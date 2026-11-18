GLS Group und Geopost planen neuen führenden Paketdienstleister in Deutschland (FOTO) Neuenstein/Aschaffenburg (ots) - - GLS Group, Teil von IDS, und Geopost, Teil der La Poste Group, haben heute Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekanntgegeben, das ihre Paketgeschäfte in Deutschland zusammenführen soll. Der Zusammenschluss steht unter dem Vorbehalt der üblichen behördlichen Genehmigungen. Durch ihn soll ein neuer führender Paketdienstleister in Deutschland mit einem Gesamtumsatz von mehr als 4 Milliarden Euro und 700 Millionen Paketzustellungen pro Jahr entstehen. - Durch die Bündelung der Stärken von GLS Germany und DPD Deutschland soll das künftige Unternehmen Geschäftskunden noch höhere Servicequalität, Zuverlässigkeit und Resilienz bieten. Verbraucher sollen von mehr Komfort, Auswahl und Flexibilität profitieren. - Die Transaktion baut auf der erfolgreichen Kooperation von GLS und DPD in Deutschland auf, zu der auch das anbieteroffene Paketstationsnetz inboxx gehört. Das gemeinsame Netz aus Paketshops und Paketstationen soll bis Ende 2030 voraussichtlich auf rund 25.000 Standorte ausgebaut werden. - Das künftige Unternehmen soll unter der Marke GLS mit GLS Group als Mehrheitsgesellschafter auftreten und sich auf die komplementären Stärken, die Expertise und die internationale Reichweite beider Joint Venture-Partner stützen. GLS Group und Geopost, in Deutschland unter der Marke DPD tätig, geben heute Pläne zur Gründung eines Joint Ventures bekannt, das ihre Paketgeschäfte in Deutschland zusammenführen soll. Die Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen gesellschaftsrechtlichen und behördlichen Genehmigungen sowie von Prozessen der betrieblichen Mitbestimmung. Mit Vollzug des Zusammenschlusses entsteht ein noch stärkeres und wettbewerbsfähigeres Unternehmen mit einer Größe und mit Fähigkeiten, welche die Zukunft der Paketlogistik in Deutschland mitgestalten werden. Es wird zudem die langjährige Erfahrung, lokale Marktkenntnis, operative Expertise und Kundennähe der Teams beider Unternehmen zusammenbringen. Der geplante Zusammenschluss der deutschen Paketgeschäfte ist der nächste logische Schritt in der erfolgreichen Kooperation von GLS Germany und DPD Deutschland, die bereits gute Ergebnisse liefert: Seit Oktober 2024 arbeiten GLS und DPD gemeinsam am Aufbau eines anbieteroffenen Out-of-Home-Netzes in Deutschland. Ein wichtiger Meilenstein war im März 2026 die Einführung von inboxx, das Kunden beider Paketdienstleister offensteht. Das gemeinsame Netz aus Paketshops und Paketstationen soll bis Ende 2030 voraussichtlich auf rund 25.000 Standorte ausgebaut werden.Die Pläne für Deutschland setzen auf einer bestehenden Kooperation zwischen GLS Group und Geopost auf, die auch gemeinsame Out-of-Home-Zustellaktivitäten in Tschechien und Ungarn umfasst. Diese Initiativen spiegeln die Ambition beider Konzerne wider, komfortable Zustelloptionen für Kunden auszubauen. Investitionen in die Zukunft der Paketlogistik Nach dem Vollzug des Zusammenschlusses plant das künftige Unternehmen, mehr als 500 Millionen Euro in den kommenden Jahren zu investieren. Die Bündelung der Expertise und Größe beider Unternehmen wird Investitionen in Innovation, Digitalisierung, Leistungsfähigkeit des Netzwerks sowie Nachhaltigkeit unterstützen und vereinfachen. Ziel ist es auch, einen für die Zukunft noch attraktiveren Arbeitgeber zu schaffen, der seinen Beschäftigten vielfältigere Möglichkeiten bietet, neue Kompetenzen aufzubauen, sich beruflich weiterzuentwickeln und zum langfristigen Erfolg beizutragen. "Die Gründung dieses Joint Ventures markiert einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des deutschen Paketmarktes. Durch die Bündelung der Stärken von GLS und DPD in Deutschland - einschließlich der Expertise, des Engagements und der Kundennähe unserer Teams - schaffen wir Mehrwert für Kunden durch ein breiteres Serviceangebot, effizienteres Netzwerk und schnellere Innovationen. Gleichzeitig schaffen wir eine starke Grundlage für langfristig profitables Wachstum", sagt Dr. Karl Pfaff, CEO GLS Group. "Diese Partnerschaft baut auf dem starken Fundament auf, das die DPD-Teams in Deutschland geschaffen haben. Sie spiegelt die gemeinsame Ambition mit GLS Group wider, ein stärkeres und wettbewerbsfähigeres Paketnetzwerk für Kunden in Deutschland und ganz Europa zu schaffen. Wir sind überzeugt, dass die Zukunft der Paketzustellung von verantwortungsbewussten Akteuren gestaltet wird, die über die Größe und Fähigkeiten verfügen, nachhaltig zu investieren, Märkte nahtlos zu verbinden und auf sich wandelnde Kundenbedürfnisse einzugehen", sagt Yves Delmas, CEO von Geopost. Ein verbessertes Angebot für Kunden Der Paketmarkt in Deutschland verändert sich und wird von steigenden Erwartungen an Flexibilität, digitale Leistungsfähigkeit und grenzüberschreitende Vernetzung geprägt. Das künftige Unternehmen schafft eine stärkere Grundlage für gezielte Investitionen in die Dienstleistungen und Fähigkeiten, die