- von Matthias Inverardi

Frankfurt/Düsseldorf, ⁠18. Nov (Reuters) - Der Chemiekonzern BASF könnte im Übernahmepoker um Evonik Insidern zufolge auch mit einem erhöhten Gebot auf Granit beißen. "Es geht nicht nur um eine Zahl auf dem Papier", sagte ein Insider im Umfeld des Essener Spezialchemiekonzerns am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Evonik wolle eine industrielle Logik in den Plänen erkennen können, um in Gespräche einzusteigen, sagte eine weitere mit dem Vorgang vertraute Person. "Wir sind überzeugt, dass Evonik als eigenständiges ‌Unternehmen eine starke Zukunft hat", betonte der Evonik-Vorstand in einer internen Botschaft an die Mitarbeiter, die Reuters vorlag.

"Wir haben eine klare Strategie, einen guten Plan und eine immer stärker werdende Finanzkraft", hieß es in dem internen Schreiben weiter. "Evonik ist eines der größten ⁠Spezialchemie-Unternehmen der Welt." Innovationsfähigkeit, ⁠Kundenverständnis und Zuverlässigkeit hätten für den Konzern Priorität. "Dies alles schaffen wir aus eigener Kraft", unterstrich das Führungsgremium - auf BASF sei man also nicht angewiesen. An der Börse verloren Evonik-Aktien am Nachmittag knapp ein Prozent auf 21,88 Euro, die Papiere von BASF gaben 1,3 Prozent nach.

Der Ludwigshafener Chemieriese hat Evonik ins Visier genommen, die Essener hatten zuletzt jedoch auch eine nachgebesserte Offerte von 24 Euro je Aktie zurückgewiesen. Damit wurde Evonik mit rund 11,2 Milliarden Euro bewertet. Um Bewegung in die festgefahrene Situation zu bringen, sei ein neues Angebot zwischen 26 und ‌28 Euro je Aktie nötig, berichtete das "Handelsblatt". BASF und Evonik äußerten sich nicht.

"KEINE POMMESBUDE"

Auch ‌in der Politik baut sich massiver Widerstand gegen die Pläne auf. In Nordrhein-Westfalen stehen im kommenden Jahr Landtagswahlen an - eine Debatte um die 11.000 Evonik-Arbeitsplätze im Bundesland käme der Landesregierung höchst ungelegen. Er sehe die Übernahmepläne "sehr, sehr skeptisch", sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst am Mittwoch in Düsseldorf. "11.000 Mitarbeiter sind keine ⁠Pommesbude." Er wolle, dass dieser industrielle Kern in NRW erhalten bleibe. Wirtschaftsministerin Mona Neubaur wurde noch deutlicher: "Eine Übernahme durch BASF lehnen wir ‌ab." Die Politik hat großen Einfluss auf den größten Evonik-Aktionär, die RAG-Stiftung, ⁠die rund 43 Prozent hält. Wüst sitzt im Kuratorium, das einem Verkauf komplett zustimmen müsste. Am kommenden Mittwoch trete das Gremium zu einer routinemäßigen Sitzung zusammen, sagten mit der Sache vertraute Personen. Die Pläne von BASF stünden bislang nicht auf der Tagesordnung. Insider vermuten, dass BASF vor der Landtagswahl im Frühjahr bei Evonik kaum Fortschritte machen kann.

BASF-Chef Markus Kamieth ‌wirbt für den Zusammenschluss als "starke deutsche Antwort auf den globalen Wettbewerb". Um ⁠die politischen Bedenken zu zerstreuen, hat BASF Insidern zufolge in ⁠Schreiben an die Landesregierung und die RAG-Stiftung mögliche weitergehende Zusagen für Standorte, Arbeitsplätze und Ausbildung skizziert. Bislang konnten die Schreiben die Haltung der Adressaten jedoch nicht ändern: Die erneute Absage der Landesregierung erfolgte nach dem Eingang der BASF-Briefe.

Auch bei den Evonik-Arbeitnehmervertretern laufen die Vorstöße ins Leere. "Öffentliche Zusagen von BASF zu Arbeitsplätzen und Standorten in Nordrhein-Westfalen stellen für sich genommen noch keinen zusätzlichen Mehrwert für unsere Kolleginnen und Kollegen oder für Evonik als Unternehmen dar", erklärte Evonik-Betriebsratschef Hussin El Moussaoui in einer internen Mitteilung. Zudem griffen sie zu kurz: "Wir haben alle Standorte und alle Kolleginnen und Kollegen im Blick."

Der Evonik-Vorstand hob zudem hervor, es gebe ohnehin einen grundsätzlichen Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen bis Ende 2032 sowie Investitionszusagen von rund fünf Milliarden Euro für die deutschen Standorte. "Unsere Tarifbindung, unsere besonderen Mitbestimmungsstrukturen ⁠und unsere enge Sozialpartnerschaft sind keine Ankündigungen für irgendwann", unterstrich das Gremium. "Diese Evonik-DNA ist einzigartig in der deutschen Chemie-Landschaft."

(Bericht von Matthias Inverardi, Patricia Weiß und Andreas Rinke, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)