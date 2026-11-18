IRW-PRESS: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.: Sierra Madre veröffentlicht Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2026 mit Rekord-Verarbeitungsleistung und Silberproduktion; Verarbeitungsleistung der Erweiterung der Phase 1 von La Guitarra erreicht

Silberproduktion stieg gegenüber dem 2. Quartal 2026 um 39 % auf 89.145 Unzen; Nettoumsatz im 3. Quartal 2026 von 8,58 Mio. US-Dollar und Bruttogewinn von 1,54 Mio. US-Dollar

Vancouver, British Columbia, 17. November 2026 / IRW-Press / Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) (Sierra Madre oder das Unternehmen) - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/sierra-madre-gold-silver-ltd/ - freut sich, die Finanzergebnisse für das am 30. September 2026 endende Quartal (Q3 2026) bekannt zu geben. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Beträge in US-Dollar angegeben. Das Unternehmen wird am Donnerstag, dem 26. November, um 11:00 Uhr ET an einem Webinar teilnehmen, um die Finanzergebnisse zu erörtern. Details zur Anmeldung finden Sie weiter unten.

Alex Langer, Chief Executive Officer, kommentierte: Das dritte Quartal war geprägt von starken operativen Fortschritten bei La Guitarra. Wir haben eine Rekordmenge von 50.795 Tonnen aufbereitet und 89.145 Unzen Silber produziert, was einem Anstieg von 22 % bzw. 39 % gegenüber dem zweiten Quartal entspricht, und erzielten einen Nettoumsatz von 8,58 Millionen US-Dollar sowie einen Bruttogewinn von 1,54 Millionen US-Dollar. Die Cash-Kosten verbesserten sich im Vergleich zum zweiten Quartal um 7,55 Dollar pro produzierter Unze Silberäquivalent, da der Durchsatz im September stieg und mehr frisches Erz aus unseren Ressourcengebieten die Mühle erreichte. Nach Quartalsende lag der durchschnittliche Mühlen-Durchsatz im Oktober bei 751 Tonnen pro Tag, was unserem Expansionsziel für Phase 1 entspricht. Die neue Kugelmühle wurde installiert, und wir gehen davon aus, dass die Inbetriebnahme und die Testläufe Ende November beginnen werden. Zusammen mit unseren bestehenden Mühlen wird sie voraussichtlich die Mahlkapazität für unser Phase-2-Ziel von 1.200 tpd bis 1.500 tpd bereitstellen.

Die Senkung der Stückkosten bleibt ein zentraler Schwerpunkt, während der erweiterte Betrieb hochgefahren wird. Die Menge an frisch abgebautem mineralisiertem Material hat sich verdreifacht, seit wir die Erschließung in unseren drei Minen beschleunigt haben, und in Coloso hat die Produktion aus den Ressourcenblöcken nach einer beschleunigten Entwässerung der unteren Ebenen begonnen. Die Notstromaggregate der Anlage sind seit September voll funktionsfähig und haben die Verfügbarkeit der Anlage verbessert. Angesichts des höheren Durchsatzes und eines wachsenden Anteils an frisch abgebautem mineralisiertem Material erwarten wir, dass sich die Gehalte im Aufgabegut verbessern und die Stückkosten bis zum Ende des Jahres 2026 und weit ins Jahr 2027 hinein sinken werden.

Nach Quartalsende haben wir zudem unser erstes Bohrprogramm im Ostbezirk von La Guitarra gestartet; die Bohranlage ist seit dem 29. Oktober vor Ort, und die ersten Bohrlöcher zielen auf die Adersysteme Magdalena und Los Locos ab. Wir erwarten erste Untersuchungsergebnisse im ersten Quartal 2027. Zu den verbleibenden Arbeiten der Phase 2 gehören die Trockenstapel- -Tailings-Anlage, bei der im Oktober mit den Rodungsarbeiten begonnen wurde und der Erdbauunternehmer planmäßig im November seine Arbeiten aufnehmen soll, sowie eine Filteranlage und ein zweiter Eindicker.

