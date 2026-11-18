Rom, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die italienische Regierung hat zurückhaltend auf das zwei Milliarden Euro schwere Übernahmeangebot des finnischen Satellitenbetreibers Iceye für den italienischen Raketenbauer Avio reagiert. Verteidigungsminister Guido Crosetto mahnte den staatlich kontrollierten Rüstungskonzern Leonardo, der 18 Prozent an Avio hält, am Mittwoch zur Vorsicht. "Wenn ich ‌Leonardo wäre, würde ich gut nachdenken, bevor ich bei Avio aussteige", sagte der Minister der Nachrichtenagentur Reuters am Rande einer Parlamentssitzung in Rom. Die Regierung kann ⁠über Sonderrechte bei ⁠strategisch wichtigen Unternehmen intervenieren und Verkäufe blockieren oder an Bedingungen knüpfen. Ministerpräsidentin Giorgia Meloni hatte in der Vergangenheit strenge Auflagen für solche Geschäfte verhängt.

Iceye hatte am Dienstag eine Barofferte für Avio vorgelegt. Das finnische Unternehmen will damit einen integrierten europäischen Raumfahrt- und Rüstungskonzern schaffen. Ziel ist es zudem, die europäische Rüstungsintegration voranzutreiben und die ‌Abhängigkeit von externen Anbietern wie dem Starshield-Netzwerk von ‌Elon Musk zu verringern. Iceye-Chef Rafal Modrzewski erklärte auf einer Veranstaltung in Helsinki, sein Unternehmen habe vor der Offerte Konsultationen mit den beteiligten Parteien und Regierungen geführt. Bis zum Abschluss ⁠der Transaktion würden noch einige Monate vergehen. Einem Insider zufolge ist in Rom dagegen ‌noch keine formelle Benachrichtigung eingegangen. Daher könne ⁠das Angebot noch nicht bewertet werden. Ein weiterer Insider sagte, die Regierung werde alle notwendigen Schritte unternehmen, um die Auswirkungen auf die nationalen Interessen zu prüfen.

Im Gegensatz zur vorsichtigen Haltung des Verteidigungsministers hatte sich Leonardo-Chef Lorenzo Mariani ‌am Dienstag "angenehm überrascht" von der Offerte ⁠gezeigt. Einem Insider zufolge gab es vor ⁠dem Angebot keinen Kontakt zwischen Leonardo und Iceye. Der Verwaltungsrat von Leonardo werde die Offerte in Kürze prüfen, sagte eine zweite mit dem Vorgang vertraute Person. Die Analysten des Brokers Equita räumten dem Geschäft in einer am Mittwoch veröffentlichten Einschätzung gute Chancen ein, sofern Leonardo einen Anteil behalte, um den italienischen Einfluss zu wahren. Die Avio-Aktien notierten am Mittwoch mit 39,75 Euro rund 1,5 Prozent im Plus, blieben damit jedoch unter dem Angebotspreis von 41 Euro.

(Bericht von Angelo ⁠Amante und Giuseppe Fonte, bearbeitet von Patricia Weiß, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)