Paris, ⁠18. Nov (Reuters) - Die italienische BNP-Paribas-Tochter BNL will bis 2030 auf dem Weg zu einer höheren Rendite rund 20 Prozent ihrer insgesamt ‌559 Filialen schließen. Zudem wolle der Vorstand wohlhabendere Kunden stärker in den Blick nehmen, ⁠teilte der ⁠französische Mutterkonzern am Mittwoch mit. Die Hälfte des Produktvertriebs im Privatkundengeschäft solle zudem aus der Ferne abgewickelt werden. BNL hat sich bislang aus der Konsolidierung im ‌italienischen Bankensektor herausgehalten.

Das Institut will ‌wohlhabendere Privatkunden in das Private Banking lenken und seine Wachstumsbemühungen auf Firmenkunden konzentrieren, anstatt ⁠wie Credit Agricole, Intesa oder die zu ‌Unipol gehörende BPER auf ⁠Größe zu setzen. BNL strebe bis 2030 eine Vorsteuerrendite auf das normalisierte Eigenkapital von mehr als 20 Prozent an ‌nach 14,5 ⁠Prozent im Jahr 2025. Die ⁠Erträge sollen bis dahin im Schnitt um mehr als drei Prozent pro Jahr zulegen, während das verwaltete Vermögen um rund sieben Prozent wachsen solle.

(Bericht von Mathieu Rosemain und Mateusz Rabiega in Danzig, geschrieben von Anneli Palmen, Bei Rückfragen wenden Sie ⁠sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)