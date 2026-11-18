Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Künstliche Intelligenz (KI) wird die Wettbewerbsfähigkeit deutscher Unternehmen einer Umfrage zufolge maßgeblich prägen. Insbesondere in größeren Betrieben mit mindestens 100 Beschäftigten werden KI-Anwendungen demnach immer wichtiger. Das geht aus einer Befragung von rund 1300 Firmen aus der Informationswirtschaft und der Industrie durch das ‌Mannheimer Forschungsinstitut ZEW hervor, die der Nachrichtenagentur am Mittwoch exklusiv vorlag. In der Industrie gibt es aber noch eine Gruppe von 30 Prozent, die gar nicht ⁠oder kaum an ⁠die Bedeutung von KI glaubt. Der Einsatz hängt der Kurzstudie zufolge oft daran, wie stark das Management selbst KI im Alltag nutzt.

"Mit KI können Unternehmen Arbeitsabläufe effizienter gestalten oder Produkte und Dienstleistungen weiterentwickeln", sagte ZEW-Studienautor Daniel Erdsiek. In der Informationsbranche - zu der die Informationstechnik, Telekommunikation, Mediendienstleister und wissensintensive Dienstleister gehören - gehen 46 Prozent davon ‌aus, dass KI in den kommenden drei Jahren ‌sehr wichtig für die eigene Wettbewerbsfähigkeit wird. Weitere 28 Prozent halten dies für wichtig. Gar keine oder nur eine geringe Bedeutung macht nur jedes zehnte Unternehmen aus. In der Industrie ⁠sind das aber 30 Prozent. 47 Prozent gehen von einem wichtigen oder sehr wichtigen ‌Einfluss aus.

Die Bundesregierung hofft, dass Deutschland bei ⁠industriellen KI-Anwendungen eine Führungsrolle einnehmen wird. Viele Unternehmen, vor allem aus dem Mittelstand, haben aber Vorbehalte, ihre Daten mit KI-Anbietern aus den USA oder China zu teilen. Sie wünschen sich sichere Lösungen. Einer Studie der Unternehmensberatung BCG ‌zufolge spielen die USA, China, Großbritannien, ⁠Kanada und Singapur und neuerdings auch Japan ⁠und Südkorea in der KI-Weltspitze mit. Deutschland gehört demnach nicht zu der Elite.

Oft hängt es an der Führungsetage. "Je häufiger Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer selbst KI-Anwendungen nutzen, desto eher sehen sie für die nächsten drei Jahre einen relevanten Zusammenhang zwischen KI und Wettbewerbsfähigkeit", so ZEW-Forscher Erdsiek. In der Informationswirtschaft sehen 86 Prozent der befragten Manager, die täglich oder mehrmals pro Woche KI-Tools nutzen, einen wichtigen oder sehr wichtigen Zusammenhang. Bei geringer eigener Nutzung sind es nur 40 Prozent. Gleiche Tendenzen ⁠seien in der Industrie zu beobachten.

(Bericht von Christian Krämer, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)