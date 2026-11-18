IRW-PRESS: Western Star Resources Inc.: Western Star Resources entwickelt drei US-Wolframprojekte nach transformativem Jahr 2026 in Richtung Bohrungen weiter

27 geplante Bohrlöcher bei Eagle Point, Rowland und White Star, während das Unternehmen bedeutsame Meilensteine bei Exploration, Genehmigungsverfahren, Landrechten und Finanzierung hervorhebt

Vancouver, British Columbia / 18. November 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das Unternehmen oder Western Star) freut sich, ein Unternehmens- und Explorationsupdate bereitzustellen, das bedeutsame Fortschritte im gesamten Portfolio seiner vormals produzierenden US-Wolframkonzessionsgebiete hervorhebt und die nächste Phase der geplanten Bohrungen und technischen Bewertungen skizziert.

Im Laufe des Jahres 2026 konsolidierte und erweiterte Western Star seine US-Wolframposition, führte moderne Explorationsarbeiten an der Oberfläche durch, meldete vielversprechende Wolframanalyseergebnisse, trieb Vereinbarungen hinsichtlich Landzugang und Genehmigungsverfahren voran, stärkte seine Finanzbasis und definierte 27 geplante Bohrlöcher auf insgesamt etwa 11.070 ft bei Eagle Point in New Mexico sowie bei Rowland und White Star in Nevada. Die Bohrungen unterliegen nach wie vor den erforderlichen behördlichen Genehmigungen, dem endgültigen Programmdesign und der betrieblichen Einsatzbereitschaft.

Höhepunkte 2026 - Aufbau der Plattform für Bohrungen

· Drei konsolidierte und weiterentwickelte US-Wolfram-Assets: Eagle Point (New Mexico) sowie Rowland und White Star (Nevada), unterstützt durch systematische geologische, geochemische und geophysikalische Programme.

· 27 geplante Bohrlöcher / ca. 11.070 ft: 17 Bohrlöcher bei Eagle Point (6.070 ft); sechs bei Rowland (3.050 ft); und vier bei White Star (1.950 ft).

· Vielversprechende moderne Wolframanalysen: Schlitzprobenahmen bei Eagle Point ergaben 0,11 % WO auf 13,1 ft und selektive Schürfproben bis zu 0,55 % WO; selektive Gesteinsproben ergaben bis zu 4,02 % WO bei Rowland und 3,00 % WO bei White Star.

· Arbeiten bei Eagle Point vorangetrieben: entlang eines etwa 2.600 ft langen Oberflächenkontakts wurden vereinzelte Vorkommen von scheelithaltigem Skarn kartiert; anhand der Drohnen-Magnetik wurde der höffige Granit-Kalkstein-Kontakt über etwa 9.800 ft, auch unterhalb von Deckgestein, interpretiert.

· Fortschritte bei Landrechten und Genehmigungsverfahren: Schürfrechte bei Rowland um etwa 170 % erweitert; 14 Schürfrechte und eine langfristige Oberflächennutzungsvereinbarung bei Eagle Point hinzugefügt; Exploration Notice für Eagle Point im Oktober beim U.S. Bureau of Land Management eingereicht.

· Finanzierungsunterstützung: etwa 6,74 Millionen CAD an Bruttoerlösen insgesamt, die durch die Privatplatzierungen des Unternehmens im Februar und Mai 2026 aufgebracht wurden, einschließlich 500.000 CAD an Flow-through-Erlösen, die für berechtigte kanadische Explorationsaufwendungen bestimmt sind.

Blake Morgan, President und CEO von Western Star Resources, sagte: Unser Team hat die Grundlagen für ein wahrhaft wichtiges nächstes Kapitel von Western Star geschaffen. In einem Jahr haben wir drei US-Wolfram-Assets erweitert und konsolidiert, moderne Geologen und Geophysiker eingesetzt, vorrangige Ziele identifiziert und Fortschritte in Richtung genehmigter Bohrprogramme verzeichnet. Die geplante Pipeline mit 27 Bohrlöchern ist ein Maß für diese Umsetzung - kein Ersatz für Ergebnisse, sondern ein klarer Beweis dafür, wie stark das Unternehmen vorangekommen ist. Während wir uns auf die Bohrmobilisierung vorbereiten, bleiben Sie gespannt auf weitere Updates.

