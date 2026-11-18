Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition hat sich auf eine Senkung der Stromsteuer geeinigt. Die Stromsteuer soll für alle Verbraucher 2027 für zunächst ein Jahr auf das europäische Mindestmaß reduziert werden, teilten die Parteivorsitzenden von CDU, ‌CSU und SPD am Mittwoch nach den Beratungen des Koalitionsausschusses mit. Die langfristige Gegenfinanzierung ab dem Jahr 2028 muss aber noch konkret ⁠gefunden werden. ⁠Diese Regelung werde 2027 durch Spielräume aus der Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) gegenfinanziert, heißt es in dem Beschluss. Damit steht auch der Verabschiedung des Bundeshaushalts für 2027 nichts mehr im Wege. Am Morgen wurden auch die Regierungsfraktionen von CDU/CSU und SPD informiert.

Zudem haben ‌sich die Koalitionäre auf einen Spritpreisdeckel ab ‌dem 1. Januar 2027 geeinigt. "Dazu wird das Bundeskabinett am 02. Dezember 2026 den entsprechenden Gesetzentwurf und die dazugehörige Rechtsverordnung beschließen, mit der ein Spritpreisdeckel ⁠ab dem 01. Januar 2027 aktiviert wird", heißt es in dem ‌Beschluss.

Die Spitzen der Koalition hatten zuvor ⁠mehr als acht Stunden im Kanzleramt beraten und die Verhandlungen am frühen Mittwochmorgen beendet. Strittig war vor allem die Gegenfinanzierung einer Stromsteuersenkung - die von Bundeskanzler Friedrich Merz gefordert wurde ‌und nun zunächst bis Ende 2027 ⁠sicher ist. "Die Koalition strebt an, ⁠die Steuerreduzierung über den 31. Dezember 2027 hinaus fortzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass im Rahmen der Aufstellung des Bundeshaushalts 2028 eine nachhaltige Gegenfinanzierung gewährleistet wird", heißt es in dem Beschluss.

Die Stromsteuer liegt derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Die Absenkung bedeutet Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt von rund fünf Milliarden Euro jährlich.

(Bericht von Andreas Rinke und ⁠Markus Wacket; redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)