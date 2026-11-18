IRW-PRESS: Maxus Mining Inc.: Maxus Mining bestätigt eine unterirdische Antimonmineralisierung in den allerersten Bohrungen auf Alturas West und unterstreicht damit das Potenzial für ein größeres Mineralisierungssystem

Im Rahmen des ersten Bohrprogramms wurde in mehreren Bohrlöchern neben einer Gold-, Silber- und Basismetallanreicherung eine Antimonanreicherung festgestellt, einschließlich eines Abschnitts von 5,50 Metern mit im Schnitt 0,08 % Sb, der wiederum 0,83 Meter mit 0,49 % Sb umfasst

18. November 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich, die anfänglichen Analyseergebnisse aus seinem ersten Diamantbohrprogramm 2026 (das Programm) auf dem Projekt Alturas West (das Projekt oder Alturas West) in British Columbia bekannt zu geben (siehe Abbildung 1).

Die ersten Ergebnisse aus acht Diamantbohrlöchern (ALTW-26-001 bis ALTW-26-008) lassen mächtige Abschnitte mit erhöhten Antimonwerten (Sb) sowie damit vergesellschafteten Anreicherungen von Gold (Au), Silber (Ag), Blei (Pb), Zink (Zn) und Kupfer (Cu) erkennen. Insbesondere wurde im Rahmen des ersten Bohrprogramms das Antimonpotenzial des Projekts zum ersten Mal im Untergrund geprüft, nachdem an der Oberfläche eine außergewöhnlich hochgradige Antimonmineralisierung, einschließlich zuvor gemeldeter Proben mit Werten von mehr als 69 % Sb¶, ermittelt wurde. Die ersten Bohrergebnisse belegen das Vorhandensein einer Antimonanreicherung unterhalb der hochgradigen Vorkommen an der Oberfläche und liefern neue geologische und geochemische Informationen, die der Ermittlung zukünftiger Explorationsziele dienen werden.

Zusammen bieten diese Ergebnisse zusätzliche geochemische Erkenntnisse zur Verteilung von Antimon und den damit vergesellschafteten Elementen im Mineralisierungssystem bei Alturas West. Das Unternehmen hält diese Ergebnisse für vielversprechend und wird die Zusammenführung der Analysedaten mit den geologischen Feststellungen fortsetzen, um sein Verständnis des mineralisierten Systems zu verbessern und eine Prioritätenreihung künftiger Explorationsziele vorzunehmen.

Die Standorte der Bohrlöcher und ausgewählte Analyseergebnisse für Antimon, Gold und Kupfer sind in den Abbildungen 1 bis 4 dargestellt.

Highlights der anfänglichen Exploration

· Allererste Bohrungen bestätigen Antimonanreicherung im Untergrund: Im Rahmen des ersten acht (8) Löcher umfassenden Bohrprogramms konnten in mehreren Bohrlöchern erhöhte Antimonkonzentrationen festgestellt werden, womit zum ersten Mal das Vorkommen einer unterirdischen Antimonmineralisierung bei Alturas West bestätigt wurde.

· Antimon auf 5,50 Metern durchteuft: Bohrloch ALTW-26-006 enthielt einen Abschnitt von 5,50 Metern mit durchschnittlich 777 ppm Sb (0,078 % Sb), einschließlich eines höhergradigen Teilabschnitts von 0,83 Metern mit 4.860 ppm Sb (0,486 % Sb).

· Antimon-Gold-Silber-Vergesellschaftung identifiziert: In Bohrloch ALTW-26-007 wurde ein Abschnitt von 9,00 Metern mit im Schnitt 0,165 g/t Au und 131 ppm Sb durchteuft, einschließlich 4,00 Metern mit 0,237 g/t Au, 187 ppm Sb und 3,30 g/t Ag. Stellenweise wurde auch eine Blei-, Zink- und Arsenanreicherung festgestellt.

· Mehrere Bohrlöcher weisen eine Antimonanreicherung auf: In sieben (7) der acht (8) gemeldeten Bohrlöcher konnten erhöhte Antimonkonzentrationen ermittelt werden. Damit liegen zusätzliche geochemische Daten vor, um die Verteilung von Antimon innerhalb des Bereichs der ersten Bohrungen bewerten zu können.

· Hochgradige Mineralisierung an der Oberfläche bietet Kontext für die Exploration: Die zuvor veröffentlichten Oberflächenproben mit Werten von mehr als 69 % Sb belegen das Vorhandensein einer außergewöhnlich hochgradigen Antimonmineralisierung innerhalb des Projektgeländes. Der Zusammenhang zwischen dieser Oberflächenmineralisierung und den unterirdischen Bohrabschnitten muss noch geklärt werden.