Eagle Point, New Mexico - Wichtigste Bohrpriorität

Eagle Point ist die unmittelbare Bohrpriorität von Western Star. Das Unternehmen erwarb das vormals produzierende Konzessionsgebiet im Juni 2026 und schloss anschließend geologische Kartierungen, Probenahmen, eine hochauflösende Drohnen-Magnetfeldvermessung und eine dreidimensionale Modellierung des scheelithaltigen Skarnsystems ab, das sich nahe dem Granit-Kalkstein-Kontakt entwickelt hat.

In der Pressemitteilung vom 7. Oktober 2026 wurde über eine 13,1 ft lange durchgängige Schlitzprobe mit einem Durchschnittsgehalt von 0,11 % WO (geschätzte wahre beprobte Mächtigkeit von etwa 12,5 ft) berichtet, einschließlich 0,18 % WO auf 3,3 ft. Selektive Schürfproben ergaben bis zu 0,55 % WO, und 14 von 23 Oberflächenproben ergaben über 0,10 % WO. Schürf- und Haldenproben sind selektiv und nicht repräsentativ für den Gesamtgehalt oder die Mächtigkeit. Im Rahmen der Kartierungen wurden diskontinuierliche Ausbisse von scheelithaltigem Skarn entlang von etwa 2.600 ft Kontakt identifiziert.

Am 11. November 2026 berichtete das Unternehmen über eine Interpretation der Drohnen-Magnetik, die den höffigen Granit-Kalkstein-Kontakt über etwa 9.800 ft verfolgte, einschließlich der Bereiche, die durch oberflächennahes Deckgestein verdeckt sind. Das Modell wurde in ein geplantes Kernprogramm in HQ-Größe mit 17 Bohrlöchern auf etwa 6.070 ft integriert; sechs Bohrlöcher sind als Step-out-Bohrlöcher bis zu etwa 1.300 ft nordwestlich der historischen Grubenbaue geplant. Im Rahmen der geophysikalischen Interpretationen wurde ein geologisches Ziel identifiziert - keine Wolframmineralisierung -, das eine Bestätigung mittels Bohrungen erfordert.

Western Star reichte am 22. Oktober 2026 eine Exploration Notice gemäß 43 CFR 3809 beim Bureau of Land Management ein und leitete die Ausschreibung für Bohrunternehmen ein. Das geplante Programm umfasst 17 Bohrlöcher von 12 Bohrplattformen aus und ist darauf ausgelegt, den Gehalt, die Mächtigkeit und die Kontinuität des Skarnsystems zu erproben. Vor dem Beginn der Bohrungen muss das Unternehmen die erforderlichen behördlichen Einreichungen des Bundesstaates, die Umweltanforderungen sowie die Vereinbarungen zur finanziellen Absicherung der Rekultivierung abschließen. Durch die Einreichung der Notice wird weder eine Genehmigung noch ein Starttermin impliziert.

Das Unternehmen fügte zudem 14 Erzgangschürfrechte hinzu und sicherte sich eine langfristige Oberflächennutzungsvereinbarung über die erweiterte Eagle Point-Position, was den Zugang und die Flexibilität für zukünftige Explorationen sowie, vorbehaltlich zukünftiger technischer, regulatorischer und wirtschaftlicher Bewertungen, für potenzielle Entwicklungsaktivitäten unterstützt.

Rowland, Nevada - Vorrangige Ziele definiert

Bei Rowland erweiterte das Unternehmen seine Schürfrechtsposition um etwa 170 %, bestätigte mehrere Zonen mit historischen Grubenbauen, führte UAV-Magnetfeldvermessungen und dreidimensionale geophysikalische Modellierungen sowie gestaffelte Gesteins- und Bodenprobenahmen durch. Selektive Gesteinsproben an der Oberfläche ergaben bis zu 4,02 % WO. Im Rahmen einer Phase-2-Bodenuntersuchung mit 315 Proben wurden deutliche Wolframanomalien bei Rowland Main und Northern Zone B definiert, einschließlich eines Höchstwertes von 4.240 ppm W (etwa 0,53 % WO-Äquivalent) im Boden. Bodenergebnisse können nicht als Festgesteinsgehalte behandelt werden.