Highlights des 3. Quartals 2026

· Umsatz: Der Nettoumsatz für das 3. Quartal 2026 stieg um 45 % auf 8,58 Mio. $, verglichen mit 5,92 Mio. $ für das am 30. September 2025 endende Quartal (3. Quartal 2025). Die Silbererlöse beliefen sich im Quartal auf insgesamt 5,4 Mio. $ (63,21 $ pro Unze) und die Golderlöse auf insgesamt 3,7 Mio. $ (4.260 $ pro Unze), verglichen mit 2,7 Mio. $ (38,59 $ pro Unze) bzw. 3,3 Mio. $ (3.422 $ pro Unze) im 3. Quartal 2025.

· Produktion: Mit 50.795 Tonnen wurde ein Rekord-Quartalsdurchsatz der Aufbereitungsanlage seit der Wiederaufnahme der kommerziellen Produktion verzeichnet, was einem Anstieg von 22 % gegenüber den 41.567 Tonnen im Quartal zum 30. Juni 2026 (Q2 2026) entspricht. Die Silberproduktion erreichte mit 89.145 Unzen ebenfalls einen Rekordwert und stieg damit um 39 % gegenüber den 64.315 Unzen im Q2 2026. Die Silberäquivalent-Produktion (AgEq) belief sich auf insgesamt 159.141 Unzen, was einem Anstieg von 16 % gegenüber dem 2. Quartal 2026 entspricht.

· Stückkosten: Die Cash-Kosten von 41,73 $ pro produzierter AgEq-Unze verbesserten sich um 7,55 $ (15 %) gegenüber 49,28 $ im Q2 2026. Die All-in-Sustaining-Cash-Kosten beliefen sich auf 52,84 $ pro produzierter AgEq-Unze, verglichen mit 54,73 $ im Q2 2026.

· Das bereinigte EBITDA belief sich für die neun Monate bis zum 30. September 2026 auf 3,5 Millionen US-Dollar, verglichen mit 4,4 Millionen US-Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025.

· Der Bruttogewinn belief sich im dritten Quartal 2026 auf 1,54 Mio. US-Dollar, verglichen mit 2,10 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2025.

· Nettoverlust: Das Unternehmen verzeichnete im dritten Quartal 2026 einen Nettoverlust von 3,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit einem Nettogewinn von 68.000 US-Dollar im dritten Quartal 2025. Dies ist hauptsächlich auf nicht zahlungswirksame aktienbasierte Vergütungen in Höhe von 2,57 Millionen US-Dollar im Zusammenhang mit der Ausübung von Aktienoptionen sowie auf verstärkte Investor-Relations-Aktivitäten und Personalkosten in der Zentrale nach der Übernahme von Del Toro zurückzuführen.

· Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit: Der Mittelabfluss aus der betrieblichen Tätigkeit belief sich in den neun Monaten bis zum 30. September 2026 auf 0,04 Millionen Dollar, verglichen mit einem Mittelzufluss von 1,39 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum des Jahres 2025. Dies spiegelt höhere allgemeine und Verwaltungskosten im Zusammenhang mit dem Wachstum des Unternehmens, höhere Ertragsteuern auf die bei Guitarra erzielten Gewinne, Pflege- und Instandhaltungskosten bei Del Toro sowie einen Anstieg der ausstehenden Umsatzsteuerforderungen infolge der Ausgaben für die Expansion wider.

· Die liquiden Mittel beliefen sich zum 30. September 2026 auf insgesamt 18,5 Millionen Dollar, bei einem Betriebskapital von 23,0 Millionen Dollar, verglichen mit 22,2 Millionen Dollar bzw. 25,0 Millionen Dollar zum 30. Juni 2026.

