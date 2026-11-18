Berlin, 18. ⁠Nov (Reuters) - Bundeskanzler Friedrich Merz will auf dem Treffen der Koalition der Willigen am Donnerstag in Berlin mehr Hilfe der Partner für die ukrainische Luftverteidigung erreichen. "Vor dem Hintergrund des bevorstehenden Winters und der ‌fortgesetzten russischen Angriffe auf ukrainische Städte muss die Resilienz der Ukraine gestärkt werden", hieß es am Mittwoch in Regierungskreisen in ⁠Berlin. Das ⁠Treffen mit Staats- und Regierungschefs aus 37 Staaten bildet zugleich einen Gegenpol zum Gipfel der Präsidenten der USA, Chinas und Russlands am selben Tag in Shenzhen. Trump hatte angekündigt, mit Xi Jinping und Wladimir Putin auch über die Ukraine reden ‌zu wollen.

Merz lädt zusammen mit Frankreichs Präsident ‌Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Andy Burnham ein. Er will neben der verstärkten militärischen Hilfe für die Ukraine absprechen, wie sich ⁠die Europäer bei den Gesprächen mit Russland aufstellen sollen. Auf dem ‌informellen EU-Gipfel hatten die 27 Mitgliedstaaten ⁠entschieden, dass zunächst die sicherheitspolitischen Berater der E5 (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Polen, Italien) sowie die EU-Institutionen Europa vertreten sollen.

Zudem soll in Berlin über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine ‌nach einem Waffenstillstand gesprochen werden. "Bei ⁠dem Treffen wird es somit auch ⁠um die Bekräftigung unserer Bereitschaft zu robusten und rechtlich bindenden Sicherheitsgarantien gehen, die nach einem Waffenstillstand in Kraft treten sollen", hieß es. An dem Treffen nehmen auch die beiden US-Sondergesandten für die Ukraine, Steve Witkoff und Jared Kushner, teil. Am Freitag schließt sich ein deutsch-ukrainisches Wirtschaftsforum an. Dort geht es um die Zusammenarbeit von Firmen beider Länder.

(Bericht von Andreas ⁠Rinke; redigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)