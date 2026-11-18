TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an Schiffen östlich der Straße von Hormus gemeldet. Drei weitere Öltanker seien auf Minen gefahren und in Brand geraten, berichteten mehrere iranische Staatsmedien unter Berufung auf die Revolutionsgarden. Die Besatzungen der Tanker hätten die Warnungen ignoriert, als sie mit ausgeschalteten Navigationssystemen in Sperrgebieten unterwegs gewesen seien. Die Schiffe seien manövrierunfähig. Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig verifizieren. Über Opfer gab es keine Informationen.

Die Durchfahrt durch die Wasserstraße müsse mit den iranischen Behörden abgestimmt werden, hieß es weiter. Irans Revolutionsgarden beanspruchen die Kontrolle über die Meerenge und werten Durchfahrten als Verstoß gegen ein Abkommen mit den USA. Die USA behaupten ihrerseits, die Straße unter Kontrolle zu haben.

Zuletzt war die Zahl der Attacken auf Öltanker in der Straße von Hormus wieder stark gestiegen. Die Meerenge ist im Iran-Krieg zum zentralen Streitpunkt zwischen Washington und Teheran geworden.

Sorge vor erneuter militärischer Eskalation wächst

Die iranischen Streitkräfte und das US-Militär haben sich in den vergangenen Tagen wiederholt gegenseitig angegriffen. Dadurch wächst die Sorge vor einer schrittweisen militärischen Eskalation zwischen den beiden Ländern. Am Dienstag hatten die USA erstmals seit fast zwei Wochen wieder Ziele auf der iranischen Insel Gheschm im Persischen Golf attackiert.

Mit der "USS Theodore Roosevelt" ist inzwischen ein dritter US-Flugzeugträger im Einsatzgebiet des Mittleren Ostens eingetroffen. Dies verschafft der US-Regierung mehr Möglichkeiten für Luftangriffe im Iran.

Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen./hme/DP/he