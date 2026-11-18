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Nvidia liefert
Thema: KI
Nvidias Wachstumsstory geht weiter
Die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des Chipgiganten Nvidia, die gestern nach Börsenschluss in den USA veröffentlicht worden sind, haben die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Umsatz des von einer Führungskrise gebeutelten Konzerns lag mit 115,8 Mrd. US-Dollar und der Gewinn mit 65,3 Mrd. US-Dollar jeweils ungefähr doppelt so hoch wie im Vorjahreszeitraum. Der Ausblick für das laufende Quartal liegt ebenfalls über den vorigen Schätzungen der Analysten. Nachbörslich legte die Aktie um mehr als 4 % zu.
Euroraum: Mehr Wachstum, mehr Inflation
Die EU-Kommission hat im Rahmen ihrer Herbstprognosen den Ausblick sowohl für die Inflation als auch für das BIP-Wachstum angehoben. Für den Euroraum rechnet sie mit 1,2 % BIP-Wachstum in diesem und im kommenden Jahr. Zuvor hatte sie nur 0,9 % bzw. 1,2 % auf dem Radar. Angehoben wurde auch die Prognose zur Inflation, die nach Erwartung der Kommission im laufenden Jahr 3,2 % betragen soll und im kommenden Jahr mit 3,1 % fast ebenso hoch sein wird. Zuvor lag die Prognose bei 3,0 % bzw. bei 2,3 %. Einen betragsmäßigen Aufschlag gab es auch für die Vorhersagen zum Saldo der öffentlichen Gesamthaushalte im Euroraum. Mit 3,5 % und 3,6 % Defizit fällt die Schuldensause der Eurostaaten sogar noch umfangreicher aus als in der Frühjahrsprognose (3,3 % und 3,5 % sind die Vergleichszahlen für 2026 und 2027). Die alten Prognosen stammen noch aus dem Mai 2026. Für 2028 wagt die Kommission erstmals einen Blick in die Glaskugel. Das BIP-Wachstum im Euroraum bleibt stabil (1,3 %), die Inflation sinkt (2,1 %), das Loch im öffentlichen Haushalt wird etwas größer (3,8 % des BIP).
Sorgenkind FrankreichUnter den Prognosen für die einzelnen Staaten stießen vor allem die Zahlen für Frankreich auf eine gewisse Resonanz. Denn dort sieht es weiterhin gar nicht gut aus. Das BIP-Wachstum bleibt bescheiden, das Haushaltsdefizit sinkt nicht unter 5 % des BIP und der Schuldenstand wird 2028 auf die Höhe von 123,2 % des BIP klettern. In den Prognosen der EU nicht enthalten sind die Pläne einer künftigen Regierung. Gestern hat sich die Favoritin in den Umfragen, Marine Le Pen vom Rassemblement National vorgewagt. Sie verspricht ihren Wählern ein Zurückdrehen der Rentenreform. Je nach Dauer der Erwerbstätigkeit soll dann zwischen 60 und 62 Jahren Schluss sein. Zugleich plant sie, einen Rentenfonds im Volumen von 900 Mrd. Euro zu schaffen. Gefüllt werden soll dieser große Topf mit Beiträgen der Arbeitgeber. Das werde eine ganze Generation lang Zeit in Anspruch nehmen, so Le Pen. Das klingt zu schön, um wahr zu werden, aber den feinen Unterschied zwischen vor den Wahlen und nach den Wahlen wird man auch in Paris kennen.
US-Zahlen schwachAus den USA kam gestern ein ganzer Zahlenregen für den Berichtsmonat Oktober. Die Preise sowohl der Einfuhren als auch der Ausfuhren legten stärker zu als er-wartet, nämlich um je 1,1 % zum Vormonat. Erwartet worden war von den zuvor befragten Prognostikern lediglich ein Anstieg um rund halb so viel. Die US-Konjunktur scheint dagegen eher etwas an Schwung verloren zu haben. Die Industrieproduktion sank um 0,4 %. Das Verarbeitende Gewerbe produzierte allerdings 0,3 % mehr und damit so viel wie prognostiziert. Aber im Bergbau (Mining) ging es um 0,8 % abwärts und vor allem die Energieerzeuger fuhren ihre Produktion in einem recht milden Oktober um 4,3 % herunter. Schuld war also das Wetter. Heute dominieren US-Zahlen zum Immobiliensektor. Am Abend wird das Protokoll der Fed-Sitzung vom 28. Oktober veröffentlicht. Einen Seitenblick lohnt heute vielleicht auch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Einspruch des BSW gegen das Ergebnis der Bundestagswahl. Das BSW war seinerzeit nur knapp an der Fünfprozenthürde gescheitert und beansprucht eine Nachzählung.
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