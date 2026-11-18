^ Original-Research: Zefiro Methane Corp. - von GBC AG 18.11.2026 / 13:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Zefiro Methane Corp. Unternehmen: Zefiro Methane Corp. ISIN: CA98926D1069 Anlass der Studie: Research Comment Empfehlung: Kaufen Kursziel: 1,47 USD / 1,34 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Deutliche Umsatzsteigerung gegenüber Vorquartal - Auftragsbestand schafft Wachstumsperspektiven Die Zefiro Methane Corp. (Zefiro) ist mit einer positiven Umsatzentwicklung in das Geschäftsjahr 2026/27 gestartet. Im ersten Quartal 2026/27 lagen die erwirtschafteten Umsatzerlöse in Höhe von 12,15 Mio. USD (VJ: 12,14 Mio. USD) zwar auf Vorjahresniveau, dabei sind aber die Umsätze aus dem Verkauf von Carbon Credits zu berücksichtigen, die in Höhe von 0,32 Mio. USD im Vorjahreswert enthalten waren. Bereinigt erhöhten sich die Umsätze aus dem Kerngeschäft demnach um 2,8 %. Hierzu trug die zunehmende Auslastung der im Mai 2026 übernommenen Viking-Flotte, die zunehmend in den operativen Betrieb integriert wurde und erstmals auch Projekteinsätze in den US-Bundesstaaten Indiana und Michigan ermöglichte. Allein im August und September 2026 erzielte die übernommene Flotte Umsätze von rund 1,5 Mio. USD. Noch deutlicher wird der eingeschlagene operative Wachstumskurs beim Vergleich mit dem vorangegangenen vierten Quartal 2025/26, in dem Zefiro Umsatzerlöse in Höhe von 9,30 Mio. USD erwirtschaftet hatte. Demgegenüber entspricht der aktuelle Quartalsumsatz einem deutlichen Anstieg um 30,7 % und markiert gleichzeitig das umsatzstärkste Quartal der Unternehmensgeschichte. Aufgrund der mit der Erweiterung der operativen Kapazitäten verbundenen höheren Personal- und Betriebskosten reduzierte sich die Bruttomarge im ersten Quartal 26/27 auf 20,4 % (VJ: 37,8 %), was einen Rückgang des Bruttoergebnisses auf 2,48 Mio. USD (VJ: 4,59 Mio. USD) nach sich gezogen hat. Neben der Übernahme der Viking-Flotte wirkten sich dabei auch zusätzliche Personaleinstellungen zur Bearbeitung neuer Kundenaufträge sowie gestiegene Aufwendungen für Treibstoff, Ausrüstungsmiete und Instandhaltung aus. Darüber hinaus fehlten die margenstarken Umsätze aus dem Verkauf von Carbon Credits. Im Vergleich zum unmittelbar vorangegangenen vierten Quartal 2025/26 (18,6 %) verbesserte sich die Bruttomarge jedoch um 1,8 Prozentpunkte, was auf eine zunehmende Auslastung der erweiterten operativen Kapazitäten hindeutet. Die höheren Kosten spiegelten sich auch in der Entwicklung des bereinigten EBITDA wider, das mit 0,13 Mio. USD ebenfalls unter dem Vorjahreswert von 2,76 Mio. USD lag. Gegenüber dem vierten Quartal 2025/26, in dem noch ein bereinigtes EBITDA von rund -0,60 Mio. USD ausgewiesen worden war, gelang jedoch die Rückkehr in die operative Gewinnzone. Die positive operative Entwicklung wird durch den deutlich ausgeweiteten Auftragsbestand untermauert. Nach Unternehmensangaben verfügt die Gesellschaft mittlerweile über einen Bestand an staatlich finanzierten Well-Plugging-Projekten in Höhe von rund 40 Mio. USD, deren Umsetzung teilweise bis Juni 2029 vorgesehen ist. Hierzu zählt unter anderem ein im September 2026 gewonnener Großauftrag im Volumen von 11,5 Mio. USD. Darüber hinaus hat die Gesellschaft sieben neue Rahmenverträge (Master Service Agreements) mit privatwirtschaftlichen Kunden abgeschlossen, die durch die Übernahme der Viking-Flotte ermöglicht wurden. Insgesamt bietet die deutlich ausgeweitete Projektpipeline eine hohe Umsatzvisibilität für die kommenden Geschäftsjahre und schafft die Grundlage für eine steigende Auslastung der vorhandenen operativen Kapazitäten. Der Fokus des Managements liegt nun auf der Umsetzung der vorhandenen Projektpipeline und einer höheren Auslastung der bestehenden Kapazitäten, wodurch sich auch die Profitabilität verbessern soll. Die Rentabilitätsverbesserung sollte zusätzlich durch den Bereich Carbon Credits unterstützt werden. Wie Zefiro am 02.11.2026 mitteilte, steht das von der Zertifizierungsorganisation Isometric entwickelte Orphaned Well Plugging Protocol (OWP), an dessen Entwicklung sich die Gesellschaft finanziell und fachlich beteiligt hat, kurz vor der Finalisierung. Das neue Regelwerk soll die Generierung von Emissionszertifikaten durch die dauerhafte Stilllegung verwaister Öl- und Gasbohrlöcher ermöglichen. Nach der endgültigen Verabschiedung könnten somit wieder zusätzliche Umsätze aus dem Verkauf von Carbon Credits erzielt werden. Eine deutliche Stärkung der finanziellen Flexibilität erreichte die Gesellschaft durch die nach dem Bilanzstichtag (30.09.2026) erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung. Im Rahmen der Transaktion wurden liquide Mittel in Höhe von rund 4,70 Mio. CAD (ca. 3,35 Mio. USD) eingeworben. Zum Bilanzstichtag hatten sich die liquiden Mittel noch auf lediglich 0,50 Mio. USD belaufen. Durch die Kapitalmaßnahme wurde die Liquiditätsausstattung somit erheblich verbessert. Zwar haben sich die Inputdaten für unser DCF-Bewertungsmodell nicht verändert, aufgrund von Veränderungen des Wertansatzes ausstehender Optionen und Warrants (Black-Scholes-Modell) erhöht sich unser Kursziel leicht auf 1,47 USD (bisher: 1,42 USD). Ausgehend von einem damit umgerechneten Kursziel in Höhe von 2,10 CAD (1 USD = 1,43 CAD) bzw. 1,34 EUR (1 USD = 0,91 EUR) vergeben wir weiterhin das Rating "KAUFEN". Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=7ae5167c0f9d1aeb1ab29dbeefad1f5c

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++ Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung Hinweis zu Issuer-Sponsored Research: Vorliegende Researchstudie ist Issuer-Sponsored Research und wurde in Übereinstimmung mit dem EU-Verhaltenskodex (EU Code of Conduct) für Issuer-Sponsored Research erstellt. +++++++++++++++ Fertigstellung: 18.11.2026 (12:30 Uhr) Erste Weitergabe: 18.11.2026 (13:15 Uhr) --------------------------------------------------------------------------- Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Originalinhalt anzeigen: https://eqs-news.com/?origin_id=005fc77c-e347-11f1-b46d-066675bb9927&lang=de --------------------------------------------------------------------------- 2437664 18.11.2026 CET/CEST °