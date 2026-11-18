- von ⁠Holger Hansen

Berlin, 18. Nov (Reuters) - Die Bundesregierung will an diesem Mittwoch eine Lockerung des Kündigungsschutzes für Spitzenverdiener und eine Erleichterung befristeter Arbeitsverträge auf den Weg bringen. Das geht aus einer der Nachrichtenagentur Reuters vorliegenden Kabinettsvorlage von Arbeitsminister Alexander Schweitzer (SPD) hervor. Der Gesetzentwurf wurde kurzfristig auf die Tagesordnung gesetzt, nachdem ‌die Spitzen von CDU, CSU und SPD in der Nacht Regierungskreisen zufolge grünes Licht gegeben hatten. Auf die im Juli von den Koalitionsspitzen vereinbarten Gesetzesänderungen hatte vor allem ⁠die Union gedrungen. ⁠Das Vorhaben soll nun für besonders eilbedürftig erklärt werden.

Arbeitsminister Schweitzer begründet die Änderungen im Anschreiben der Kabinettsvorlage mit der schwierigen Wirtschaftslage. Die Maßnahmen sollten den Unternehmen "so schnell wie möglich" erlauben, "flexibler am Arbeitsmarkt zu agieren", um die wirtschaftlichen Herausforderungen zu bewältigen und langfristig Beschäftigung zu erhalten.

Die Lockerung des Kündigungsschutzes soll zwölf Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes greifen, drei Monate früher ‌als zunächst geplant. Sie betrifft nur Spitzenverdiener. Demnach sollen Arbeitgeber ‌künftig auch dann die Beendigung des Arbeitsverhältnisses gegen eine Abfindung gerichtlich durchsetzen können, wenn die Kündigung rechtlich nicht ausreichend begründet war. Bisher haben Beschäftigte in solchen Fällen grundsätzlich Anspruch auf Weiterbeschäftigung.

Betroffen sind ⁠Beschäftigte mit einem fest vereinbarten Jahresgehalt von mehr als rund 186.000 Euro nach den für 2027 ‌vorgesehenen Rechengrößen. Dies entspricht dem 1,75-Fachen der ⁠Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung und wird jährlich angepasst. Die Höhe der Abfindung würde das Arbeitsgericht festlegen.

AUSWEITUNG VON BEFRISTUNGSMÖGLICHKEIT

Die Vorlage sieht auch eine Ausweitung der Möglichkeit zur Befristung von Arbeitsverträgen vor. Unternehmen sollen Arbeitsverträge künftig bis zu vier statt bisher zwei Jahre ohne ‌sachlichen Grund befristen können. Dabei wären sechs ⁠statt drei Verlängerungen erlaubt. Auch die erneute ⁠Befristung bei einem früheren Arbeitgeber soll einmalig möglich sein. Die Lockerungen bei Befristungen sollen für Einstellungen bis Ende 2030 gelten.

Eine Gesetzesänderung soll verhindern, dass Unternehmen die Mitbestimmung ihrer Beschäftigten umgehen, indem sie sich in eine Europäische Aktiengesellschaft (SE) umwandeln oder eine solche Gesellschaft übernehmen. Erleichterungen sind auch bei der Sonntagsarbeit geplant. Bäckereien und Konditoreien sollen ihre Beschäftigten ohne die bisherige zeitliche Beschränkung auf drei Stunden mit der Herstellung und Auslieferung frischer Backwaren beschäftigen dürfen. Öffentliche Bibliotheken sollen sonntags Personal einsetzen können, wenn sie neben der Ausleihe auch ⁠als Orte der Begegnung, Kultur oder Bildung dienen.

(Bericht von Holger Hansen, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)