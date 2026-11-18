Heute ersetzt dieses tagesaktuelle Video erneut die reguläre Sendung „Börse & Märkte LIVE“ mit Martin Goersch.

In dieser Premiere nimmt Nico Santura unter anderem Nvidia nach den überraschend starken Quartalszahlen unter die Lupe. Außerdem bespricht Nico, warum der Halbleiter-Sektor insgesamt von einem renommierten Analystenhaus skeptisch betrachtet wird und wie es um KI-nahe Energieversorger wie Bloom Energy und Vistra steht.