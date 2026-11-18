IRW-PRESS: ACCESS Newswire: Leggett Dynamics gewinnt den Automotive News PACE Pilot Award 2026 für seinen Smart Brushless Motor

REDUZIERT KOMPLEXITÄT UND KOSTEN, VERBESSERT DIE LEISTUNG UND UNTERSTÜTZT SDV-ARCHITEKTUREN

DETROIT, MI / ACCESS Newswire / 18. November 2026 / Leggett Dynamics hat für seinen Smart Brushless Motor den Automotive News PACE Pilot Award 2026 gewonnen. Dieses Antriebssystem der nächsten Generation vereinfacht die Integration in Fahrzeuge, verbessert die Leistung und unterstützt den Übergang der Branche zu softwaredefinierten Fahrzeugen (SDVs).

Der Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics optimiert die Bewegungssteuerungsarchitektur, da er sowohl mit als auch ohne eine elektronische Steuereinheit (ECU) auf Sitzebene betrieben werden kann. Das System ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen der ECU auf Fahrzeugebene und den einzelnen Aktuatoren und unterstützt so stärker zentralisierte und zonale Fahrzeugarchitekturen, während gleichzeitig Baugröße, Gewicht und Verkabelungskomplexität reduziert werden. Zudem verbessert es das Geräusch-, Schwingungs- und Komfortverhalten (NVH), die Langlebigkeit sowie die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

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Im Zuge des Übergangs der Automobilhersteller zu softwaredefinierten Fahrzeugen suchen diese nach Lösungen, die die Komplexität reduzieren, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen, sagte Julien Rea, VP of Global Innovation and Engineering bei Leggett Dynamics. Wir fühlen uns geehrt, den 2026 Automotive News PACE Pilot Award zu erhalten, und sind überzeugt, dass diese Auszeichnung das Potenzial des Smart Brushless Motor widerspiegelt, die Zukunft der Bewegungssteuerungssysteme in Fahrzeugen mitzugestalten.

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Über den Smart Brushless Motor von Leggett Dynamics

Im Rahmen seiner Innovation Services hat Leggett Dynamics den Smart Brushless Motor entwickelt, um dem Wandel in der Automobilindustrie hin zu softwaredefinierten Fahrzeugen und stärker zentralisierten Fahrzeugarchitekturen Rechnung zu tragen. Die Lösung ermöglicht eine vereinfachte, skalierbare Integration über verschiedene Sitzkonfigurationen und Ausstattungsvarianten hinweg und reduziert gleichzeitig die Systemkomplexität.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Antriebssystemen arbeitet der Smart Brushless Motor sowohl mit als auch ohne sitzseitige Steuereinheit (ECU), ermöglicht die direkte Kommunikation zwischen der fahrzeugseitigen Steuereinheit und den einzelnen Aktuatoren, vereinfacht die Fahrzeugintegration und ermöglicht Software-Updates. Der Motor reduziert zudem die Baugröße, das Gewicht und die Komplexität der Verkabelung und verbessert gleichzeitig die NVH-Eigenschaften, die Langlebigkeit und die EMV-Leistung.

Für die Fahrzeuginsassen bedeuten diese Verbesserungen einen leiseren Betrieb, eine sanftere Sitzverstellung, einen schnelleren Abruf gespeicherter Sitzpositionen und einen größeren Bewegungsbereich.

Seit mehr als 30 Jahren würdigt das PACE-Programm bahnbrechende Innovationen, die dazu beigetragen haben, die globale Automobilindustrie zu verändern, sagte Chrissy Taylor, Senior Vice President, Editorial Operations, bei Automotive News. Die diesjährigen Gewinner setzen diese Tradition fort und liefern Technologien und Lösungen, die die Branche voranbringen und die Zukunft der Mobilität gestalten.

Über das Automotive News PACE Pilot Program 2026

Ausführliche Informationen zum Automotive News PACE Award finden Sie unter www.autonews.com/awards/pace. MEMA, der führende US-amerikanische Branchenverband, der die Hersteller von Automobilkomponenten, -systemen und -ersatzteilen und deren Interessen vertritt, ist der exklusive Sponsor dieses Auszeichnungsprogramms.

Über Leggett Dynamics

Leggett Dynamics ist die Marke, unter der die Automobilsparten von Leggett & Platt, Incorporated, firmieren. Unter der Marke Leggett Dynamics liefern diese Sparten eMotion- und Komfortlösungen für Fahrzeugsitze, Heckklappen, Türen, Schiebedächer und mehr. Die Geschäftsbereiche von Leggett Dynamics sind weltweit tätig und verfügen über 28 Standorte in 12 Ländern mit mehr als 6.200 Mitarbeitern, wobei Detroit, Nürnberg und Shanghai wichtige Standorte sind. Als strategischer Partner von mehr als 100 Kunden weltweit bietet Leggett Dynamics eine Comfort Systems Platform (Massage, Lendenwirbelstütze, Seitenpolster und Federung), eine Motion Systems Platform (Motoren, Aktuatoren und Kabel), eine Software & Integration Platform sowie Innovationsdienstleistungen, darunter die gemeinsame Entwicklung fortschrittlicher technischer Lösungen sowie Human-Factors-Studien. Leggett Dynamics ist eine Marke von Leggett & Platt, Inc., einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft der Somnigroup International Inc. (NYSE:SGI) und einem Hersteller von Produkten für den Wohn-, Industrie- und Möbelbereich, der seit über 140 Jahren Komfortlösungen für die Orte entwickelt, an denen Menschen schlafen, arbeiten, leben und sich bewegen.

MEDIENKONTAKTE

Weltweit und Amerika: Allison Vincent

Director of Global Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: allison.vincent@leggett.com

Telefon: +1 313.847.6331

AP: Liwen Tao

Manager of AP Branding, Marketing & Communications

Leggett Dynamics

E-Mail: liwen.tao@leggett.com

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QUELLE: Leggett Dynamics

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