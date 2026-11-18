Shenzhen, ⁠18. Nov (Reuters) - Der weltgrößte Chipkonzern Nvidia zieht sich nach der Spionageaffäre um den geschassten Konzernchef Jensen Huang aus dem chinesischen Markt zurück. Das Unternehmen ‌werde keine weiteren KI-Prozessoren mehr dorthin liefern, kündigte die Interimschefin Colette Kress bei einer Telefonkonferenz ⁠zur Vorlage ⁠der Quartalsergebnisse am Dienstag an. Im Ausblick für das laufende Quartal seien keinerlei Einnahmen aus dem Verkauf dieser Produkte nach China enthalten. In den vergangenen drei Monaten hatte ‌der US-Konzern dort Erlöse von ‌2,4 Milliarden Dollar erzielt.

Nvidia darf bislang eine ältere Version seiner KI-Chips unter Auflagen an ausgewählte ⁠Abnehmer aus der Volksrepublik liefern. Ex-Nvidia-Chef Huang hatte ‌sich bei der US-Regierung ⁠für diese Ausnahmeregelung eingesetzt. Inzwischen werden die Forderungen nach einer erneuten Verschärfung der Exportpolitik wieder lauter. Der Auslöser ist die ‌außereheliche Affäre Huangs ⁠mit einer mutmaßlichen chinesischen ⁠Spionin. Die Geschäftsfrau soll die Beziehung genutzt haben, um Nvidia-Chips illegal in die Volksrepublik zu schleusen. Mit ihrem Hochtechnologie-Embargo wollen die USA den technologischen und militärischen Aufstieg Chinas bremsen.

(Bericht von Eduardo Baptista; geschrieben von Hakan Ersen, redigiert von Myria Mildenberger. Bei Rückfragen wenden ⁠Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)