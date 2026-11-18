Beim mit Spannung erwarteten Börsengangs des KI-Entwicklers Anthropic könnte der Preis einer Aktie die Marke von 80 Dollar klar übersteigen. Das berichtet das US-Finanzmedium CNBC und beruft sich dabei auf nicht namentlich genannte Insider.

Demnach habe die Nachfrage nach Aktien im Zuge der Emission insgesamt bei 500 Milliarden Dollar gelegen. Ursprünglich wollte wollte Anthropic aber durch die Ausgabe von 825 Millionen Aktien zum Preis zwischen 70 und 78 Dollar das Stück nur bis zu 90 Milliarden Dollar erlösen.

Angesichts der hohen Nachfrage könnte der Konzern den Preis erhöhen und so mehr Geld einnehmen, berichtet CNBC. Alle Details könnten sich aber noch ändern, bevor Anthropic den endgültigen IPO-Preis festlegt. Das wird für den späten Mittwochabend nach US-Börsenschluss (22 Uhr deutscher Zeit) erwartet. Der erste Handelstag ist dann Donnerstag, der 19. November.

Europäischer Prospekt gilt trotz möglicher Preiserhöhung

Weil das US-Recht so kurzfristige Änderungen des Preises vorsieht, war bei den europäischen Prospekten eine Zeichnungsspanne von 70 bis 120 Dollar vorgesehen. Privatanleger hierzulande konnten also Gebote über bis zu 120 Dollar je Aktie abgeben. Zugeteilt werden aber alle Aktien zum selben Preis; unabhängig von der Höhe des Maximalgebots.

Leer ausgehen könnten – gesetzt den Fall, Anthropic ruft tatsächlich mehr als 80 Dollar je Aktie auf – aber all diejenigen, die bei der Zeichnung ein Limit von weniger als 80 Dollar gesetzt haben. Außerdem ist angesichts der hohen Nachfrage wahrscheinlich, dass deutsche Privatanleger nicht alle Aktien bekommen, die sie im Zuge der Zeichnung geordert haben.