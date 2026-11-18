Microsoft fliegt aus dem Portfolio, Tesla und Moderna steigen auf – und eine neue Robotik-Strategie startet mit einem Plus von sechs Prozent. Während der Nasdaq 100 im Oktober 6,7 Prozent verlor, behauptete sich die Nasdaq-Momentum-Stockbox mit einem Minus von lediglich 0,1 Prozent. Über einen Zeitraum von rund zehn Jahren erzielte die Strategie eine Performance von rund 700 Prozent. Doch welche Aktien besitzen aktuell die größte relative Stärke?

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Auch bei den KI-Aktien zeichnet sich ein spannender Favoritenwechsel ab: Statt Halbleiterherstellern rücken zunehmend Softwareunternehmen und IT-Dienstleister wie CrowdStrike, C3.ai und DXC Technology in den Fokus. Gleichzeitig eröffnet die neue Robotics-Stockbox mit Unternehmen wie Tesla, Intuitive Surgical und Zebra Technologies den Zugang zu einem weiteren technologischen Megatrend.

Im aktuellen Momentum-Update zeigen wir, welche Aktien jetzt den Sprung in die Portfolios schaffen, welche bisherigen Favoriten aussortiert werden und wie Anleger mit einem festen Regelwerk auf neue Börsentrends reagieren können.





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