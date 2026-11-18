IRW-PRESS: Ameriwest Critical Metals Inc.: Ameriwest forciert seine auf Kupfer fokussierte Strategie durch den geplanten Verkauf der Konzession Railroad Valley an Pure Energy Minerals

Die Transaktion sichert dem Unternehmen 8 Millionen Aktien von Pure Energy Minerals samt einer 2%igen Royalty und damit die Möglichkeit, an einer künftigen Wertsteigerung zu partizipieren, während Ameriwest seine Aktivitäten auf sein Kupfer-Gold-Silber-Projekt Bornite konzentriert.

Vancouver, British Columbia / 18. November 2026 / IRW-Press / Ameriwest Critical Metals Inc. (CSE: AWCM) (OTCQB: AWLIF) (FWB: 5HV) (Ameriwest oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine endgültige Vereinbarung über den Kauf und die Veräußerung von Vermögenswerten (die finale Vereinbarung) mit der Firma Pure Energy Minerals Limited (TSXV: PE) (OTCQB: PEMIF) (Pure Energy) unterzeichnet hat, die den Verkauf des in Besitz von Ameriwest befindlichen Lithiumsole-Explorationsprojekts Railroad Valley im County Nye in Nevada (das Konzessionsgebiet) regeln soll.

Die finale Vereinbarung vom 17. November 2026 folgt auf die Unterzeichnung einer unverbindlichen Absichtserklärung zwischen den Parteien, die am 24. August 2026 bekannt gegeben wurde, und ist ein weiterer Schritt in Ameriwests Strategie, die Explorationsaktivitäten auf das Vorzeigeprojekt Bornite mit seinen Kupfer-Gold-Silber-Vorkommen in Oregon zu konzentrieren und sich gleichzeitig eine potenzielle Beteiligung an der zukünftigen Wertschöpfung der übrigen Mineralprojekte zu sichern.

Gemäß der finalen Vereinbarung wird eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Pure Energy die Anteile von Ameriwest an dem Projekt erwerben, das derzeit 213 nicht patentierte Mineralclaims umfasst.

Transaktionsbedingungen

Nach Abschluss der in der finalen Vereinbarung vorgesehenen Transaktionen (zusammen die Transaktion) erhält Ameriwest folgende Gegenleistung:

· 8.000.000 Stammaktien von Pure Energy, die zu einem Richtpreis je Aktie ausgegeben werden, der dem zulässigen Mindestpreis nach den Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV) entspricht; und

· eine Net-Smelter-Returns-Royalty (NSR-Royalty) von 2,0 % auf die Mineralclaims, aus denen sich das Konzessionsgebiet zusammensetzt, einschließlich einer Einflusszone, die sich eine Meile über die Konzessionsgrenzen hinaus erstreckt.

Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen, insbesondere der Genehmigung der TSXV im Fall von Pure Energy.

David Watkinson, CEO von Ameriwest, erklärt:

Unsere Strategie konzentriert sich zunehmend auf den Ausbau des Projekts Bornite, und die vorliegende Vereinbarung ist ein weiterer wesentlicher Schritt in diese Richtung. Aus unserer Sicht birgt Railroad Valley ausreichend Potenzial für eine weitere Exploration, und Pure Energy verfügt über einschlägige Erfahrungen im Lithiumsolesektor.

Besonders attraktiv an dieser Transaktion ist, wie sie strukturiert ist. Anstatt komplett aus dem Projekt Railroad Valley auszusteigen, wird Ameriwest - sofern die finale Vereinbarung zum Abschluss gelangt - eine nennenswerte Beteiligung an Pure Energy erwerben und eine 2%ige Royalty am Konzessionsgebiet behalten. So können wir gleich auf zwei Arten am potenziellen zukünftigen Erfolg der Konzession teilhaben und gleichzeitig unsere Explorationsaktivitäten auf das Projekt Bornite fokussieren, wo die aktuellen Ergebnisse unserer Kupferanalysen unsere Begeisterung für das Projekt neu entfacht haben.

Erklärung der qualifizierten Person

David Watkinson, P.Eng., eine nicht unabhängige qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt. Herr Watkinson ist CEO und Direktor von Ameriwest.

Über Ameriwest Critical Metals Inc.

Ameriwest ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Identifizierung und Weiterentwicklung strategischer Projekte für kritische Rohstoffe in Nordamerika gerichtet ist. Das Unternehmen entwickelt zurzeit sein Cu-Au-Ag-Projekt Bornite in Oregon und sein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet Thompson Valley in Arizona weiter. Ameriwest besitzt außerdem ein Lithium-Ton-Konzessionsgebiet in Clayton Valley in Nevada und ist derzeit dabei, sein Lithiumsole-Konzessionsgebiet Railroad Valley in Nevada zu verkaufen.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Anleger in den Unterlagen des Unternehmens, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Im Namen des Board of Directors

David Watkinson

Chief Executive Officer und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Ameriwest Critical Metals Inc.

Tel: (416) 918-6785

E-Mail: info@ameriwestcriticalmetals.com

Die Canadian Securities Exchange hat die Vorzüge der hierin behandelten Angelegenheiten in keiner Weise beurteilt und den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

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