Frankfurt/Düsseldorf, ⁠18. Nov (Reuters) - Die nordrhein-westfälische Wirtschaftsministerin Mona Neubaur hat sich klar gegen eine Übernahme des Essener ‌Spezialchemiekonzerns Evonik durch BASF ausgesprochen. "Eine Übernahme durch BASF lehnen wir ⁠ab", ⁠teilte die Politikerin am Mittwoch auf Anfrage der Nachrichtenagentur Reuters mit. Evonik setze einen eigenen Plan um und ‌könne seine Zukunft selbst ‌am besten gestalten. Es gehe um 11.000 Beschäftigte an ⁠Standorten in NRW wie Essen, Marl ‌und Wesseling ⁠sowie um Forschung, die Konzernzentrale und die Mitbestimmung. Zuvor hatte bereits Ministerpräsident Hendrik Wüst ‌die ⁠Pläne des Ludwigshafener Konkurrenten ⁠kritisiert und erklärt, er sehe diese "sehr, sehr skeptisch".

(Bericht von Matthias Inverardi, geschrieben von Patricia Weiß, redigiert von Ralf Banser. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ⁠Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)