· System mit mehreren Elementen rechtfertigt weiterführende Explorationsarbeiten: Anreicherungen mit Antimon, Gold, Silber, Arsen und Basismetallen im Bereich der ersten Bohrungen liefern eine Grundlage für die Verfeinerung des geologischen Modells, die Bewertung der möglichen Mineralisierungskontrollen und die Ermittlung von Zielen für weitere Explorationsaktivitäten.

Wir sind zufrieden mit den anfänglichen Ergebnissen aus unserem ersten Bohrprogramm bei Alturas West, in dessen Rahmen wir eine Antimonmineralisierung sowie vielversprechende Vergesellschaftungen mit mehreren Elementen, darunter Gold, Silber, Kupfer, Blei und Zink, ermitteln konnten, so Ranbir Kalan, Direktor von Maxus Mining. Da dies die allerersten Bohrungen im Projekt waren, ist das Programm ein Meilenstein auf dem Weg zu einem besseren Verständnis der Geologie und Mineralisierung des Projekts. Diese Ergebnisse schaffen eine wertvolle Grundlage für weitere geologische Auswertungen und die Ermittlung von Explorationszielen, während wir das umfassendere Potenzial von Alturas West weiter prüfen.

Tabelle 1. Ausgewählte Highlights der Analyseergebnisse - Projekt Alturas West

Bohrloch von (m) bis (m) Länge (m) Sb (ppm) Au (g/t) Ag (g/t) Cu (ppm)

ALTW-26-001 9 13,5 4,5 132,7 0,013 1,96 329

ALTW-26-001 94 105,3 11,3 7,6 0,003 0,25 708

einschließlich 101,5 105,3 3,8 8,1 0,004 0,25 1.048

ALTW-26-002 8,1 12 3,9 73,4 0,023 0,31 53

ALTW-26-003 13 17 4 77,5 0,021 0,42 62

ALTW-26-004 10 17,9 7,9 82,2 0,014 0,31 85

einschließlich 10 15 5 101,4 0,016 0,34 68

ALTW-26-006 23 29 6 36,5 0,051 1,15 77

ALTW-26-006 44 49,5 5,5 777,5 0,045 0,49 49

einschließlich 46,05 46,88 0,83 4860 0,173 1 91

ALTW-26-007 112 121 9 131,2 0,165 1,66 37

einschließlich 113 118 5 208,4 0,186 2,38 44

einschließlich 116 120 4 187 0,237 3,3 58

ALTW-26-008 28,5 31,5 3 85 0,034 0,25 47

Anmerkungen: Bei allen aus mehreren Proben bestehenden Abschnitten handelt es sich um längengewichtete zusammengesetzte Proben, die anhand der zusammenhängenden ursprünglichen Bohrkernproben mit vorliegenden Analyseergebnissen berechnet wurden. Der 0,83 Meter lange Abschnitt in ALTW-26-006 stellt eine einzelne Bohrkernprobe dar. Die angegebenen Abschnittslängen entsprechen den entlang der Bohrlöcher gemessenen Längen; die wahren Mächtigkeiten wurden nicht bestimmt. Ausgewählte Abschnitte reflektieren eine geochemische Anreicherung und basieren nicht auf einem wirtschaftlichen Cutoff-Wert. Die mit einschließlich gekennzeichneten Abschnitte könnten sich überschneiden und sollten nicht zusammengerechnet werden.

Antimonanreicherung bei Alturas West ermittelt

Anhand der ersten Analyseergebnisse wurden mehrere Zonen mit erhöhten Antimonwerten identifiziert, wobei das stärkste Ergebnis aus Bohrloch ALTW-26-006 stammt (siehe Abbildung 2).

In Bohrloch ALTW-26-006 wurde ein Abschnitt von 5,50 Metern mit im Schnitt 777 ppm Sb in einer Bohrlochtiefe von 44,00 bis 49,50 Metern durchteuft; darin enthalten war auch eine 0,83 Meter lange Probe mit 4.860 ppm Sb zwischen 46,05 und 46,88 Metern.

In Bohrloch ALTW-26-007 wurde eine zusätzliche Antimonanreicherung festgestellt, die durchschnittlich 131 ppm Sb auf 9,00 Metern zwischen 112,00 und 121,00 Metern, einschließlich 5,00 Meter mit 208 ppm Sb von 113,00 bis 118,00 Metern, lieferte.

