Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die Bundesregierung hat am Mittwoch eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Spitzenverdiener und Erleichterungen bei befristeten Arbeitsverträgen auf den Weg gebracht. Für Beschäftigte mit ‌einem Jahresgehalt von derzeit mehr als rund 180.000 Euro sollen Arbeitgeber leichter die Auflösung des Arbeitsverhältnisses ⁠gegen Zahlung ⁠einer Abfindung erreichen können. Die Regelung soll zwölf Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes greifen. Arbeitsverträge ohne besonderen Befristungsgrund sollen künftig bis zu vier statt bisher zwei Jahre befristet werden können. ‌Diese Erleichterung ist bis Ende 2030 ‌befristet.

Auf diese Änderungen hatte vor allem die Union gedrungen. Arbeitsminister Alexander Schweitzer begründete das Paket mit der ⁠schwierigen Wirtschaftslage. Ziel sei es, Arbeitsplätze zu sichern und ‌Neueinstellungen zu ermöglichen. Zugleich ⁠betonte der SPD-Politiker: "Mir ist wichtig zu betonen, dass wir mit dem Vorhaben nicht nur Flexibilität für Unternehmen schaffen, sondern auch Arbeitnehmerrechte verbessern." ‌Insbesondere solle verhindert ⁠werden, dass Unternehmen durch die ⁠Gründung einer Europäischen Aktiengesellschaft, kurz SE, die Beteiligung von Arbeitnehmervertretern im Aufsichtsrat umgehen.

Der Gesetzentwurf war kurzfristig auf die Tagesordnung des Kabinetts gekommen, nachdem die Koalitionsspitzen von CDU, CSU und SPD in der Nacht grünes Licht gegeben hatten.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Kerstin Dörr Bei ⁠Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)