Der integrierte Datensatz bildet die Grundlage für ein geplantes Bohrprogramm mit sechs Bohrlöchern auf etwa 3.050 ft von vier Bohrplattformen auf bereits durch frühere Aktivitäten beeinträchtigten Flächen. Das Unternehmen beabsichtigt, die Ursprünge der geochemischen Anomalien im Untergrund sowie den geologischen Rahmen unterhalb und neben historischen Grubenbauen zu erproben. KC Harvey Environmental bereitet den erforderlichen Betriebsplan zur Einreichung beim U.S. Forest Service zusammen mit den geltenden Genehmigungsverfahren für die Rekultivierung in Nevada vor.

White Star, Nevada - Zweite Etappe eines Programms im Distriktmaßstab

White Star, erworben im Jahr 2026, erweitert das Explorationsprofil des Unternehmens im Wolframdistrikt Jarbidge-Charleston. Die moderne Exploration umfasste Gesteinsprobenahmen, UAV-Magnetik, Modellierung und 253 Bodenproben. Selektive Gesteinsproben ergaben bis zu 3,00 % WO, während Bodenprobenahmen Anomalien in den Zonen North und South identifizierten, einschließlich eines Höchstwertes von 2.230 ppm W (etwa 0,28 % WO-Äquivalent).

Vier geplante Bohrlöcher auf insgesamt etwa 1.950 ft von drei Bohrplattformen wurden konzipiert, um diese Ziele zu erproben. Zusammen bilden Rowland und White Star ein geplantes Programm in Nevada mit zehn Bohrlöchern auf etwa 5.000 ft, vorbehaltlich der endgültigen Feldüberprüfung, des Zugangs, der Genehmigungsverfahren und der Finanzierung. Das Unternehmen treibt die beiden Konzessionsgebiete als koordiniertes Explorationsprogramm voran.

Unternehmensstärke und die US-Wolframmöglichkeiten

Western Star schloss im Februar 2026 Privatplatzierungen mit einem Erlös von etwa 3,05 Millionen CAD und im Mai 2026 von 3,19 Millionen CAD sowie eine Flow-through-Finanzierung in Höhe von 500.000 CAD ab, die für qualifizierte kanadische Explorationsarbeiten bestimmt ist. Hierbei handelt es sich um historische Brutto-Kapitalbeschaffungsbeträge, nicht um eine Darstellung der aktuellen Barmittel. Das Unternehmen erweiterte zudem seine Board-Expertise und setzte das Engagement in den Bereichen Industrie und Regierung fort, einschließlich seiner zuvor offengelegten Antwort auf eine Ausschreibung des U.S. Defense Industrial Base Consortium. Als Ergebnis dieses Antrags wurde kein staatlicher Zuschuss und keine Förderzusage bekannt gegeben.

Der breitere strategische Hintergrund ist weiterhin vielversprechend. Der U.S. Geological Survey meldete für 2025 keine US-Wolframminenproduktion und schätzte, dass China etwa 79 % der globalen Wolframminenproduktion ausmachte. Beschaffungsbeschränkungen der US-Verteidigung, die bestimmtes Wolfram aus bestimmten Ländern betreffen, sollen am 1. Januar 2027 in Kraft treten, vorbehaltlich geltender Ausnahmen. Western Star ist davon überzeugt, dass diese Entwicklungen die Bedeutung einer verantwortungsvollen Exploration potenzieller inländischer Wolframquellen unterstreichen.

Das Unternehmen behält zudem sein Explorationskonzessionsgebiet für kritische Metalle im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia. Die kurzfristige operative Priorität ist weiterhin seine US-Wolfram-Bohrpipeline.

Ausblick - Von Zielen zu Bohrergebnissen

Die nächsten Ziele des Managements bestehen darin, die restlichen Genehmigungen und die Logistik für Eagle Point voranzutreiben, nach der Erteilung der Genehmigung die geplanten ersten modernen Bohrungen durchzuführen, Bohrkerne und Analyseergebnisse auszuwerten und potenzielle Folgeziele zu bewerten. In Nevada wird das Unternehmen die Genehmigungsverfahren und das endgültige Bohrdesign für Rowland und White Star fortsetzen. Positive Bohrergebnisse könnten - sofern sie erzielt werden - Step-out-Programme und zukünftige technische Arbeiten rechtfertigen, um zu bewerten, ob eine Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 gerechtfertigt sein könnte. In diesen Konzessionsgebieten wurde bis dato keine Mineralressource nachgewiesen, und es gibt keine Gewährleistung, dass die Explorationsarbeiten eine solche nachweisen werden.

