IRW-PRESS: Bighorn Metals Corp. : Bighorn Metals hebt historische Kupfermineralisierung und konzeptionelles Porphyrpotenzial auf dem Projekt Marietta hervor

Vancouver, British Columbia / 18. November 2026 / IRW-Press / Bighorn Metals Corp. (das Unternehmen) (CSE: HRNY) freut sich, die auf seinem Projekt Marietta in Mineral County, Nevada, dokumentierte historische Kupfermineralisierung hervorzuheben und ein konzeptionelles Explorationsmodell zu skizzieren, um zu bewerten, ob die im Konzessionsgebiet dokumentierten Alterationen und Metallassoziationen ein tieferes, verdecktes (blindes) porphyrbezogenes Gold-Kupfer-System widerspiegeln könnten.

Historische Kupfermineralisierung bei MAR-03

Eine Bewertung des Konzessionsgebiets aus dem Jahr 2005 durch CGF Geological Consultants, die für einen früheren Betreiber erstellt wurde, dokumentierte eine großflächige hydrothermale Alteration und Kupfermineralisierung innerhalb metavulkanischen Gesteins bei der historischen Mine MAR-03. Im Bericht werden 55 Stichproben von MAR-03 und etwa 1.262 ft (385 m) an Grubenbauen, aus denen Proben entnommen wurden, beschrieben. Die Kupferwerte beliefen sich auf durchschnittlich etwa 0,30 % Cu über den gesamten Probensatz von MAR-03 hinweg und etwa 0,67 % Cu bei Proben, die auf die kaolinitalterierte Zone beschränkt waren.

Die historischen Arbeiten beschreiben eine zentrale, etwa 10 bis 20 ft (3 bis 6 m) mächtige, kaolinitalterierte und gescherte Zone, die von flach einfallenden Strukturen begrenzt wird. Zu den in den Grubenbauen beobachteten Kupfermineralen gehören Cuprit, Malachit, Azurit und Brochantit, wobei in der historischen Bewertung lokale Kupferkonzentrationen von über 1 % Cu gemeldet wurden. Die historische Bewertung interpretierte die mineralisierte Alterationszone als ein lateral durchgängiges, strukturell kontrolliertes Ziel, das weitere Untersuchungen rechtfertigt.

Konzeptionelles Porphyrexplorationsmodell

Über die dokumentierte kupferhaltige Zone hinaus verzeichnete die historische Bewertung eine weit verbreitete hydrothermale Alteration und erhöhte Konzentrationen von Kupfer, Molybdän, Bismut, Tellur sowie anderen Metallen und Indikatorelementen, die für gewöhnlich mit hydrothermaler Aktivität in Zusammenhang stehen. Der Bericht legte nahe, dass die Mineralisierung wahrscheinlich aus dem darunter liegenden Grünstein stammte und in die Kaolinit-Dickit-Scherzone transportiert wurde, wobei Plutone in der Region die Wärme lieferten, die die Kupfermineralisierung in der Tiefe mobilisierte. Der Bericht empfahl tiefere Bohrungen, um potenzielle zusätzliche, kupferangereicherte, alterierte Vulkanhorizonte zu bewerten.

Basierend auf diesen historischen Beobachtungen erachtet das Unternehmen ein tieferes, vergrabenes, porphyrbezogenes Gold-Kupfer-System als ein konzeptionelles Explorationsmodell, das eine weitere Bewertung rechtfertigt. Der Bericht aus dem Jahr 2005 wies weder das Vorkommen einer Porphyrlagerstätte nach noch identifizierte er ein blindes Porphyrziel. Weitere geologische Interpretationen, moderne geochemische und geophysikalische Arbeiten und schließlich Bohrungen wären erforderlich, um dieses Konzept zu testen, und es gibt keine Gewissheit, dass ein Porphyrsystem vorhanden ist.

Explorationsimplikationen

Die historischen Ergebnisse von MAR-03 stellen eine Grundlage zur Bewertung des Kupferpotenzials des Projekts unabhängig von seinen zuvor dokumentierten goldhaltigen Erzgängen und Scherzonen dar. Zu den potenziellen Folgearbeiten können die Zusammenstellung und Verifizierung historischer Probenahmen, detaillierte Alterations- und Strukturkartierungen, moderne Oberflächenprobenahmen, geophysikalische Untersuchungen sowie die Priorisierung von Bohrzielen gehören, die konzipiert wurden, um die Kontinuität und Tiefenausdehnung der Kupfermineralisierung zu bewerten.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass der Bericht aus dem Jahr 2005 auch historische Schätzungen der Tonnagen und enthaltenen Metallmenge für die Kupferzone umfasste. Es wurde nicht nachgewiesen, dass diese Schätzungen den aktuellen Berichterstattungsstandards für Mineralressourcen gemäß NI 43-101 entsprechen, sie wurden nicht von einer qualifizierten Person im Namen des Unternehmens verifiziert und werden nicht als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven behandelt. Es wurden keine ausreichenden Arbeiten durchgeführt, um festzustellen, dass die historischen Schätzungen zuverlässig sind.