· Del Toro: Bei Del Toro wurde ein geologisches Kartierungs- und Probenahmeprogramm im Maßstab 1:2.000 gestartet. Erste Erkundungen haben einen mächtigen stratigraphischen Horizont identifiziert, der mehrere alte Abbaustätten auf Mantos mit Silber-, Zink-, Blei- und Kupfermineralisierung enthält. Eine Neubewertung bestehender geophysikalischer Untersuchungen ist im Gange, und der Beginn der Bohrungen wird für Mitte 2027 erwartet.

· Exploration im East District: Nach Quartalsabschluss gab Sierra Madre, wie am 5. November 2026 veröffentlicht, bekannt, dass das Unternehmen ein 30.000 Meter umfassendes Bohrprogramm im East District von im Guitarra-Bergbaukomplex begonnen hat. Die ersten Bohrungen, die vom vollständig genehmigten Gebiet Tlacotal aus durchgeführt werden, zielen auf die Adersysteme Magdalena und Los Locos ab. Dabei kommen 11 subhorizontale Bohrlöcher zum Einsatz, deren jeweilige geplante Zieltiefe jeweils über 1.000 Meter liegt. Verwendet wird eine speziell für dieses Programm gebaute Bohranlage, die am 29. Oktober 2026 vor Ort eintraf. Je nach Eingang der Untersuchungsergebnisse werden von den ersten Bohrlöchern ausgehend weitere Bohrungen geplant.

· Rückzahlung des Darlehens an First Majestic: Wie am 8. Juli 2026 bekannt gegeben, hat das Unternehmen das nicht revolvierende, besicherte Darlehen in Höhe von 5 Millionen US-Dollar bei First Majestic Silver vollständig zurückgezahlt.

Detaillierte Produktionsstatistiken für das 3. Quartal 2026 sind in Tabelle 1 unten aufgeführt.

Tabelle 1: Produktionskennzahlen für das 3. Quartal 2026 und das 3. Quartal 2025

3. Quartal 2026 3. Quartal 2025

Verarbeitetes Material (verarbeitete Tonnen) 50.795 38.433

Produzierte AgEq-Unzen (i) 159.141 152.498

Geförderte Silber-Unzen 89.145 67.785

Produzierte Au-Unzen 906 967

Barproduktionskosten pro Tonne (iii) 105,49 81,00

Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze (ii) 41,73 30,98

Gesamt-Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze 52,84 39,27

produzierte AgEq-Unze (iii)

144.806 153.583

Verkaufte AgEq-Unzen (ii)

Verkaufte Silberunzen 85.158 68.741

Verkaufte Au-Unzen 877 960

Durchschnittlicher erzielter Preis pro verkaufter AgEq-Unze (ii) 62,96 $ 38,66

Silberausbeute (%) 74,08 76,96

Au-Metallausbeute (%) 67,54 75,55

Ag-Gehalt in gpt (iv) 63,41 71,17

Au-Gehalt in gpt (iv) 1,02 1,04

Erschließungsmeter 977 708

(i) Die produzierten AgEq-Unzen wurden für alle Zeiträume unter Verwendung eines Verhältnisses von 77,27 Au:Ag ermittelt, basierend auf dem Verhältnis, das im technischen Bericht von 2023 mit dem Titel NI 43-101 La Guitarra Technical Report, La Guitarra Mineral Resource Estimate, Guitarra Silver-Gold Project verwendet wurde.

(ii) Die verkauften AgEq-Unzen wurden anhand der tatsächlichen Silber- und Goldpreise ermittelt, die im Laufe des Quartals erzielt wurden. Das zugrunde gelegte Verhältnis betrug 68,01 Au:Ag für das 3. Quartal 2026 und 88,70 Au:Ag für das 3. Quartal 2025.

(iii) Das Unternehmen berichtet über Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Cash-Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze, die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze und den durchschnittlichen realisierten Preis pro verkaufter AgEq-Unze sowie das bereinigte EBITDA und das Betriebskapital. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Bezeichnungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Nicht-GAAP- und sonstige Finanzkennzahlen weiter unten.

