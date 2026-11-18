^ Original-Research: MPC Oceanic Group AG - von Montega AG 18.11.2026 / 14:28 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu MPC Oceanic Group AG Unternehmen: MPC Oceanic Group AG ISIN: DE000A1TNWJ4 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 18.11.2026 Kursziel: 8,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christian Bruns, CFA Preview Q3: Equity-Ergebnis dürfte Quartal prägen - Marlow-Beteiligung als großer strategischer Schritt Die MPC Oceanic Group wird am 23. November den Neunmonatsbericht vorlegen. Zuletzt hatte das Unternehmen bekannt gegeben, dass es sich mit 41% an Marlow Navigation, einem führenden Servicedienstleister für das Crewmanagement, beteiligt. Der Kaufpreis wird teilweise in Cash sowie in neu zu schaffenden eigenen Aktien bezahlt, die den Marlow-Gesellschaftern einen 9% Anteil an der MPC Oceanic gewähren. [Tabelle] Equity-Ergebnis dürfte Q3 tragen: Für das Finanzergebnis inkl. Ergebnis at equity erwarten wir 9,0 Mio. EUR (+36,3% yoy). Wesentlicher Treiber dürfte die Beteiligung an der... Den vollständigen Comment können Sie hier kostenfrei abrufen:

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+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren. Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission: Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter, Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im Nebenwertebereich auf der anderen Seite. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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