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Home Depot hat am 17. November 2026 die Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2026 veröffentlicht. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 4,9 % auf etwa 43,4 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn nach dem US-Rechnungslegungsstandard GAAP stieg um rund 3,1 % auf etwa 3,7 Mrd. US-Dollar. Die Umsätze auf vergleichbarer Basis legten konzernweit und in den USA um jeweils 2,2 % zu. Dabei stieg der durchschnittliche Einkaufsbetrag auf vergleichbarer Basis um 3,0 %, während die Zahl der vergleichbaren Kundenkäufe um 0,5 % zurückging. Diese Einkaufskennzahlen berücksichtigen weder HD Supply noch SRS. Das Wachstum wurde damit durch höhere Einkaufsbeträge gestützt, nicht durch mehr Kundenkäufe. Gleichzeitig sank die operative Marge nach GAAP, also der Anteil des operativen Ergebnisses am Umsatz, von etwa 12,9 % auf rund 12,6 %. Für das Gesamtjahr 2026 aktualisiert Home Depot seine Prognose. Der Konzern erwartet ein Umsatzwachstum von rund 4,5 % und einen Anstieg der vergleichbaren Umsätze um etwa 1,4 %. Der verwässerte Gewinn je Aktie nach GAAP soll gegenüber dem Vorjahr um rund 1,5 % steigen. Zudem plant das Unternehmen die Eröffnung von etwa 15 neuen Filialen. Die Entwicklung des Immobilienmarktes und die Finanzierungskosten bleiben wichtige Einflussfaktoren für die Nachfrage.Was verraten Kursverläufe und Handelsvolumen über das Börsengeschehen? Das jetzt veröffentlichte Unterkapitel „Grundlagen“ eröffnet das erste Kapitel unserer Masterclass zur Technischen Analyse.