(iv) Gramm pro Tonne (gpt)

Betriebliche Details

· Produktion: Durch Umbauten an der bestehenden Kugelmühle und den Einsatz von Zyklonpumpen mit höherer Kapazität stieg der tägliche Durchsatz im Laufe des Quartals an und erreichte im September Werte von bis zu 749 Tonnen pro Tag (tpd). Nach Quartalsende lag der Durchsatz im Zeitraum vom . Oktober 2026 bei durchschnittlich 751 tpd (eine Steigerung um 50 % gegenüber der bisherigen Nennkapazität von 500 tpd), wobei Tagesraten von bis zu 792 tpd erreicht wurden.

· Minenaufgabe: Die Menge an gefördertem, frischem mineralisiertem Material hat sich seit Beginn des beschleunigten Erschließungsprogramms verdreifacht, wodurch die Abhängigkeit von Nachschüttungen für die Aufbereitungsanlage verringert wurde. Im Zuge der Erschließung wurden zudem Abschnitte der Adersysteme Guitarra Perdida und Doncellas mit wirtschaftlich interessanten Mineralisierungen freigelegt, die nicht in der Mineralressourcenschätzung für La Guitarra aus dem Jahr 2023 enthalten waren Eine Kopie des NI 43-101-Berichts für das Jahr 2023, der von TechSer Mining Consultants Ltd. (TechSer) aus Vancouver, B.C., durch David Thomas, P.Geo. und QP Geology, sowie Cristian Garcia, P.Eng. und QP Mining, erstellt wurde und den Titel La Guitarra Mineral Resource Estimate Guitarra Silver-Gold Project, Temascaltepec, Estado de México, Mexiko mit Stichtag 24. Oktober 2023, ist auf SEDAR+ und auf der Website des Unternehmens unter https://sierramadregoldandsilver.com/presentations/NI-43-101-La-Guitarra-Mineral-Resource-Estimate.pdf verfügbar.

; im September stammten 26 % des in die Aufbereitungsanlage gelieferten Materials aus mineralisiertem Material, das nicht in der Ressourcenabschätzung berücksichtigt war.

· Kosten: Die Cash-Kosten im 3. Quartal 2026 verbesserten sich im Vergleich zum 2. Quartal 2026 um 7,55 $ pro produzierter AgEq-Unze, was auf einen höheren Anteil an Mineralisierungen aus neuen Ressourcen, verbesserte Silberausbeuten und deutlich höhere Aufbereitungsmengen zurückzuführen ist. Im Vergleich zum 3. Quartal 2025 wurden die Cash-Kosten durch eine minderwertigere Erschließungsmineralisierung aufgrund des Hochlaufs von Coloso und Nazareno, geringere Ausbeuten durch die Vermischung von Erzaufbereitungsmaterial aus drei Abbauzentren, einen Anstieg des Personalbestands um ca. 56 % und höhere Lohnsätze im Vorfeld der geplanten Erweiterungen, höhere Lizenzgebühren und Produktionssteuern aufgrund höherer Metallpreise, den stärkeren mexikanischen Peso sowie die Inflation, insbesondere bei den Transportkosten, beeinflusst. Auf Basis der verkauften Unzen führte das niedrigere Gold-Silber-Preisverhältnis im dritten Quartal 2026 zu einer Verringerung der den Goldverkäufen zugeordneten AgEq-Unzen; bei Anwendung des Verhältnisses des dritten Quartals 2025 hätten sich die Kosten pro verkaufter AgEq-Unze im dritten Quartal 2026 um 5,07 $ verringert.

