Riad, 18. ⁠Nov (Reuters) - Saudi-Arabien stellt sich Insidern zufolge auf einen noch monatelang andauernden Krieg gegen die Huthi-Rebellen im Jemen ein. Riad rechne damit, dass sich der Feldzug bis zu sechs Monate hinziehen werde, sagten zwei westliche Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Beide seien von saudiarabischer Seite ‌über die Pläne unterrichtet worden. Ziel sei, dass die jemenitischen Verbündeten des Königreichs vor möglichen Verhandlungen mit den Huthis Geländegewinne erzielten. Eine dritte mit dem Vorgang vertraute ⁠Person bestätigte ⁠dies. Ihr zufolge setzt Riad zudem auf US-Unterstützung bei Offensiveinsätzen, um das Blatt in dem Konflikt zu wenden. Die Regierung von US-Präsident Donald Trump hält sich damit bislang zurück.

Ein Vertreter des saudiarabischen Außenministeriums lehnte eine Stellungnahme ab. Das Königreich hält trotz militärischer Rückschläge an seinem Kurs fest. Seit dem Wiederaufflammen der Kämpfe im Sommer haben ‌die Huthis die Küste des Roten Meeres sowie die ‌strategisch wichtige Meerenge Bab al-Mandab unter ihre Kontrolle gebracht und die Stadt Tais eingekesselt. Jemenitische Regierungstruppen zogen sich am vergangenen Wochenende zurück, um die provisorische Hauptstadt Aden im Süden des ⁠Landes zu schützen.

Saudiarabische und jemenitische Streitkräfte formieren sich einem der westlichen Regierungsvertreter zufolge nun ‌neu. Riad tauschte am Montag den Kommandeur ⁠der von ihm geführten Militärkoalition aus. Auch die jemenitische Regierung dürfte Insidern zufolge ihre Armeeführung umbilden. Saudi-Arabien hatte 2015 an der Spitze eines arabischen Bündnisses in den Konflikt eingegriffen. 2022 wurde eine Waffenruhe vereinbart, die bis zu ‌diesem Sommer hielt.

Die Kämpfe wirken sich zunehmend ⁠auf das öffentliche Leben in Saudi-Arabien ⁠aus. Nach wiederholten Angriffen der Huthis auf saudiarabische Städte haben die Behörden ihre Informationspolitik geändert und warnen nun regelmäßig vor Attacken. Vergangene Woche rissen die Huthis ein großes Loch in die Zentrale des staatlichen Ölkonzerns Aramco in Riad. Wegen tödlicher Schläge ist der Flughafen der Hauptstadt zudem seit Oktober für die meisten Flüge gesperrt. Dies führte zur Absage oder Verschiebung von Veranstaltungen wie der Investorenkonferenz FII. Auch die Fußball-Asienmeisterschaft wurde von Januar 2027 auf Dezember desselben Jahres verlegt.

(Bericht von ⁠Timour Azhari und Humeyra PamukBearbeitet von Scot W. Stevenson, redigiert von Kerstin DörrBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)