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NVIDIA hat am 17. November 2026 die Geschäftszahlen für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2027 veröffentlicht. Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahreszeitraum um rund 103 % auf etwa 115,8 Mrd. US-Dollar. Der Nettogewinn nach dem US-Rechnungslegungsstandard GAAP stieg um rund 105 % auf etwa 65,3 Mrd. US-Dollar. Zum Wachstum trug insbesondere das Rechenzentrumsgeschäft bei. Die Erlöse dieses Bereichs legten um rund 110 % auf etwa 107,6 Mrd. US-Dollar zu. NVIDIA meldet außerdem den Produktionshochlauf und den Beginn der Auslieferung seiner neuen KI-Plattform Vera Rubin NVL72. Die Bruttomarge nach GAAP betrug 74,8 % und lag damit 0,2 Prozentpunkte unter dem Vorquartal. Für das vierte Quartal erwartet NVIDIA einen Umsatz von rund 130 Mrd. US-Dollar mit einer Prognosespanne von rund 3 % nach oben oder unten. Zu beachten ist, dass das Quartal eine zusätzliche Woche umfasst. Umsätze mit Rechenzentrums-Rechenchips in China berücksichtigt der Konzern in seinem Ausblick nicht. Gleichzeitig erwartet NVIDIA eine Bruttomarge nach GAAP von 71 bis 72 %, die damit unter dem Wert des abgelaufenen Quartals läge.Was verraten Kursverläufe und Handelsvolumen über das Börsengeschehen? Das jetzt veröffentlichte Unterkapitel „Grundlagen“ eröffnet das erste Kapitel unserer Masterclass zur Technischen Analyse.