· Ausbeuten: Die Silberausbeuten verbesserten sich von 73,58 % im 2. Quartal 2026 auf 74,08 %, während die Goldausbeuten bei 67,54 % lagen (2. Quartal 2026: 67,97 %). Bei Nazareno wurden die geringeren Goldausbeuten weitgehend durch Gehalte ausgeglichen, die deutlich über dem Ressourcendurchschnitt lagen. Ein vor Ort errichtetes metallurgisches Labor wird genutzt, um das Mischverfahren für das Aufgabematerial aus den drei Minen zu optimieren.

· Stromerzeugung: Wie am 10. September 2026 bekannt gegeben, wurden im Werk La Guitarra zwei 1.500-kW-Diesel-Notstromaggregate installiert, die getestet wurden und voll funktionsfähig sind. Dies verbessert die Verfügbarkeit der Anlage und trägt zu höheren monatlichen Produktionsraten bei. Für Coloso und Nazareno wurde ebenfalls ein 1.250-kW-Diesel-Notstromaggregat installiert. Die Notstromkapazität soll wetterbedingte Netzausfälle abfedern.

· Ausbau des Bergbaus: Wie am 28. September 2026 bekannt gegeben wurde, wurde die Erschließung in allen drei Minen innerhalb von La Guitarra beschleunigt, um die erweiterte Anlage mit Erzeuggut zu versorgen. Seit Mitte Juni 2026 ist ein Dienstleister für Spezialarbeiten in Coloso und Nazareno im Einsatz, was es dem Unternehmen ermöglicht, seine eigenen Bergleute und Ausrüstung in die Mine Guitarra zu verlegen, um dort die Erschließung zu beschleunigen.

· In Coloso wurde die Entwässerung der unteren Stollenebenen beschleunigt, und die Förderung aus den Ressourcenblöcken hat begonnen. In Nazareno wird die Langlochförderung auf der 180er-Sohle seit Ende April 2026 fortgesetzt ; bis zum Ende des dritten Quartals 2026 erreichte die geneigte Förderrampe die 165er-Sohle, wo Stollen entlang der Ader wirtschaftlich bedeutendes mineralisiertes Material gefördert haben und die Kontinuität mit den auf der 180er-Sohle abgebauten Blöcken nachgewiesen wurde.

· Guitarra: Ein bedeutender Teil der Produktion stammt nun aus dem tieferen Bereich des Bergwerks Central, wo der Bau von Förderrampen und Erschließungsstollen weiter voranschreitet. Kartierungen und Probenahmen in neuen Erschließungsstollen haben zu einer Neuinterpretation des Systems geführt: Im Bereich San Rafael besteht das Doncellas-Adersystem aus bis zu drei eng beieinander liegenden Adern, und in den mittleren und oberen Ebenen des Zentralbereichs liefern zwei separate Doncellas-Adern jeweils Aufbereitungsmaterial. Die Erschließung der Großtonnagenlagerstätte Los Angeles sowie die Entwässerung der Bereiche San Rafael I und II werden fortgesetzt.

Fortschritte bei der Erweiterung

· Wie am 8. September 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen einen Plan zur Erweiterung der Produktionskapazität in Guitarra in Form eines zweistufigen Programms auf den Weg gebracht, wobei die erste Phase darauf abzielt, die Nennkapazität der Aufbereitungsanlage von 500 tpd auf einen Bereich von 750-800 tpd zu erhöhen. Die zweite Phase wird voraussichtlich bis zum 3. Quartal 2027 abgeschlossen sein, mit dem Ziel, die Kapazität in Guitarra auf 1.200-1.500 tpd zu erhöhen.

· Erreichte Durchsätze in Phase 1: Nach Quartalsende lag der Durchsatz der Mühle in Guitarra im Oktober 2026, wie am 5. November 2026 bekannt gegeben, im Durchschnitt bei 751 tpd - eine Steigerung um 50 % gegenüber der bisherigen Nennkapazität von 500 tpd und im Einklang mit dem Ausbauziel der Phase 1 von 750 tpd bis 800 tpd.

