Hermle
|Bericht 3. Quartal 2026
|Palo Alto Networks
|Bericht 1. Quartal 2027
|PFISTERER
|Bericht 3. Quartal 2026
|Sociedad Quimica y Minera de Chile (SQM)
|Bericht 3. Quartal 2026
|Soitec
|Bericht 2. Quartal 2027
|Star Bulk Carriers
|Bericht 3. Quartal 2026
|Target
|Bericht 3. Quartal 2026
|Tencent
|Bericht 3. Quartal 2026
|TJX Companies
|Bericht 3. Quartal 2027
|UGI
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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