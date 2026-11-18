Hamburg, 18. November 2026 – Die



Luhnen bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Strategie, Vertrieb und digitalen Plattformgeschäften mit. Ab 2020 war er Geschäftsführer und Chief Sales Officer der AutoScout24 Group. Dort verantwortete er neben dem Vertrieb das Gesamtgeschäft in den europäischen Kernmärkten. Davor war er sieben Jahre bei PayPal tätig, unter anderem als Managing Director für die DACH-Region und zuletzt als Vice President Continental Europe. Seine Laufbahn begann er bei McKinsey & Company in Zürich. Luhnen hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaftslehre studiert und dort im Bereich Finance promoviert.



Michiel Goris, Beiratsvorsitzender von Bilthouse: „Wir haben im Juli mit der Suche begonnen und uns bewusst Zeit genommen, weil wir für die nächste Wachstumsphase genau die richtige Persönlichkeit finden wollten. Mit Michael Luhnen ist uns das gelungen. Er kennt digitale Plattformen, Finanzdienstleistungen und den Vertrieb an Endkunden aus eigener Führungserfahrung. Das ist die Mischung, die Bilthouse jetzt braucht. Tomas danken wir von Herzen für sieben Jahre, in denen er aus Baufi24 eine der führenden Unternehmensgruppen in der Baufinanzierungsvermittlung aufgebaut hat. Wir freuen uns, dass er uns im Beirat erhalten bleibt.“



Michael Luhnen, designierter CEO von Bilthouse: „Bilthouse wächst seit Jahren schneller als der Markt, und ich bin überzeugt, dass dieser Vorsprung noch größer werden kann. Wie in meinen vorherigen Rollen geht es darum, Verbraucher und Anbieter zusammenzubringen, durch ein führendes Kundenerlebnis und digital gestützten Service. Die Gruppe hat starke Marken, eigene Technologie-Kompetenz und Beraterinnen und Berater, denen Kundinnen und Kunden vertrauen. Ich freue mich besonders darauf, das Team von Bilthouse kennenzulernen, denn das Team ist es, das den Erfolg ausmacht. Dem Beirat danke ich für das Vertrauen, das er mit dieser Aufgabe in mich setzt, und auf die enge Übergabe mit Tomas Peeters im Dezember freue ich mich.“



Tomas Peeters, CEO und Miteigentümer von Bilthouse: „Im Juli habe ich angekündigt, dass ich Bilthouse für die nächste Wachstumsphase in die Hände einer neuen Führung geben möchte. Mit Michael Luhnen haben wir jemanden gefunden, der Plattformgeschäft und Vertrieb in großem Maßstab kennt. Ich unterstütze ihn bis zum Jahresende bei der Übergabe und begleite Bilthouse danach weiter aus dem Beirat.“

Die Bilthouse-Gruppe vereint die Marken Creditweb, – Die Bilthouse-Gruppe hat einen neuen CEO: Dr. Michael Luhnen (47) übernimmt zum 1. Dezember 2026 die Führung des Unternehmens. Er folgt auf Gründer und Miteigentümer Tomas Peeters, der nach sieben Jahren an der Spitze von Baufi24 und Bilthouse zum Januar 2027 in den Beirat (Advisory Board) wechselt. Peeters hatte den Schritt im Juli angekündigt. Bis zum Jahresende begleitet Tomas Peeters die Übergabe in engem Austausch mit Michael Luhnen, sodass ein reibungsloser Wechsel gewährleistet ist.Luhnen bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in Strategie, Vertrieb und digitalen Plattformgeschäften mit. Ab 2020 war er Geschäftsführer und Chief Sales Officer der AutoScout24 Group. Dort verantwortete er neben dem Vertrieb das Gesamtgeschäft in den europäischen Kernmärkten. Davor war er sieben Jahre bei PayPal tätig, unter anderem als Managing Director für die DACH-Region und zuletzt als Vice President Continental Europe. Seine Laufbahn begann er bei McKinsey & Company in Zürich. Luhnen hat an der Universität St. Gallen Betriebswirtschaftslehre studiert und dort im Bereich Finance promoviert.„Wir haben im Juli mit der Suche begonnen und uns bewusst Zeit genommen, weil wir für die nächste Wachstumsphase genau die richtige Persönlichkeit finden wollten. Mit Michael Luhnen ist uns das gelungen. Er kennt digitale Plattformen, Finanzdienstleistungen und den Vertrieb an Endkunden aus eigener Führungserfahrung. Das ist die Mischung, die Bilthouse jetzt braucht. Tomas danken wir von Herzen für sieben Jahre, in denen er aus Baufi24 eine der führenden Unternehmensgruppen in der Baufinanzierungsvermittlung aufgebaut hat. Wir freuen uns, dass er uns im Beirat erhalten bleibt.“„Bilthouse wächst seit Jahren schneller als der Markt, und ich bin überzeugt, dass dieser Vorsprung noch größer werden kann. Wie in meinen vorherigen Rollen geht es darum, Verbraucher und Anbieter zusammenzubringen, durch ein führendes Kundenerlebnis und digital gestützten Service. Die Gruppe hat starke Marken, eigene Technologie-Kompetenz und Beraterinnen und Berater, denen Kundinnen und Kunden vertrauen. Ich freue mich besonders darauf, das Team von Bilthouse kennenzulernen, denn das Team ist es, das den Erfolg ausmacht. Dem Beirat danke ich für das Vertrauen, das er mit dieser Aufgabe in mich setzt, und auf die enge Übergabe mit Tomas Peeters im Dezember freue ich mich.“„Im Juli habe ich angekündigt, dass ich Bilthouse für die nächste Wachstumsphase in die Hände einer neuen Führung geben möchte. Mit Michael Luhnen haben wir jemanden gefunden, der Plattformgeschäft und Vertrieb in großem Maßstab kennt. Ich unterstütze ihn bis zum Jahresende bei der Übergabe und begleite Bilthouse danach weiter aus dem Beirat.“Die Bilthouse-Gruppe vereint die Marken Baufi24 Hüttig & Rompf und Kredit24 sowie den B2B-Technologieanbieter FinLink . Gemeinsam mit dem Bilthouse-Team will Luhnen das Wachstum der Gruppe weiter beschleunigen, damit noch mehr Menschen in Deutschland ihre Immobilienfinanzierung einfacher und transparenter abschließen können.