· Kugelmühle: Wie am 28. September 2026 bekannt gegeben, sind die Fundamentarbeiten und die Installation der 11x12,5-Kugelmühle abgeschlossen; die Installation des Antriebsmotors, der Zyklone und der Messtechnik ist im Gange. Die Inbetriebnahme und die Testläufe werden voraussichtlich Ende November 2026 beginnen. Zusammen mit den bestehenden Mühlen wird die neue Kugelmühle voraussichtlich die Mahlkapazität der Phase 2 von 1.200 tpd bis 1.500 tpd bereitstellen, womit der Mahlbereich der Phase 2 dem Zeitplan voraus ist.

· Die gebrauchte Mühle wurde im Dezember 2025 erworben, und durch ihre Sanierung, die Ende des ersten Quartals 2026 abgeschlossen wurde, stieg ihre Nennmahlkapazität auf 800 bis 900 tpd.

· Eindicker: Der Bau des Tanks wurde Mitte August 2026 abgeschlossen, und die Tests der mechanischen und elektrischen Kreisläufe haben begonnen. Ein in einer Komponente des Mischsystems festgestellter Herstellungsfehler hat die Fertigstellung des Eindickkreises verzögert; die volle Funktionsfähigkeit wird nun bis Ende November 2026 erwartet.

· Abraum: Sierra Madre treibt den Bau der neuen, genehmigten Trockenlageranlage für Abraum voran, wobei die ersten Bauphasen neu konzipiert wurden, um die Kosten im Vergleich zum ursprünglichen Entwurf zu senken. Nach Quartalsende begannen im Oktober die Rodungsarbeiten, und ein Erdbauunternehmen wurde ausgewählt, dessen Mobilisierung für November geplant ist; die Bauarbeiten werden voraussichtlich sechs bis sieben Monate dauern. Im September wurde eine Anzahlung für die Trockenlager-Filteranlage geleistet, deren Lieferung für April 2027 veranschlagt wird; außerdem wird im Rahmen des Trockenlagersystems ein zweiter Eindicker errichtet.

Ausblick

· Zu den kurzfristigen Meilensteinen in La Guitarra zählen der Beginn der Inbetriebnahme und der Tests der neuen Kugelmühle, der für Ende November 2026 erwartet wird, sowie die volle Funktionsfähigkeit des Eindickers, die bis Ende November 2026 erwartet wird.

· Da der Durchsatz der Phase 1 erreicht wurde und der Anteil an frischer Mineralisierung aus den Ressourcengebieten wächst, erwartet Sierra Madre eine Verbesserung der Gehalte im weiteren Verlauf des Jahres 2026 und bis ins Jahr 2027 hinein, verbunden mit einem Rückgang der Abbaukosten pro Tonne und pro Unze.

· Der Abschluss der Erweiterungsphase 2 bei La Guitarra wird für das 3. Quartal 2027 erwartet.

Finanzüberblick zum Quartal

Die nachstehend aufgeführten ausgewählten Finanzinformationen basieren auf den ungeprüften verkürzten konsolidierten Zwischenabschlüssen des Unternehmens für die jeweils aufgeführten Quartale, die gemäß den für die Quartalsberichterstattung geltenden IFRS erstellt wurden:

30. September 30. Juni 31. März 31. Dez. 30. September 30. Juni 31. März 31. Dez.

2026 (3. Quartal) 2026 (Q2) 2026 (Q1) 2025 (4. Quartal) 2025 (3. Quartal) 2025 (2. Quartal) 2025 (Q1) 2024 (4. Quartal)

($) ($) ($) ($) ($) ($) ($) ($)

Umsatz 8.575.978 8.232.135 10.108.067 8.318.599 5.919.211 5.756.997 4.960.887 3.911.542

Bruttogewinn 1.536.379 1.577.979 3.610.034 3.719.115 2.103.308 1.687.796 1.355.999 1.085.167

