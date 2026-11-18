- von Andreas Rinke ⁠und Markus Wacket

Berlin, 18. Nov (Reuters) - Die schwarz-rote Koalition hat sich nach langem Ringen auf eine Senkung der Stromsteuer für 2027 geeinigt. Die Steuer soll für alle Verbraucher zunächst für ein Jahr auf das europäische Mindestmaß reduziert werden. "Wir haben die Senkung der Stromsteuer versprochen - und wir haben Wort gehalten. Besonders die kleinen Betriebe und Familien werden die Entlastung spüren", erklärte Kanzler und CDU-Chef Friedrich Merz. Weil auch viele kleine Firmen entlastet werden, sprach Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, von einem möglichen zusätzlichen Wachstum von "bestenfalls 0,1 Prozent" im kommenden ‌Jahr.

Allerdings schürte SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf Zweifel, ob seine Partei die Entlastung auch für 2028 mittragen wird. Grund ist eine fehlende Gegenfinanzierung ab dem kommenden Jahr. Es gebe jedoch das Ziel, die Entlastung langfristig fortzuführen, betonte ein Regierungssprecher. In der Union hieß es, dass es unvorstellbar sei, dass die Stromsteuer Ende 2027 wieder ⁠erhöht werde - auch wenn sie ⁠die Probleme für die Aufstellung des Haushalts 2028 vergrößere, in dem nun ein Loch von rund 30 Milliarden Euro klafft. Ökonomen und Wirtschaftsverbände begrüßten die Senkung, kritisierten aber, dass es keine Verlässlichkeit für die Zeit nach 2028 gebe.

Mit der Einigung ist der Weg für die Verabschiedung des Bundeshaushalts 2027 frei. Weil die Stromsteuersenkung nach der Bereinigungssitzung des Haushaltsausschusses beschlossen wurde, gibt es zwei Wege, den Entwurf noch zu ändern: durch eine Rücküberweisung in den Haushaltsausschuss oder durch einen Antrag im Bundestagsplenum.

STUNDENLANGE BERATUNGEN - UND EINIGUNG FÜR DAS JAHR 2027

Die Spitzen der Koalition hatten mehr als acht Stunden bis tief in die Nacht im Kanzleramt beraten. Drei Quellen dementierten gegenüber Reuters einen ‌Medienbericht, nach dem Kanzler Merz das Treffen wütend verlassen haben soll. Zwar seien die Emotionen wie oft ‌bei so langen Verhandlungen auch hochgekocht, hieß es aus Teilnehmerkreisen. Aber von einem Abbruch könne keine Rede sein. Der Kanzler habe bis zum Schluss mitverhandelt.

Der CDU-Vorsitzende Merz hatte sich am Montag mehr oder weniger auf eine Absenkung der Stromsteuer festgelegt - und nach Reuters-Informationen auch die nun beschlossene Finanzierung 2027 aus nicht verbrauchten Mitteln des EEG-Topfs vorgeschlagen. Er hatte zudem gesagt, dass ⁠er nach Vorgesprächen mit Finanzminister und SPD-Chef Lars Klingbeil eine schnelle Einigung erwarte. Die SPD habe dann am Abend aber sehr lange darauf gepocht, ohne eine langfristige Gegenfinanzierung ‌erst gar nicht den Weg der Steuersenkung zu gehen, hieß es. Die Stromsteuer war deshalb ⁠nach Ansicht mehrerer Unions-Ministerpräsidenten zu einem Glaubwürdigkeitstest für die Regierung und den Kanzler geworden.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst kritisierte diese Forderung nach langfristigen Verabredungen, die es für andere Maßnahmen auch nicht gebe. "Wir machen ganze Jahressteuergesetze für ein Jahr, deswegen heißen sie Jahressteuergesetze", sagte der CDU-Politiker am Mittwoch vor der Landespressekonferenz in Düsseldorf. "Es ist immer schön, wenn man alles für die Ewigkeit versprechen kann, aber das glaubt sowieso keiner", fügte er hinzu. "Natürlich" werde man eine Lösung ‌für die kommenden Jahre finden, betonte er. Zuvor hatten die Ministerpräsidenten der Union, aber teilweise ⁠auch die der SPD eine Senkung gefordert.

Die Senkung der Stromsteuer steht zwar ⁠im Koalitionsvertrag, war aber stets unter Finanzierungsvorbehalt gestellt worden. CSU-Chef Markus Söder hatte auch einen Ausgleich für die Kalte Progression in der Einkommensteuer ins Spiel gebracht, von der nun keine Rede mehr ist.

Die Stromsteuer liegt derzeit bei 2,05 Cent pro Kilowattstunde. Das europäische Mindestmaß beträgt 0,1 Cent pro Kilowattstunde. Die Absenkung bedeutet Steuermindereinnahmen für den Bundeshaushalt von rund fünf Milliarden Euro jährlich. Die Entlastung für Bürger wird auf sechs bis zehn Euro im Monat beziffert. Kleine Unternehmen mit höherem Energieverbrauch könnten aber je nach Stromverbrauch bis zu fünfstellige Summen im Monat einsparen.

REHLINGER: FINANZIERUNGSDISKUSSION WIRD UM EIN JAHR VERTAGT

Während Unions-Politiker die Einigung begrüßten, kam Kritik vom Koalitionspartner SPD. "Die fehlende strukturelle Gegenfinanzierung vertagt die Diskussion nur um ein Jahr und vergrößert absehbar die Probleme im Bundeshaushalt", sagte Saarlands Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD). "Dafür, dass der Kanzler große Ankündigungen gemacht hat, ist das Ergebnis ziemlich klein", sagte der SPD-Haushälter Thorsten Rudolph der "Rheinischen Post". SPD-Generalsekretär Klüssendorf sprach von einer begrenzten Bedeutung des Kompromisses. "Also ich persönlich kann das ⁠niemandem versprechen und ich würde uns allen auch raten, das niemandem zu versprechen. Diese Vereinbarung gilt jetzt erstmal für das Jahr 2027", sagte er.

Aus der Opposition kam Kritik von Linkspartei und Grünen. Mehrere Wirtschaftsverbände begrüßten die Stromsteuersenkung jedoch.

(Mitarbeit: Rene WagnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für ‌Unternehmen und Märkte).)