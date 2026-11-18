IRW-PRESS: Miningscout: Milliardenprojekte im Fokus: Kanada wird zum Lithium-Powerhouse des Westens

Der kanadische Lithiumsektor ist auf Expansionskurs: Machbarkeitsstudien bescheinigen milliardenschwere Projektwerte, Bohrungen belegen das weitere Potenzial im Boden. Durch politischen Rückenwind und großes Interesse von Industriepartnern steigt das Land zum westlichen Powerhouse für das begehrte Batteriemetall auf.

Der Lithiumexplorer Q2 Metals (ISIN: CA74739G1072, WKN: A3D4CR) legte im November nach jahrelangen Vorarbeiten die PEA für das Lithiumprojekt Cisco in Quebec vor. Die Studie war in der gesamten Branche erwartet worden, war Cisco doch kurz vor ihrer Veröffentlichung von der Association de l'Exploration Minière du Québec als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet worden. Die hohen Erwartungen wurden nicht enttäuscht.

Die PEA basiert auf einer aktualisierten Mineralressource von 297,3 Mio. Tonnen mit 1,36 % LiO, die aus 75 Bohrungen über eine Gesamtlänge von 33.343 m bis Dezember 2025 abgeleitet wurde. Die Studie skizziert eine durchschnittliche Jahresproduktion von 1,7 Mio. Tonnen SC5.5, mit einer geschätzten Gesamtproduktion von 46,5 Mio. t über eine Minenlaufzeit von 28 Jahren.

Q2 Metals: Studie sieht bei Cisco NPV von 13,5 Mrd. CAD

Die geschätzten Investitionen von 2,93 Mrd. CAD sollen sich nach Steuern innerhalb von drei Jahren ab Produktionsbeginn amortisieren. Dabei rechnet die Studie im Basisszenario mit einem SC5.5-Referenzpreis von 1.647 USD pro Tonne. Ausgehend von AISC von 454 CAD pro Tonne (vor Lizenzgebühren auf FOB-Québec-Hafenbasis) ergibt sich der PEA zufolge ein Nettogegenwartswert (8 % Abzinsung) nach Steuern von rund 13,5 Mrd. CAD und ein Nachsteuer-IRR von 38,7 %.

Die technischen Vorzüge der Cisco-Lagerstätte hinsichtlich Größe, Gehalt und Kontinuität haben in Verbindung mit der Nähe zur Verkehrsinfrastruktur ein Großprojekt mit vorläufigen Gesamtkosten (AISC) im niedrigsten Viertel der Branche ermöglicht, sagt CEO Alicia Milne. Die Studie markiere dabei keinesfalls die endgültige Größe der Lagerstätte und der künftig geplanten Mine. Die Cisco-Lagerstätte werde sich im Zuge der Bohrkampagne 2026 weiterentwickeln, so Milne. Das Unternehmen sei gut kapitalisiert, um die aggressive Exploration und den Infrastrukturausbau fortzusetzen.

Cisco ist eines der bekanntesten Lithiumprojekte Kanadas, aber keinesfalls ein Einzelfall. Das Land entwickelt sich in hohem Tempo zum Lithium-Powerhouse der westlichen Hemisphäre. Drei Entwicklungen wirken zusammen: Erstens reiche Geologie, die in Verbindung mit steigenden Explorationsbudgets immer mehr erfolgreiche Projekte hervorbringt. Zweitens die engagierte Unterstützung durch die Politik. Und drittens die Verzahnung von Lithiumprojekten mit der abnehmenden Industrie in Gestalt von Beteiligungen und Offtake-Deals.

Kanada bringt zahlreiche erfolgreiche Lithiumprojekte hervor

Die Häufung erfolgreicher Lithiumprojekte im Land ist nicht zu übersehen. Nahezu zeitglich mit Q2 Metals präsentierte auch PMET Resources (ehemals Patriot Battery Metals) eine Studie. Die aktualisierte Feasibility Study für das CV5-Pegmatit am Shaakichiuwaanaan-Projekt basiert auf einer Mineralreserve von 83,0 Mio. Tonnen mit 1,27 % LiO und 148 ppm TaO.

Die durchschnittliche Jahresproduktion von Spodumen-Konzentrat (SC5.5) steigt laut Studie in den ersten drei Jahren auf rund 560.000 Tonnen und erreicht in Phase 2 bis zu etwa 800.000 Tonnen pro Jahr über eine Minenlaufzeit von rund 20 Jahren.

Die geschätzten Investitionen belaufen sich auf ca. 1,39 Mrd. CAD für Phase 1. Ausgehend von AISC von 657 CAD pro Tonne ergibt sich der FS zufolge ein Nettogegenwartswert (8 % Abzinsung) nach Steuern von rund 5,10 Mrd. CAD und einen Nachsteuer-IRR von etwa 40,4 %.