Aktienbasierte 2.573.116 131.576 849.506 345.298 654.394 242.758 153.241 330.820

Vergütung

Ertragsteuerrückerstatt (379.766) (565.664) (1.280.269) 6.046.531 (185.308) (166.810) (129.081) (44.084)

ung

(Aufwand)

Ergebnis (Verlust) des (3.599.361) 37.226 338.839 7.454.684 67.842 276.160 335.875 (37.936)

Quartals

Ergebnis je Aktie - (0,01) 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 (0,00)

unverwässert und

verwässert

Anmeldung zum Webinar

Das Unternehmen wird am 26. November 2026 um 11:00 Uhr ET an einem von Adelaide Capital veranstalteten Webinar teilnehmen, in dem die Ergebnisse von Sierra Madre für das 3. Quartal 2026 einschließlich der wichtigsten operativen und finanziellen Kennzahlen vorgestellt werden. Fragen können während der Veranstaltung oder im Voraus an deborah@adcap.ca gerichtet werden.

Anmeldelink: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_3y7EcBA8TiuutmK1rhQRCw#/registration

Eine Aufzeichnung wird auf dem YouTube-Kanal von Adelaide Capital hier verfügbar sein: https://www.youtube.com/channel/UC7Jpt_DWjF1qSCzfKlpLMWw.

Diese Pressemitteilung sollte in Verbindung mit dem verkürzten konsolidierten Zwischenabschluss des Unternehmens für das am 30. September 2026 endende Quartal und dem dazugehörigen Lagebericht (MD&A) gelesen werden, die beide auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und auf der Website des Unternehmens (www.sierramadregoldandsilver.com) verfügbar sind.

Das Unternehmen berichtet über Nicht-GAAP-Kennzahlen, darunter die Cash-Produktionskosten pro Tonne, die Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze, die All-in-Sustaining-Cash-Kosten pro produzierter AgEq-Unze und den durchschnittlichen realisierten Preis pro verkaufter AgEq-Unze, das bereinigte EBITDA sowie das Betriebskapital. Diese Kennzahlen werden in der Bergbauindustrie häufig als Leistungsmaßstab verwendet, haben jedoch keine standardisierte Bedeutung und können von den Methoden anderer Unternehmen mit ähnlichen Bezeichnungen abweichen. Definitionen und Überleitungen zu GAAP-Kennzahlen finden Sie im Abschnitt Non-GAAP- und sonstige Finanzkennzahlen des MD&A des Unternehmens für das 3. Quartal 2026 .

Qualifizierte Person

Herr Gregory Smith, P. Geo, Direktor von Sierra Madre, ist eine qualifizierte Person im Sinne der NI 43-101 und hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen technischen Daten und Informationen geprüft und genehmigt. Herr Smith hat die hierin offengelegten technischen und wissenschaftlichen Daten verifiziert.

Über Sierra Madre

Sierra Madre Gold and Silver Ltd. (TSXV: SM) (OTCQX: SMDRF) ist ein Edelmetallproduzent und Explorationsunternehmen, das sich auf den Betrieb, die Exploration und die Erschließung seines Bergbaukomplexes Guitarra im Bergbaugebiet Temascaltepec in Mexiko konzentriert. Die Mine Guitarra ist ein genehmigter Untertagebau, der im Januar 2025 unter der Leitung von Sierra Madre die kommerzielle Produktion wieder aufgenommen hat.

Im Juni 2026 schloss Sierra Madre den Erwerb der Silbermine Del Toro ab und erweiterte damit sein auf Mexiko ausgerichtetes Silber- und Goldportfolio um eine ehemals produzierende, vollständig genehmigte Anlage.

Das Unternehmen hält zudem das über 2.600 ha große Tepic-Projekt, das eine epithermale Gold- und Silbermineralisierung mit geringer Sulfidierung und einer bestehenden historischen Ressource beherbergt.

