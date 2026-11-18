Kairo, 18. ⁠Nov (Reuters) - Israelische Panzer sind am Mittwoch im zentralen Gazastreifen vorgerückt. Es handele sich um die erste Bodenoffensive seit der im Jahr 2025 vereinbarten Waffenruhe, sagten Anwohner. Augenzeugen zufolge drangen die Panzer westlich der Gelben Linie vor. Diese markiert das von ‌Israel kontrollierte Gebiet, das rund zwei Drittel des Küstenstreifens umfasst. Das israelische Militär teilte mit, die Truppen gingen gegen die Infrastruktur der radikal-islamischen Hamas außerhalb ⁠der von ⁠Israel kontrollierten Gebiete vor. Bei einem israelischen Luftangriff in der Nähe des Einsatzes wurde palästinensischen Sanitätern zufolge ein Mensch getötet. Zuvor seien zwei weitere Menschen in Deir al-Balah und Gaza-Stadt ums Leben gekommen.

Die Hamas warf Israel eine gefährliche Eskalation und eine eklatante Verletzung der Waffenruhe vor. Die Regierung in Jerusalem ‌versuche, das von den USA vermittelte Abkommen zu ‌Fall zu bringen. Das israelische Militär erklärte dagegen, die Hamas habe sich zuletzt neu formiert und aufgerüstet. Der Vorstoß sowie anhaltende Schüsse und Panzerbeschuss zwangen Augenzeugen zufolge ⁠einige Familien in nahegelegenen Notunterkünften zur Flucht.

Die Waffenruhe war im Oktober 2025 unter ‌Vermittlung von US-Präsident Donald Trump ausgehandelt worden. ⁠Sie hatte die schweren Kämpfe im Gaza-Krieg beendet, israelische Angriffe jedoch nicht vollständig unterbunden. Einem der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Bericht des Board of Peace zufolge droht das Abkommen nun zu scheitern. Das Gremium, das ‌die Umsetzung des Friedensplans überwacht, warf ⁠in seinem Bericht an den UN-Sicherheitsrat beiden ⁠Seiten vor, ihren Verpflichtungen nicht nachzukommen.

Seit Beginn der Waffenruhe vor 13 Monaten sind nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mindestens 1600 Palästinenser getötet worden. Auf israelischer Seite fielen dem Militär zufolge fünf Soldaten. Der Krieg hatte im Oktober 2023 mit einem Großangriff der Hamas auf Israel begonnen, bei dem rund 1200 Menschen getötet wurden. Bei der darauffolgenden israelischen Offensive starben nach palästinensischen Angaben mehr als 74.000 Menschen im Gazastreifen.

(Bericht von Nidal al-Mughrabi ⁠und Alex Cornwell. Geschrieben von Isabelle NoackRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)