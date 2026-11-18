Der beruhigende Quartalsbericht des KI-Riesen Nvidia hat den zuletzt schwachen Dax am Mittwoch zumindest etwas stabilisiert. Der deutsche Leitindex legte nach vorbörslichem Minus in der ersten Handelsstunde um bis zu 0,4 Prozent zu auf 26.139 Punkte.

Von seinem Rekord am vergangenen Donnerstag war der Dax zuletzt um fast 1.000 Punkte oder 3,5 Prozent zurückgefallen. Verantwortlich hierfür war vor allem die miese Laune im Techsektor. Der Branchenindex Stoxx Europe 600 Technologie landete tags zuvor auf dem tiefsten Niveau seit dem Sommer - fast zwölf Prozent unter seinem Höchststand von Anfang Oktober. Die anfängliche Krise der KI-Werte zieht damit breitere Kreise.

Die Nervosität vor den stets wegweisenden Nvidia-Zahlen erwies sich am Vorabend zwar als unbegründet. Analyst Vivek Arya von der Bank of America sprach von einer insgesamt zuversichtlichen, beruhigenden Message des aktuell in einer Führungskrise steckenden KI-Konzerns - nach dem Motto "Wir haben das im Griff!".

Das Geschäft laufe eigentlich wie immer, die Nachfrage übersteige die Kapazitäten. Sein Kollege Tom O'Malley von Barclays sieht die Führung, Verzögerungen in der Rechenzentrums-Infrastruktur und China-Risiken aber zunächst weiter als Belastungsfaktoren. Und zumindest letztere strahlen auf die gesamte Branche ab.

Aktie der Deutschen Bank nach Leaks erneut im Minus

Zu den schwächsten Werten im Dax zählte im frühen Handel zeitweise die Aktie der Deutschen Bank. Der Konzern wird von einem Datenleak erschüttert, in dessen Zuge ein Recherche-Konsortium 15 Millionen interne Dokumente auswerten konnte. Kernvorwurf: Die Bank habe Kontrollen und Bedenken zugunsten der Rendite missachtet. Auch Kontakte der Bank zu Prominenten wie Jeffrey Epstein oder Donald Trump spielen in den Leaks eine Rolle.

Bankchef Christian Sewing räumte nun in Interviews Fehler ein. "Wenn man heute auf die Vorgänge schaut, hinterfragt man natürlich, ob man etwas anders hätte machen können", sagte er dem "Handelsblatt". Im Jahr seiner Amtsübernahme 2018 sei die Lage der Bank allerdings komplex gewesen. "Rückblickend kann man immer sagen, dass man zu einem bestimmten Zeitpunkt vielleicht anders hätte priorisieren können", sagte Sewing und fügte hinzu: "Ich bin nicht fehlerfrei." Der Kurs habe aber "immer gestimmt und stimmt weiterhin".

Die Aktie der Deutschen Bank eröffnete heute Morgen nach deutlichen Verlusten gestern nochmal rund 2,1 Prozent unter dem Vortages-Schlusskurs. Der Kurs erholte sich aber im Lauf der ersten Handelsstunde und notierte zuletzt nur noch leicht im Minus.

Zinssorgen: Goldpreis fällt auf Tief seit September 2025

Deutlich unter Druck steht zudem der Goldpreis. Hintergrund ist die Aussicht auf womöglich noch mehrere Leitzinserhöhungen in den USA zur Eindämmung der hohen Inflation. Der Preis für eine Feinunze sank erstmals seit September 2025 unter die Marke von 3.800 US-Dollar. Am Mittwochmorgen wurden zuletzt 3.781 Dollar gezahlt und damit gut zwei Prozent weniger als am Vortag.

Bereits am Dienstag hatte der Präsident der regionalen Notenbank von St. Louis, Alberto Musalem, erklärt, die US-Wirtschaft werde wahrscheinlich noch vor dem kommenden Frühjahr "mehrere Zinserhöhungen" benötigen. Und auch für seinen Amtskollegen von der New Yorker Fed, John Williams, hat die US-Notenbank Fed noch einiges zu tun, um die Inflation wieder auf ihr Ziel von zwei Prozent zurückzuführen. Gleichwohl betonte Williams am Dienstagabend auch, dass es keinen Grund für einen übertrieben hohen Zinsschritt gebe.

Da Gold keine Zinsen abwirft, verliert es in Zeiten steigender Zinsen im Vergleich zu anderen Anlageformen wie Anleihen sowie Fest- und Tagesgeld an Attraktivität. Mit einer US-Zinserhöhung um mindestens 0,25 Prozentpunkte im Dezember hatten sich Anleger zuletzt schon abgefunden; dass aber noch mehrere Schritte folgen könnten, müssen sie erst einmal verdauen.

(mit Material von dpa-AFX)

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