Kunden künftig benötigen.Nach den behördlichen Genehmigungen und dem Zusammenschluss profitieren Geschäftskunden und Verbraucher von: - einem führenden Paketdienstleister, der die erforderliche Größe, Effizienz, Servicequalität und operative Robustheit zum Management zunehmend komplexer Lieferketten mit der Flexibilität und Expertise für spezifischere Logistikanforderungen verbindet; - stärker integrierten Paketlösungen entlang der gesamten E-Commerce-Prozesskette - von der Händleranbindung und digitalen Kontaktpunkten bis hin zu flexiblen Zustell- und Retourenoptionen in einem der größten anbieteroffenen Out-of-Home-Netze Deutschlands; - einem breiteren Dienstleistungsportfolio durch erweiterte Express- und Fulfilment-Kompetenzen, die Kunden stärker integrierte Lösungen für zeitkritische Sendungen und E-Commerce-Fulfilment bieten. Deutschlands Rolle in der europäischen Paketlogistik stärken Dank der sich ergänzenden europäischen Präsenz von GLS Group und Geopost wird das künftige Unternehmen Kunden Zugang zu zwei führenden Paketnetzwerken, hochwertigen grenzüberschreitenden Dienstleistungen und einer noch besseren Erreichbarkeit wichtiger Märkte in ganz Europa bieten. Dies soll auch die internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure stärken. Unternehmensführung Nach dem Zusammenschluss wird GLS Group die Mehrheit am künftigen Unternehmen halten. Beide Parteien werden in seinen Steuerungsgremien vertreten sein. Das Unternehmen wird unter der Marke GLS firmieren, während Geopost als strategischer Partner und Gesellschafter sichtbar sein wird. Abhängig von den behördlichen Genehmigungen werden weitere Details zu gegebener Zeit bekanntgegeben. Bis zum Vollzug des Zusammenschlusses bleiben DPD Deutschland und GLS Germany vollständig unabhängig. Aufgrund der geplanten Transaktion ergeben sich bis dahin keine Änderungen bei Management, Ansprechpartnern, Verträgen und Leistungsvereinbarungen. Über GLS Group GLS Group, Teil von IDS, ist einer der größten Paketdienstleister Europas mit einem Netzwerk, das mehr als 40 Länder in Europa sowie Kanada und die USA umfasst. Mit rund 115 Hubs und über 1.700 Depots bietet GLS die Größe, Resilienz und lokale Präsenz, auf die Unternehmen angewiesen sind - und die Zuverlässigkeit und den Komfort, die Millionen von Verbrauchern täglich erwarten. GLS setzt kontinuierlich neue Maßstäbe beim Kundenerlebnis sowie bei operativer und kommerzieller Exzellenz und investiert zugleich in die Bereiche, die die Logistik heute und morgen prägen, darunter Out-of-Home-Zustellung und KI-gestützte Abläufe. Vom weltweiten Paketversand über Fulfilment bis hin zum Frachtgeschäft baut GLS seine Fähigkeiten und Partnerschaften weiter aus, damit seine Kunden über Grenzen hinweg wachsen können. Im Geschäftsjahr 2025/26 erzielte GLS einen Rekordumsatz von 6 Milliarden Euro und stellte 977 Millionen Pakete zu. Weitere Informationen unter http://www.gls-group.com . Über Geopost Geopost, Teil der La Poste Group und einer der führenden europäischen Anbieter für Paketzustellung und E-Commerce-Lösungen, ist über sein Netzwerk spezialisierter Zustellmarken in mehr als 50 Ländern auf allen Kontinenten tätig. Zu diesen Marken gehören DPD, Chronopost, SEUR, BRT, Speedy, Jadlog und Asendia. Auf Basis seiner branchenspezifischen Expertise treibt Geopost den Ausbau von Out-of-Home-Dienstleistungen mit Pickup, einem der dichtesten Paketshop- und Paketstationsnetze Europas, weiter voran und erweitert zugleich temperaturgeführte Lösungen für die Lebensmittel- und Gesundheitsbranche. In einer Welt der Beschleunigung und des Wandels erschließt Geopost über Asendia mit ESW neue E-Commerce-Geschäftsfelder.Mit 55.000 Beschäftigten setzt sich Geopost dafür ein, den Handel für seine Kunden und die Gemeinschaften, in denen das Unternehmen tätig ist, komfortabler, profitabler und nachhaltiger zu gestalten. Mit dem Anspruch, international Maßstäbe für nachhaltige Zustellung zu setzen, ist Geopost das erste weltweit tätige Zustellunternehmen, dessen Fahrplan zur Erreichung von Netto-Null-Emissionen bis 2040 von der Science Based Targets initiative (SBTi) genehmigt wurde.Geopost erzielte 2025 einen Umsatz von 15,8 Milliarden Euro und stellte weltweit 2,2 Milliarden Pakete zu. Weitere Informationen unter http://www.geopost.com . Über inboxx inboxx ist die gemeinsame Marke für das anbieteroffene Paketstationsnetz von GLS Germany und DPD Deutschland. Mit dem Ausbau der Out-of-Home-Dienstleistungen schaffen die beiden Paketdienstleister zusätzliche Möglichkeiten, Pakete flexibel zu empfangen und zu versenden - dort, wo Menschen leben, arbeiten und unterwegs sind. In den kommenden Jahren soll ein Netz aus 25.000 gemeinsam nutzbaren Paketshops und Paketstationen entstehen. inboxx spielt dabei eine zentrale Rolle. Weitere Informationen unter https://www.inboxx.com/ . Pressekontakt: GLS Group: mailto:press@gls-group.com Geopost: mailto:press@geopost.com GLS Germany: mailto:presse@gls-germany.com DPD Deutschland: mailto:presse@dpd.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/183949/6393394 OTS: GLS Group & Geopost