- von Andreas Rinke ⁠und Markus Wacket

Berlin, 18. Nov (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition hat sich nach langem Ringen auf eine Senkung der Stromsteuer für 2027 geeinigt. Die Steuer soll für alle Verbraucher zunächst ein Jahr auf das europäische Mindestmaß reduziert werden, teilten die Parteivorsitzenden von CDU, CSU und SPD am Mittwochmorgen nach den mehr als acht Stunden dauernden Beratungen des Koalitionsausschusses mit. Eine langfristige Gegenfinanzierung ab dem Jahr 2028 muss aber noch gefunden werden. Für 2027 werde die Regelung durch Spielräume bei der Förderung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) finanziert, heißt es in dem Beschluss.

"Wir haben die Senkung der Stromsteuer ‌versprochen – und wir haben Wort gehalten. Besonders die kleinen Betriebe und Familien werden die Entlastung spüren", erklärte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst lobte in Düsseldorf, dass neben Familien auch sehr viele kleinere Unternehmen und Handwerker entlastet würden. Dagegen kamen kritische Stimmen aus der SPD wegen der fehlenden Gegenfinanzierung nach 2028. Die Stromsteuerdebatte ⁠hatte die Koalition zuletzt immer ⁠stärker belastet.

Mit dem Beschluss steht nun auch der Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 nichts mehr im Wege. Am Morgen wurden auch die Bundestagsfraktionen von CDU/CSU und SPD informiert. Zudem haben sich die Koalitionäre in der Nacht auf einen Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 geeinigt. "Dazu wird das Bundeskabinett am 2. Dezember 2026 den entsprechenden Gesetzentwurf und die dazugehörige Rechtsverordnung beschließen, mit der ein Spritpreisdeckel ab dem 1. Januar 2027 aktiviert wird", heißt es in dem Beschluss. Die gesetzliche Grundlage solle eine Laufzeit von zwölf Monaten haben, die Geltungsdauer der Verordnung laufe aber nach drei Monaten aus, teilten CDU/CSU-Fraktionschef Thorsten Frei, SPD-Fraktionschef Matthias Miersch und CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann in einer gemeinsamen Nachricht an die Koalitionsabgeordneten mit. Die Versorgungssicherheit müsse ‌jederzeit gewährleistet sein, fügten sie mit Blick auf Bedenken von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) hinzu.

STUNDENLANGE BERATUNGEN - UND EINIGUNG ‌FÜR DAS JAHR 2027

Die Spitzen der Koalition hatten zuvor mehr als acht Stunden bis tief in die Nacht im Kanzleramt beraten. Strittig war vor allem die Gegenfinanzierung einer Stromsteuersenkung - die nun aber zunächst nur bis Ende 2027 sicher ist. "Die Koalition strebt an, die Steuerreduzierung über den 31. Dezember 2027 hinaus fortzusetzen. Voraussetzung hierfür ist, dass im Rahmen der Aufstellung des Bundeshaushalts 2028 eine nachhaltige Gegenfinanzierung ⁠gewährleistet wird", heißt es in dem Beschluss der schwarz-roten Koalition dazu. In der Union hieß es, dass es unvorstellbar sei, dass die Stromsteuer Ende 2027 wieder erhöht werde.

Die Stromsteuer ‌liegt derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Die ⁠Absenkung bedeutet Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt von rund fünf Milliarden Euro jährlich. Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil hatte deshalb auf eine langfristige Gegenfinanzierung gedrungen.

Die Senkung der Stromsteuer steht zwar im Koalitionsvertrag, war aber stets unter Finanzierungsvorbehalt gestellt worden. CSU-Chef Markus Söder hatte auch einen Ausgleich für die Kalte Progression in der Einkommenssteuer ins Spiel gebracht, von der nun keine Rede mehr ist. Kanzler Merz hatte sich am Montag mehr oder weniger auf eine Absenkung der Stromsteuer festgelegt. ‌Die Ministerpräsidenten der Union, aber auch teilweise der SPD hatten ebenfalls eine Senkung gefordert.

Nach der Einigung ⁠über den Entwurf zum Bundeshaushalt 2027 in der vergangenen Woche hatte es ⁠erheblichen Unmut in der Unionsfraktion gegeben, weil eine Senkung der Stromsteuer noch immer nicht zustande gekommen war. Etliche Abgeordnete hatten ein zu starkes Nachgeben in den Verhandlungen gegenüber der SPD kritisiert. Die Stromsteuer war deshalb nach Ansicht mehrerer Unions-Ministerpräsidenten zu einem Glaubwürdigkeitstest für die Regierung und den Kanzler geworden.

REHLINGER: FINANZIERUNGS-DISKUSSION WIRD UM EIN JAHR VERTAGT

Während sich Verkehrsminister Steffen Bilger (CDU) und CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann zufrieden zu dem Kompromiss äußerten, kam Kritik aus der SPD. Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) begrüßte die Senkung der Stromsteuer. Aber sie fügte hinzu: "Die fehlende strukturelle Gegenfinanzierung vertagt die Diskussion nur um ein Jahr und vergrößert absehbar die Probleme im Bundeshaushalt." Zudem sei sie skeptisch, ob Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche den Beschluss zum Spripreisdeckel so umsetzen werde, dass er an der Tankstelle Wirkung zeige. "Dafür, dass der Kanzler große Ankündigungen gemacht hat, ist das Ergebnis ziemlich klein", sagte der SPD-Haushälter Thorsten Rudolph der "Rheinischen Post".

Aus der Opposition kam Kritik von Linkspartei und Grünen. Mehrere Wirtschaftsverbände begrüßten die Stromsteuersenkung jedoch. "Immerhin, sie haben sich auf ein Mini-Paket geeinigt. Die Stromsteuer für ein ⁠Jahr zu senken, ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Holger Schmieding, Chefsvolkswirt der Berenberg Bank. Allerdings: "Der Betrag ist zu gering, um einen spürbaren Einfluss auf die Konjunktur zu haben. Bestenfalls 0,1 Prozent zusätzliches Wachstum im kommenden Jahr."

(Mitarbeit: Rene Wagner; redigiert von Christian Götz, Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)