Die Ermittlung einer Antimonanreicherung in mehreren Bohrlöchern liefert zusätzliche geochemische Erkenntnisse, die die laufende Bewertung des Projekts unterstützen. Es sind weiterführende geologische Auswertungen erforderlich, um die Kontrollen, Verteilung und Kontinuität der Mineralisierung zu bestimmen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86666/MaxusMining_18-11-2026_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1: Bohrprogramm 2026 bei Alturas West in Draufsicht

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86666/MaxusMining_18-11-2026_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Längsschnitt Alturas West, Blickrichtung Nord, mit den Sb-Ergebnissen (in ppm) mit Stand dieser Pressemitteilung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86666/MaxusMining_18-11-2026_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Längsschnitt Alturas West, Blickrichtung Nord, mit den Au-Ergebnissen (in g/t) mit Stand dieser Pressemitteilung

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2026/86666/MaxusMining_18-11-2026_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Längsschnitt Alturas West, Blickrichtung Nord, mit den Cu-Ergebnissen (in ppm) mit Stand dieser Pressemitteilung

Gold-, Silber- und Basismetallvergesellschaftungen

In Bohrloch ALTW-26-007 wurde ein Abschnitt mit mehreren Elementen durchteuft, der im Schnitt 131 ppm Sb und 0,165 g/t Au auf 9,00 Metern in einer Bohrlochtiefe von 112,00 bis 121,00 Metern ergab (siehe Abbildung 3).

Innerhalb dieses Abschnitts lag eine 4,00 Meter lange Zone zwischen 116,00 und 120,00 Metern mit durchschnittlich 0,237 g/t Au, 187 ppm Sb und 3,30 g/t Ag.

Der breitere 9,00-Meter-Abschnitt lieferte zudem durchschnittlich 107 ppm Pb, 128 ppm Zn und 362 ppm Arsen (As). In einer ein Meter langen Probe zwischen 117,00 und 118,00 Metern konnten 437 ppm Sb, 0,269 g/t Au, 8,6 g/t Ag, 881 ppm Pb und 629 ppm Zn ermittelt werden.

Die Kombination von erhöhten Antimon-, Gold-, Silber-, Blei-, Zink- und Arsenwerten in Teilen von ALTW-26-007 stellt eine spannende geochemische Vergesellschaftung dar. Diese Ergebnisse werden zusammen mit geologischen Feststellungen bewertet, um ein besseres Verständnis der Beziehung zwischen der Antimonanreicherung und den vergesellschafteten Metallen zu gewinnen.

Kupferanreicherung in ALTW-26-001

Neben einer Antimon- und Goldanreicherung durchteufte man in Bohrloch ALTW-26-001 auch einen eigenständigen Abschnitt mit erhöhten Kupferkonzentrationen (siehe Abbildung 4).

Das Bohrloch lieferte im Schnitt 708 ppm Cu auf einem 11,30 Meter langen Abschnitt in einer Bohrlochtiefe von 94,00 bis 105,30 Metern, einschließlich 1.048 ppm Cu auf 3,80 Metern zwischen 101,50 und 105,30 Metern.

Dieser Abschnitt zeichnet sich durch relativ geringe Antimon- und Arsenkonzentrationen im Vergleich mit den Abschnitten mit stärkerer Antimonanreicherung aus, die anhand der anfänglichen Ergebnisse an anderen Stellen identifiziert wurden.

Die Feststellung der Kupferanreicherung liefert zusätzliche geochemische Informationen, die im Rahmen der laufenden geologischen Auswertung des Projekts berücksichtigt werden.

Zusätzliche geochemische Feststellungen

In den Bohrlöchern ALTW-26-002, -003, -004 und -008 wurden Abschnitte mit erhöhten Antimonwerten festgestellt, wobei die zusammengesetzten Gehalte im Bereich von etwa 73 bis 85 ppm Sb auf Bohrlochabschnitten von 3,00 bis 7,90 Metern liegen. Bohrloch ALTW-26-001 enthielt auch einen Abschnitt von 4,50 Metern mit 133 ppm Sb in einer Bohrlochtiefe von 9,00 bis 13,50 Metern.

Die Antimonanreicherung in diesen Bohrlöchern gibt zusätzlich Aufschluss über die Verteilung von Antimon innerhalb des Bohrgebiets. Das Unternehmen wird diese Ergebnisse zusammen mit den geologischen Feststellungen und anderen Explorationsdatensätzen bewerten, um die geochemischen Eigenschaften des Projekts besser zu verstehen.