Herr Morgan sagte abschließend: Die nächste Phase ist das, worauf wir hingearbeitet haben. Eagle Point verfügt über einen definierten anfänglichen Bohrplan und Rowland und White Star bieten uns weitere hochrangige Ziele über eine beträchtliche Wolframposition in Nevada hinweg. Unser Ziel besteht darin, von Oberflächenhinweisen und geologischen Interpretationen zu tatsächlichen Bohrergebnissen überzugehen und dabei diszipliniert mit Kapital und Offenlegung umzugehen. Wir sind davon überzeugt, dass den Aktionären eine spannende Phase technischer Meilensteine bevorsteht.

Über Western Star Resources Inc.

Western Star Resources Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Weiterentwicklung von Mineralkonzessionsgebieten gerichtet ist - mit einem Schwerpunkt auf Wolfram und kritischen Rohstoffen in den USA. Sein Portfolio umfasst das vormals produzierende Wolframprojekt Eagle Point in New Mexico sowie die Wolframkonzessionsgebiete Rowland und White Star in Nevada zusammen mit einem Explorationskonzessionsgebiet in British Columbia. Das Unternehmen wendet moderne Explorationsmethoden an, um historisch höffige Mineralsysteme zu erproben. www.westernstarresources.com

Kontaktinformationen

Im Namen des Board of Directors

Blake Morgan, Direktor, President und CEO

blake@acvc.vc

Technische Offenlegung und qualifizierte Person

Die oben zusammengefassten Probenahmeergebnisse wurden bereits in den Pressemitteilungen des Unternehmens vom 28. Juli, 18. September, 1. Oktober und 7. Oktober 2026 veröffentlicht. Oberflächen-, Stich- und Haldenproben sind selektiv und möglicherweise nicht repräsentativ. Die Bodengeochemie gibt Aufschluss über die oberflächliche Verteilung, nicht über den In-situ-Mineralgehalt. Bei der Berechnung der WO-Äquivalente aus Wolfram wird ein Faktor von 1,2611 angewendet. Magnetische/geologische Modelle sind Interpretationen, die durch Bohrungen bestätigt werden müssen. Historische Abbauinformationen dienen ausschließlich dem Explorationskontext und stellen keine aktuelle Mineralressource oder -reserve dar. Informationen zu Analysemethoden und QA/QC finden Leser in den jeweiligen ursprünglichen technischen Pressemitteilungen.

Qualifizierte Person

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jacob Anderson, CPG (#12160), MAusIMM (#3089445), einem unabhängigen Berater des Unternehmens und einer qualifizierten Person im Sinne von National Instrument 43-101, Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt. Herr Anderson ist vom Unternehmen unabhängig.

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze, einschließlich Aussagen zu geplanten Bohr- und Explorationsprogrammen, deren Zeitplan, Umfang und Abschluss; zu Genehmigungs- und Regulierungsentscheidungen; zur Interpretation geologischer, geochemischer und geophysikalischer Daten; zu potenziellen Erweiterungen der Mineralisierung; zu möglichen zukünftigen technischen Studien oder Mineralressourcenschätzungen; zu strategischen Maßnahmen; zur Finanzierung sowie zu Unternehmenszielen. Solche Informationen spiegeln aktuelle Erwartungen und Annahmen wider, einschließlich der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, Personal, Auftragnehmern und Ausrüstung, erforderlicher Genehmigungen, Zugangsmöglichkeiten und geeigneter Bedingungen vor Ort. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund von Explorationsunsicherheiten, Genehmigungs- und Umweltbedingungen, Markt- und Rohstoffrisiken, betrieblichen Verzögerungen, der Verfügbarkeit von Kapital und anderen Faktoren erheblich abweichen. Geplante Bohrlöcher, Bohrlängen und Zeitpläne können sich ändern. Es gibt keine Gewähr dafür, dass Bohrungen genehmigt oder abgeschlossen werden, dass bei der Exploration wirtschaftlich abbaubare Mineralisierungen identifiziert werden oder dass eine Ressource ermittelt wird. Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren.

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