TOKIO (dpa-AFX) - Das japanische Handelsbilanzdefizit ist im Oktober wegen eines geringer als erwarteten Anstiegs der Importe überraschend gesunken. Es sei im Vergleich zum Vormonat um rund 14 Prozent auf knapp 477 Milliarden Yen (2,7 Mrd Euro) gefallen, teilte das japanische Finanzministerium am Mittwoch in Tokio mit. Von Bloomberg befragte Analysten hatten mit einem Anstieg auf mehr als eine Billion Yen gerechnet.

Wegen der hohen Ölpreise, die den Wert der Einfuhren des von Energieimporten abhängigen Landes nach oben treiben, ist die Handelsbilanz Japans seit einigen Jahren im roten Bereich. In diesem Jahr war die Differenz zwischen Exporten und Importen in sieben von zehn Monaten negativ. Bis Ende Oktober ist ein Defizit von rund 3,8 Billionen Yen aufgelaufen.

Damit könnte das Handelsbilanzdefizit in diesem Jahr im Vergleich zu 2025 wieder deutlich anziehen. Im vergangenen Jahr war es wegen eines starken Anstiegs der Exporte infolge des KI-getriebenen Chip-Booms deutlich unter die Marke von drei Billionen Yen gefallen. In den Jahren davor war das Defizit wegen der stark gestiegenen Energiepreise und des schwachen Yen meist noch viel höher.

2020 hatte es zuletzt ein leichtes Plus in der Handelsbilanz gegeben. Damals musste das Land wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger Energie importieren.

Im Oktober des laufenden Jahres zog der Wert der Exporte um etwas mehr als ein Fünftel auf 11,8 Billionen Yen an, während die Importe um fast 22 Prozent auf 12,2 Billionen Yen kletterten. Damit beschleunigte sich der Anstieg sowohl bei den Aus- als auch bei den Einfuhren. Die von Bloomberg befragten Experten hatten mit einem Exportplus in dieser Größenordnung gerechnet. Die Importe legten dagegen nicht so stark wie erwartet zu./zb/jkr/mis