KfW fördert erstes Geothermieprojekt unter dem Deutschlandfonds Frankfurt am Main (ots) - - KfW-Darlehen mit Fündigkeitsversicherung finanziert Bohrungen in Bayern - Kooperation von KfW, Bundeswirtschaftsministerium und Munich Re - Sieben weitere Projekte in Prüfung Die KfW fördert erstmals im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie ein Geothermieprojekt unter dem Dach des Deutschlandfonds. Gemeinsam mit Munich Re unterstützt sie drei Geothermiebohrungen in Pullach bei München. Die kommunale Projektträgerin Innovative Energie für Pullach GmbH beabsichtigt, damit die Wärmeversorgung aus regenerativen Quellen in der Gemeinde auszubauen. Das Projekt hat ein Volumen von rund 47 Millionen Euro. Die KfW finanziert einen Teil dieser Summe über den KfW-Förderkredit Geothermie. Kern des Förderangebots ist die Absicherung des sogenannten Fündigkeitsrisikos: Erschließt eine Bohrung keine wirtschaftlich nutzbare geothermische Wärmequelle, ist das Darlehen durch eine Versicherung von Munich Re sowie einen anteiligen Schuldenerlass der KfW abgesichert. Die erforderlichen Mittel stellt der Bund bereit. Munich Re hatte das Projekt im Vorfeld auf seine Versicherbarkeit geprüft. Die Kombination aus Finanzierung und Risikoabsicherung trägt dazu bei, dass die NORD/LB als Bank der Projektträgerin das Vorhaben finanziert. Neben dem Vorhaben in Pullach befinden sich derzeit sieben weitere Projekte in Prüfung. Darüber hinaus haben viele weitere Projektträger ihr Interesse an einer Förderung nach diesem Modell bekundet. Stefan Wintels, Vorstandsvorsitzender der KfW: "Der Deutschlandfonds schafft einen zentralen Rahmen, um privates Kapital für notwendige Investitionen in zentrale Zukunftsfelder zu mobilisieren. Das Vorhaben in Pullach macht deutlich, wie dieser Ansatz in der Praxis wirkt: Bund, KfW und Munich Re sichern die Risiken von Geothermiebohrungen gemeinsam ab und schaffen so eine tragfähige Grundlage für private und kommunale Investoren. Das stärkt die regionale Energiewende und trägt gleichzeitig zur Souveränität des Wirtschaftsstandorts Deutschland bei." Patrick Hinze, Global Head of Green Tech bei Munich Re: "Damit Geothermie ihr Potenzial für die regionale Wärmeversorgung entfalten kann, müssen Investitionen und Risikoabsicherung Hand in Hand gehen. Gemeinsam mit dem Bund und der KfW machen wir das Fündigkeitsrisiko für Projektträger und finanzierende Banken kalkulierbar. Das Vorhaben in Pullach zeigt, wie wir mit unserer Versicherungsexpertise dazu beitragen, Investitionen in eine verlässliche und zukunftsfähige Wärmeversorgung zu ermöglichen." Helmut Mangold, Geschäftsführer der Innovativen Energie für Pullach GmbH: "Tiefengeothermie ist ein zentraler Baustein für eine grundlastfähige, emissionsarme und vom Ausland unabhängige Wärmeversorgung. Das KfW-Programm sichert erstmals das Fündigkeitsrisiko ab und bietet gleichzeitig eine Finanzierung. Die IEP kann nun mit dem Tiefengeothermie-Projekt Pullach Süd starten und ab 2029 Wärme aus lokaler Wertschöpfung für 50.000 Menschen bereitstellen." Ingrid Spletter-Weiß, Mitglied des Vorstands der NORD/LB: "Der KfW-Förderkredit Geothermie ist ein wichtiger Baustein, um zukunftsweisende Geothermieprojekte dieser Größenordnung zu ermöglichen. Gerade bei komplexen Infrastrukturvorhaben kommt es darauf an, Finanzierung, Förderung und Risikoabsicherung intelligent miteinander zu verbinden. Wir freuen uns, gemeinsam mit KfW, Munich Re und der Projektträgerin dieses erste Vorhaben auf den Weg zu bringen und damit einen konkreten Beitrag zu einer nachhaltigen und zukunftsfähigen Wärmeversorgung zu leisten." Der Deutschlandfonds ist eine Initiative der Bundesregierung. Er setzt mit verschiedenen Finanzierungsinstrumenten staatliche Anreize, um privates Kapital für Investitionen in wichtige Zukunftsbereiche der deutschen Wirtschaft zu gewinnen. Der Bund stellt dafür öffentliche Mittel und Garantien in Höhe von rund 30 Mrd. EUR bereit. Damit sollen insgesamt Investitionen von rund 130 Mrd. EUR ausgelöst werden. Details zum Deutschlandfonds erhalten Sie hier: Deutschlandfonds | KfW (https://www.kfw.de/%C3%9Cber-die-KfW/Newsroom/Aktuelles/Deutschlandfonds.html) Weitere Informationen zum KfW-Förderkredit Geothermie finden Sie unter: www.kfw.de/572 (https://www.kfw.de/s/deiB8D6e) , Geothermie - die Zukunftsenergie aus der Erde | KfW (https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/%C3%96f fentliche-Einrichtungen/Energie-Versorgung-und-Netze/TS-Geothermie.html?redirect =794304) Pressekontakt: KfW, Palmengartenstr. 5 - 9, 60325 Frankfurt Konzernkommunikation und Markensteuerung (KK), Aenne Frankenberger, Tel.: +49 69 7431 5792 mailto:aenne.frankenberger@kfw.de, Internet: http://www.kfw.de Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/41193/6392864 OTS: KfW