Das Managementteam von Sierra Madre hat Schlüsselrollen bei der Leitung der Exploration und Erschließung von Silber- und Goldmineralreserven sowie Mineralressourcen gespielt. Das Expertenteam von Sierra Madre hat insgesamt über 1 Milliarde Dollar für Bergbauunternehmen eingeworben.

Im Namen des Vorstands von Sierra Madre Gold and Silver Ltd.,

Alexander Langer

Alexander Langer

Präsident, Vorstandsvorsitzender und Direktor

778-820-1189

Kontakt:

investor@sierramadregoldandsilver.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Warnhinweis zu Produktionsentscheidungen

Die Entscheidung des Unternehmens, die Mine in den kommerziellen Betrieb zu nehmen, eine Mine zu erweitern, andere produktionsbezogene Entscheidungen zu treffen oder anderweitig Bergbau- und Aufbereitungsmaßnahmen durchzuführen, basiert weitgehend auf internen, nicht öffentlichen Unternehmensdaten und Berichten aus früheren Betriebsphasen sowie den Ergebnissen von Testabbau und -aufbereitung. Das Unternehmen stützt seine Produktionsentscheidungen nicht auf NI 43-101-konforme Ressourcenschätzungen, vorläufige wirtschaftliche Bewertungen oder Machbarkeitsstudien, weshalb besteht ein höheres Risiko und eine größere Unsicherheit hinsichtlich der zukünftigen wirtschaftlichen Ergebnisse des Guitarra-Bergbaukomplexes, einschließlich einer erhöhten Unsicherheit hinsichtlich des Erreichens eines bestimmten Ausbeutungsgrades der Mineralien oder der Kosten für diese Gewinnung, einschließlich erhöhter Risiken im Zusammenhang mit der Erschließung einer kommerziell abbaubaren Lagerstätte sowie eines höheren technischen Risikos eines Scheiterns, als dies der Fall wäre, wenn eine Machbarkeitsstudie abgeschlossen worden wäre und als Grundlage für eine Produktionsentscheidung herangezogen worden wäre.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen Informationen, Schätzungen oder Meinungen, zukünftigen Ereignissen oder Ergebnissen oder anderweitigen Umständen Rechnung zu tragen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht erforderlich. Häufig, jedoch nicht immer, lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen anhand der Verwendung von Wörtern wie plant, erwartet, wird erwartet, veranschlagt, geplant, schätzt, prognostiziert, vorhersagt, plant, beabsichtigt, strebt an, zielt darauf ab, geht davon aus oder glaubt oder durch Varianten (einschließlich negativer Varianten) solcher Wörter und Formulierungen erkannt werden oder durch Aussagen, wonach bestimmte Maßnahmen können, könnten, sollten, würden, möglicherweise oder werden ergriffen, eintreten oder erreicht werden. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, einschließlich des erwarteten Zeitpunkts von Konzentratlieferungen; die Steigerung der Produktion durch das Unternehmen; die wöchentliche Erzielung von Umsätzen durch das Unternehmen und die Tatsache, dass diese Umsätze es dem Unternehmen ermöglichen, ohne weiteren Kapitalbedarf problemlos zu expandieren; die Produktion sowie deren erwarteter Zeitpunkt und Produktionsniveau.

Die zukunftsgerichteten Aussagen sind mit zahlreichen Risiken und Ungewissheiten verbunden, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den in zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehört unter anderem, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht und die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Bei der Abgabe der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung ist das Unternehmen von bestimmten wesentlichen Annahmen ausgegangen, darunter unter anderem, dass das Unternehmen in der Lage sein wird, seine zukünftigen Pläne wie beabsichtigt umzusetzen, dass die prognostizierten Produktionsmengen erreicht werden und dass die bestehenden Produktionsmengen aufrechterhalten werden.

Obwohl die Unternehmensleitung versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen könnten. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen auf solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist.

QUELLE: Sierra Madre Gold and Silver Ltd.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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