Laufende Exploration und Auswertung

In Kombination mit den hochgradigen Antimonvorkommen an der Oberfläche wird das Unternehmen die Analyseergebnisse zusammen mit den geologischen Feststellungen und anderen verfügbaren Explorationsdatensätzen auswerten. Das Ziel besteht darin, einen besseren Einblick in die Verteilung, die geologischen Kontrollen und die möglichen Beziehungen zwischen den verschiedenen Arten der geochemischen Anreicherung zu erhalten.

Die Analyseergebnisse aus den Bohrlöchern ALTW-26-009 bis ALTW-26-011 stehen aus.

Probenvorbereitung und Analyse

Die Bohrkernproben aus dem Projekt wurden bei AGAT Laboratories zur Probenvorbereitung und geochemischen Analyse eingereicht. Die Proben wurden getrocknet, zu 75 % auf eine Siebgröße von 2 mm zerkleinert und geteilt, sodass eine 250-g-Teilprobe entstand (AGAT-Methode 200-075). Die Teilprobe wurde anschließend zu 85 % auf eine Siebgröße von 75 Mikrometer pulverisiert (AGAT-Methode 200-087).

Der Goldgehalt (Au) wurde mittels 50-g-Brandprobe mit abschließender Atomabsorptionsspektroskopie (AAS) ermittelt (AGAT-Methode 202-551). Die Multi-Element-Analyse, unter anderem auf Antimon (Sb), Silber (Ag), Kupfer (Cu), Blei (Pb) und Zink (Zn), erfolgte mittels eines Vier-Säuren-Aufschlusses mit anschließender optischer Emissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-OES; AGAT-Methode 201-070).

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC)

Das Unternehmen setzte ein Programm zur Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle (QA/QC) um, das die Hinzugabe von zertifizierten Referenzmaterialien (CDN-CM-54), Leerproben (CDN-BL-10T) und Doppelproben aus dem Feld in die Charge von Bohrkernproben umfasste. Je fünfzig (50) Bohrkernproben wurde eine Standardprobe, eine Leerprobe und eine Felddoppelprobe hinzugefügt, was insgesamt drei QA/QC-Proben pro fünfzig (50) Proben entspricht.

Die QA/QC-Ergebnisse wurden nach Import in die geologische Datenbanksoftware MX Deposit geprüft. Während des ursprünglichen Datenbankimports und der Prüfung der Analyseergebnisse wurden keine wesentlichen analytischen Probleme festgestellt.

Einbindung der Community

Maxus ist sich bewusst, dass eine sinnvolle Einbindung der First Nations und örtlichen Communities ein wesentlicher Bestandteil einer verantwortungsvollen Mineralexploration ist. Das Unternehmen verpflichtet sich weiterhin, im Zuge der weiteren Explorationsaktivitäten transparent zu kommunizieren, Umweltbeeinträchtigungen zu minimieren und respektvolle langfristige Beziehungen aufzubauen.

Erklärung der qualifizierten Person

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne der Vorschrift NI 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Frau Verge hat die geologischen Informationen aus den Bohrlöchern, die Analyseergebnisse und die dazugehörigen QA/QC-Daten, die in dieser Mitteilung präsentiert werden, geprüft.

Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten - unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt - nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Auffindung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich aktiv um den Ausbau seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 16.490 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 9.492 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeige-Antimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.875 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

¶ Equinox Resources - 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb - Link

Endurance Summarizes Antimony Results from the Reliance Gold Project, BC - Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m in 2024 Drilling - 24. Februar 2025 - Link

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MINFILE No: 082FSW228 - Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 Link

NI 43-101 - Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Ranbir Kalan

Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seines Geschäfts sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und umfassen unter anderem Aussagen bezüglich des Projekts und seines Mineralisierungspotenzials; der Ziele, Absichten oder Zukunftspläne des Unternehmens in Bezug auf das Projekt; weiterer Explorationsarbeiten am Projekt in der Zukunft; des Beginns künftiger Bohr- oder Explorationsprogramme; der erwarteten Vorteile aus dem Abschluss des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basiert, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Fassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt, zusammengefasst oder redaktionell verdichtet sein. Die Erstellung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein. Obwohl der Text redaktionell geprüft wurde, können Fehler, Auslassungen, Übersetzungsungenauigkeiten oder Sinnverschiebungen nicht vollständig ausgeschlossen werden. Es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen. Die Haftung für Schäden aus der Nutzung dieser Übersetzung ist ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen; maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf den relevanten Plattformen (z. B. www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au) oder auf der Website des Emittenten. Bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86666

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=86666&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA57778V1013

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.