Historische Informationen und qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung genannten Informationen stammen aus dem Bericht Marietta Mines Property Evaluation Report #05-005 (Final) von CGF Geological Consultants vom 9. September 2005, einschließlich des ergänzenden MAR-03 Mine Evaluation Report (MAR-03-2005). Die historischen Probenahmen, Analysemethoden und Interpretationen wurden vom Unternehmen nicht überprüft und bedürfen einer modernen Überprüfung. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die historischen Ergebnisse möglicherweise nicht repräsentativ für die Mineralisierung auf dem Konzessionsgebiet sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Gregory C. Ferdock, M.Sc., C.P.G., einem Berater des Unternehmens und einer unabhängigen qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101), geprüft und genehmigt. Herr Ferdock hat den ursprünglichen historischen Bericht und die Untersuchungsdaten geprüft. Er hat die historischen Probenahmen oder Analyseergebnisse, die nicht unter der Aufsicht des Unternehmens durchgeführt wurden, nicht unabhängig überprüft.

Im Namen des Board of Directors

BIGHORN METALS CORP.

Reno J. Calabrigo

Reno J. Calabrigo

Chief Executive Officer

Tel: 1-877 913-1912

Über Bighorn Metals Corp.

Das Unternehmen ist ein Rohstoffunternehmen in der Explorationsphase, das sich mit der Bewertung, dem Erwerb und der Exploration von Mineralkonzessionsgebieten befasst, um vielversprechende Konzessionsgebiete durch Exploration und Bewertung weiterzuentwickeln. Das Unternehmen hält derzeit Beteiligungen an den Mineralkonzessionsgebieten Marietta in Nevada und Loljuh in British Columbia.

Projekt Marietta, Nevada

Das Unternehmen verfügt über einen Explorationspachtvertrag mit der Option, eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Projekt Marietta zu erwerben. Die Liegenschaft befindet sich im Bergbaudistrikt Silver Star in den Excelsior Mountains im Mineral County, Nevada. Sie besteht aus 12 patentierten Lode-Claims und einem angrenzenden Townsite-Grundstück, die zusammen Teile der Abschnitte 29 bis 32, Township 5 North, Range 33 East, Mount-Diablo-Meridian, umfassen.

Projekt Loljuh, British Columbia

Das Unternehmen verfügt über eine Option zum Erwerb des Porphyr-Kupfer-Gold-Projekts Loljuh (das Projekt Loljuh). Das Projekt Loljuh umfasst einen Claim mit einer Fläche von 1.656,73 Hektar im Bergbaudistrikt Omineca im Zentrum von British Columbia. Es liegt etwa 40 km südlich von Smithers und 32 km westlich von Houston. Das Projekt Loljuh weist Potenzial für eine Porphyr-Kupfer-Gold-Mineralisierung auf.

Geochemische Untersuchungen aus dem Jahr 2019 haben mehrere Gebiete mit anomalen Gold- und Kupferwerten im Boden identifiziert. Die Untersuchungen wurden großflächig mithilfe von Vermessungslinien im Abstand von 400 Metern und Probenahmen im Abstand von 200 Metern durchgeführt. Im Jahr 2019 an mehreren Standorten innerhalb des Plateaugebiets entnommene Gesteinsproben wiesen ebenfalls anomale Kupfer- und Goldwerte auf. Eine aeromagnetische Untersuchung zeigte mehrere Alterationszonen auf.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen zum Explorationspotenzial des Projekts Marietta, zum in dieser Pressemitteilung beschriebenen konzeptionellen Porphyrexplorationsmodell sowie zu potenziellen Folgearbeiten, einschließlich der Zusammenstellung und Überprüfung historischer Probenahmen, Alterations- und Strukturkartierungen, moderner Oberflächenprobenahmen, geophysikalischer Untersuchungen und der Priorisierung von Bohrzielen. Zukunftsgerichtete Informationen sind im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch Begriffe wie plant, erwartet, beabsichtigt, geht davon aus, glaubt, potenziell, vorgeschlagen, könnte, wird und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet.

Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen erachtet, darunter Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit, Genauigkeit und Aussagekraft historischer geologischer Informationen; der Gültigkeit der geologischen Interpretationen des Unternehmens; der Verfügbarkeit ausreichender Finanzmittel; der Fähigkeit des Unternehmens, erforderliche Genehmigungen und Zugang zu den Konzessionsgebieten zu erhalten; sowie der Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal und Auftragnehmern.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: die Möglichkeit, dass historische Explorationsdaten nicht verifiziert werden können oder sich als ungenau erweisen; die Möglichkeit, dass künftige Explorationsarbeiten die historischen Ergebnisse nicht bestätigen, das konzeptionelle Porphyrmodell nicht stützen oder keine Mineralisierung von potenzieller wirtschaftlicher Bedeutung identifizieren; die Verfügbarkeit von Finanzmitteln zu akzeptablen Bedingungen oder überhaupt; Verzögerungen oder Misserfolge bei der Einholung erforderlicher Genehmigungen oder des Zugangs zu den Konzessionsgebieten; die mit der Mineralexploration verbundenen Risiken und Ungewissheiten; Eigentumsrisiken; Schwankungen der Rohstoffpreise; sowie die sonstigen Risiken, die in den auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbaren Unterlagen zur laufenden Offenlegung des Unternehmens beschrieben sind.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegenden Annahmen angemessen sind, kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sie sich als richtig erweisen werden, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung und unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Warnhinweis. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

Quelle: CGF Geological Consultants, Marietta Mines Property Evaluation Report #05-005 (Final), 9. September 2005; ergänzender Mine Evaluation Report MAR-03-2005.

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