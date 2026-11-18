18. Nov (Reuters) - ⁠Nach jüngsten US-Luftangriffen gegen den Iran hat sich der Konflikt am Golf erneut militärisch zugespitzt: Mehrere Golfstaaten wie Kuwait, Bahrain und Saudi-Arabien fingen eigenen Angaben vom Mittwoch zufolge Raketen und Drohnen ‌aus dem Iran sowie von den jemenitischen Huthi-Rebellen ab. Zuvor hatten US-Kampfjets eine Raketenbasis der iranischen Revolutionsgarde auf der Insel ⁠Keschm ⁠beschossen – laut Insidern eine Reaktion auf vorausgegangene Angriffe auf das US-Militär.

Die erneute Eskalation fällt zeitlich mit Berichten über einen mutmaßlichen iranischen Anschlagsplan mit einer "schmutzigen Bombe" in Washington zusammen. Während US-Präsident Donald Trump die Bedrohung nach eigenen Angaben ernst nahm, ‌wies die Regierung in Teheran die Vorwürfe ‌als haltlos zurück. Der seit neun Monaten andauernde Krieg hat den Nahen Osten destabilisiert, die Energiepreise in die Höhe getrieben und zur ⁠Niederlage von Trumps Republikanern bei der Kongress-Zwischenwahl Anfang November beigetragen.

Trotz ‌der immer wieder aufflackernden Angriffe ⁠laufen im Hintergrund diplomatische Vermittlungsversuche, um den am 28. Februar ausgebrochenen Krieg zu beenden. Vertreter des Vermittlers Katar und des Iran trafen sich zu Gesprächen, während der ‌iranische Außenminister Abbas Araghtschi im ⁠Oman über den Schutz der ⁠Schifffahrtswege in der Region beriet. Die strategisch wichtige Straße von Hormus, über die üblicherweise ein Fünftel der weltweiten Energielieferungen transportiert wird, ist derzeit teilweise vom Iran blockiert; Angriffe auf Tanker häufen sich. Zudem halten die mit Teheran verbündeten Huthis den Druck auf Washington und die Golfstaaten aufrecht, indem sie ihre Angriffe auf Saudi-Arabien verstärken und die Meerenge ⁠Bab al-Mandab vor der jemenitische Küste kontrollieren.

(Bericht von Enas AlashrayBearbeitet von Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an ‌berlin.newsroom@tr.com)