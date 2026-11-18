Düsseldorf, 18. ⁠Nov (Reuters) - Der Aktienkurs des Kölner Motorenbauers Deutz ist am Mittwoch nach einem kritischen Bericht des Leerverkäufers Ningi Research abgestürzt. Die Aktien fielen zeitweise um über 17 Prozent auf 7,56 Euro und waren damit der größte Verlierer im MDax. ‌Ningi Research hatte auf dem Kurznachrichtendienst X einen Bericht mit Vorwürfen gegen das Unternehmen veröffentlicht und gleichzeitig erklärt, mit Leerverkäufen eine Wette auf fallende ⁠Kurse der ⁠Deutz-Aktien eingegangen zu sein. Dabei verkauft ein Investor geliehene Aktien, um sie später möglichst zu einem niedrigeren Kurs zurückzukaufen.

Ningi Research hat schon mehrere Leerverkaufs-Attacken gegen Unternehmen gefahren, darunter gegen den schwedischen Finanzinvestor Kinnevik oder den Solartechnik-Hersteller SMA Solar. Dem Motorenbauer Deutz wirft der Investor vor, bei der ‌1,6 Milliarden Euro schweren Übernahme der Flensburger Fahrzeugbau ‌Gesellschaft (FFG) unvollständige Angaben gemacht zu haben. Deutz habe verschwiegen, dass 45 Prozent der für das Wachstum verantwortlichen Tochter FFG Industries einem ehemaligen ukrainischen Parlamentsabgeordneten und dessen ⁠Unternehmen gehörten. Deutz könne FFG Industries nun nicht vollständig konsolidieren, wodurch mehr als ‌die Hälfte des von Deutz für ⁠FFG im nächsten Jahr erwarteten Umsatzes wegfalle.

"Deutz hat den Bericht zur Übernahme von FFG zur Kenntnis genommen und prüft die darin enthaltenen Behauptungen sorgfältig", teilte das Kölner Unternehmen mit. "Wir werden auf der ‌Grundlage der relevanten Fakten Stellung nehmen."

Deutz ⁠hatte die Übernahme von FFG im ⁠Juli angekündigt, um damit in das zurzeit lukrative Rüstungsgeschäft einzusteigen. Das norddeutsche Unternehmen entwickelt und wartet Panzer und Spezialfahrzeuge für die Bundeswehr und Streitkräfte in mehr als 15 Ländern und ist die größte Akquisition in der Deutz-Geschichte. Konzernchef Sebastian Schulte hatte damals erklärt, mit dem Zukauf könnte Deutz das mittelfristige Umsatzziel ein bis zwei Jahre früher erreichen. Bis dahin hatte das Unternehmen für 2030 einen Umsatz von vier Milliarden Euro ⁠angepeilt.

(Bericht von Tom Käckenhoff, redigiert von Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)