Weitere Unternehmen meldeten in jüngster Zeit Erfolge. Li-FT Power veröffentlichte Ende Oktober die Analyseergebnisse der ersten 5 von 45 Bohrungen des Lithiumprojekts Adina-Galinée in Québec. Unter den Resultaten: ein 56 Meter langes Intervall mit 1,43 % LiO.

WhiteRock Lithium schloss auf dem ebenfalls in Quebec befindlichen Banana-Lithiumprojekt ein knapp 20.000 Bohrmeter umfassendes Programm ab. Alle 65 Bohrungen durchschnitten Pegmatite. Das Explorationsziel des Projekts liegt bei 190-285 Mt mit 1,2-1,6 % LiO.

Weitere aktive Lithiumexplorer sind u.a. Brunswick, Critical Elements Lithium und Azimut Exploration.

Rückenwind durch Politik auf Bundes- und Provinzebene

Die Politik ist sich der Bedeutung des Bergbaus im Allgemeinen und des Stellenwertes kritischer Rohstoffe im Besonderen bewusst und stellt Ressourcen bereit, die den Sektor fördern sollen.

Auf Bundesebene stellt der First and Last Mile Fund bis zu 1,5 Milliarden CAD für Infrastruktur und Projektentwicklung bereit - von Zufahrtsstraßen über Energieanschlüsse bis zur Anbindung an bestehende Verkehrswege. Unter den bisherigen Zusagen: 1,2 Millionen CAD für die Zugangstraße zum Shaakichiuwaanaan-Projekt von PMET Resources in der Baie-James-Region.

Parallel dazu wurde der Critical Minerals Sovereign Fund mit 2 Milliarden CAD über fünf Jahre aufgelegt. Der Fonds kann Equity-Beteiligungen, Kredite und Offtake-Vereinbarungen eingehen, um Projekte schneller in Richtung der finalen Investitionsentscheidung zu führen.

Zusätzlich hat Ottawa die Steueranreize für Explorationsunternehmen verlängert. Sowohl der Mineral Exploration Tax Credit (15 %) als auch der Critical Mineral Exploration Tax Credit (30 %) gelten nun bis zum 31. März 2032.

Auch auf Ebene der Provinzen gibt es Unterstützung. Québec stellt im Rahmen der Mining Strategy 2025-2031 Milliarden über einen Fonds zur Verfügung. Ontario setzt mit dem 500 Millionen CAD schweren Critical Minerals Processing Fund auf die Weiterverarbeitung im eigenen Land. Alberta fördert vor allem Brine-Projekte, darunter E3 Lithium und sein Clearwater-Projekt.

Industrie-Partnerschaften erleichtern Realisierung

Projekte mit Abnahmeverträgen lassen sich leichter realisieren. Oft helfen Abnehmer aus der Batterie- und Automobilindustrie mit konkreten Vereinbarungen nach. Mehrere kanadische Lithium-Projekte haben in den vergangenen Monaten bindende oder weit fortgeschrittene Offtake- und Beteiligungsverträge abgeschlossen.

Elevra Lithium hat ein Vier-Jahres-Offtake-Agreement mit LG Energy Solution über 240.000 Tonnen Spodumen-Konzentrat unterzeichnet. Zudem besteht ein Agreement mit Mangrove Lithium für die geplante Conversion-Anlage. PMET Resources vereinbarte mit PowerCo (Volkswagen-Gruppe) ein Offtake über 100.000 Tonnen pro Jahr für zehn Jahre. Frontier Lithium arbeitet mit Mitsubishi Corporation (aktuell 7,5 %, Option auf 25 %) und hat ein MoU mit Panasonic Energy für einen möglichen Hydroxid-Offtake. Rock Tech Lithium sicherte sich eine Vereinbarung mit Transamine (bis zu 100.000 t/a) für Georgia Lake.

Q2 Metals sieht bei Cisco das Potenzial, irgendwann zu den größten und kostengünstigsten Produzenten von Spodumenkonzentrat weltweit zu gehören. Durch die Kombination einer bereits global bedeutenden Tagebauressource mit Zugang zu etablierter Infrastruktur und starken Partnerschaften mit der lokalen Bevölkerung hat sich das Cisco-Projekt zu einem strategisch wichtigen Spodumen-Lithium-Projekt in einer führenden Bergbauregion entwickelt, sagt CEO Milne.

Die Aktie hat sich seit ihrem Allzeithoch im Juni in etwa halbiert, zeigte bereits vor der Veröffentlichung der Studie jedoch Anzeichen einer Bodenbildung. Weitere Explorationserfolge könnten ebenso wie wieder anziehende Lithiumpreise als Katalysator für einen neuen Anlauf auf frühere Höhen fungieren.

Weitere Informationen zu Q2 Metals Corp. finden Sie im Unternehmensprofil auf Miningscout.de:

https://www.miningscout.de/minenaktien/q2-metals-corp/

Unternehmen: Q2 Metals Corp.

TSXV: QTWO

WKN: A3D4CR

ISIN: CA74739G1072

Webseite: https://www.q2metals.com/

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