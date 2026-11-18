Märkte heute 18.11.2026
Nach Nvidia-Zahlen: Chip-Skepsis und KI-Energie-Check
onvista · Uhr
In der heutigen Sendung geht es um diese Werte: ARM Holdings, Lam Research, KLA, Servicenow, Booking, Caterpillar, GE Vernova, Vistra, Bloom Energy, Unitedhealth, Johnson & Johnson, Home Depot, Disney, Deutsche Bank, Uber und Nvidia.
Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch.
In dieser Premiere nimmt Nico Santura unter anderem Nvidia nach den überraschend starken Quartalszahlen unter die Lupe. Außerdem bespricht Nico, warum der Halbleiter-Sektor insgesamt von einem renommierten Analystenhaus skeptisch betrachtet wird und wie es um KI-nahe Energieversorger wie Bloom Energy und Vistra steht.
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